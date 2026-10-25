Xem ngày giờ tuần mới 26/10 - 1/11/2026 để thực hiện các công việc trọng đại thuận lợi, tài lộc

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Xem ngày giờ tuần mới từ 19/10 - 25/10/2026 để khởi sự các việc may mắn, tài lộc GĐXH – Xem ngày giờ tuần mới từ 19/10 - 25/10/2026, mọi người có thể tham khảo các khung giờ đẹp dưới đây để khởi sự các việc động thổ, khai trương, xuất hành thuận lợi và tài lộc

1. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ hai ngày 26/10/2026

Âm lịch: 17/09/2026 tức ngày Quý Dậu, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, các giờ hoàng đạo trong ngày 26/10:

+ Giáp Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Ất Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Mậu Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Kỷ Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Quý Dậu; tức Chi sinh Can (Kim, Thủy) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Kỷ Hợi nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tỵ thành Kim cục. Xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần.

Theo chuyên gia, trong ngày 26/10 nên chọn hướng xuất hành Đông Nam và hướng Tây để mang lại nhiều may mắn, tài lộc; cần tránh xuất hành hướng xấu Tây Nam.

Cùng với đó, mọi người nên chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Đại an); 1h-3h và 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát) để thực hiện các công việc thuận lợi hơn.

Trong ngày 26/10, chuyên gia khuyên nên làm chôn cất rất tốt, lót giường bình yên, nhưng kiêng dựng nhà, trổ cửa, tháo nước, đào mương rạch, đi thuyền.

2. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 27/10/2026

Âm lịch: 18/09/2026 tức ngày Giáp Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Bính Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Mậu Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Kỷ Tị (9h-11h): Minh Đường

+ Nhâm Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Thiên Can Địa Chi của ngày là Giáp Tuất; tức Can khắc Chi (Mộc, Thổ) – ngày cát trung bình.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục. Xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Tam Sát kị mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 27/10 theo chuyên gia nên chọn là hướng Đông Bắc và Đông Nam, mang tới may mắn và tài lộc; tránh xuất hành hướng xấu Tây Nam.

Bên cạnh đó, lưu ý chọn các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an).

Vào ngày 27/10 theo chuyên gia thực hiện các việc đều tốt. Tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, đi thuyền.

3. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 28/10/2026

Âm lịch: 19/09/2026 tức ngày Ất Hợi, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Canh Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Nhâm Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Quý Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Ất Hợi; tức Chi sinh Can (Thủy, Mộc) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Hợi lục hợp Dần, tam hợp Mão và Mùi thành Mộc cục. Xung Tỵ, hình Hợi, hại Thân, phá Dần, tuyệt Ngọ.

Theo chuyên gia phong thủy, vào ngày 28/10 nên chọn hướng xuất hành tốt mang lại may mắn, tài lộc là hướng Tây Bắc và Đông Nam. Cùng với đó, chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).

Vào ngày 28/10 thực hiện các việc đều tốt. Theo chuyên gia, tốt nhất là xây cất nhà, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, cắt áo thêu áo, khai trương, xuất hành, làm việc thiện ắt Thiện quả tới mau hơn.

4. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 29/10/2026

Âm lịch: 20/09/2026 tức ngày Bính Tý, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Tân Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Giáp Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Bính Thân (15h-17h): Thanh Long

Thiên Can Địa Chi của ngày là Bính Tý; tức Chi khắc Can (Thủy, Hỏa) – ngày xấu.

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và Thân thành Thủy cục. Xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tỵ.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên, ngày 29/10 nên chọn hướng xuất hành tốt là Tây Nam và hướng Đông sẽ có nhiều may mắn, tài lộc. Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên chọn: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ). Trong ngày nên làm tạo dựng nhà phòng, nhập học, ra đi cầu công danh, cắt áo.

Tuy nhiên, việc khai trương, trổ cửa dựng cửa, hưa kiện… nên tránh, mọi người nên chọn sang ngày khác.

5. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 30/10/2026

Âm lịch: 21/09/2026 tức ngày Đinh Sửu, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Nhâm Dần (3h-5h): Kim Quỹ

+ Quý Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Ất Tị (9h-11h): Ngọc Đường

+ Mậu Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Thiên Can Địa Chi của ngày là Đinh Sửu; tức Can sinh Chi (Hỏa, Thổ) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành Kim cục. Xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn, tuyệt Mùi. Tam Sát kị mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất.

Theo chuyên gia, trong ngày 30/10 nên chọn hướng xuất hành mang may mắn là hướng Nam và tài lộc là hướng Đông. Cùng với đó, chọn giờ xuất hành Lý Thuần Phong để thực hiện các việc thuận lợi hơn: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).

Vào ngày 30/10 khởi công mọi việc đều tốt. Theo chuyên gia, tốt nhất là dựng cột, cất lầu, làm dàn gác, cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước hay các việc liên quan đến thủy lợi, cắt áo.

6. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 31/10/2026

Âm lịch: 22/09/2026 tức ngày Mậu Dần, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Bính Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Đinh Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Kỷ Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Mậu Dần; tức Chi khắc Can (Mộc, Thổ) – ngày xấu.

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành Hỏa cục. Xung Thân, hình Tỵ, hại Tỵ, phá Hợi, tuyệt Dậu.

Hướng xuất hành trong ngày 31/10 nên chọn theo lời khuyên của chuyên gia phong thủy là hướng Đông, hướng Bắc. Đây là hai hướng tốt đem lại may mắn, tài lộc.

Bên cạnh đó, giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong trong ngày nên chọn để thực hiện các việc thuận lợi hơn: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát). Vào ngày này, thực hiện các việc đều thuận, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống.

7. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành chủ nhật ngày 1/11/2026

Âm lịch: 23/09/2026 tức ngày Kỷ Mão, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Bính Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Đinh Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Canh Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Tân Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Kỷ Mão; tức Chi khắc Can (Mộc, Thổ) – ngày xấu.

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Ngày Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc cục. Xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân.

Hướng xuất hành tốt mang may mắn trong ngày 1/11 là hướng Đông Bắc và tài lộc là hướng Nam. Bên cạnh đó, chuyên gia lưu ý mọi người giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên chọn: 11h-13h và 23h- 1h (Đại an); 1h-3h và 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát).

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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