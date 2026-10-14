4 lỗi thiết kế ban công gây thất thoát tài lộc và năng lượng cần tránh để giữ tài lộc

4 vị trí trong nhà càng trống trải càng dễ thất thoát tài sản GĐXH - Theo quan niệm dân gian, muốn tài lộc bền lâu thì không chỉ biết cách kiếm tiền mà còn phải biết giữ gìn, tích lũy. Bởi vậy, người xưa thường chú trọng 4 vị trí trong nhà tránh để trống trải nếu không muốn thất thoát tài sản.

Xem ngày giờ tuần mới 12/10 - 18/10/2026 để thu hút tài lộc, làm việc may mắn GĐXH – Cùng chuyên gia phong thủy xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 12/10 - 18/10/2026 để tham khảo chọn ngày và khung giờ đẹp tiến hành các công việc được thuận lợi, thu hút tài lộc.

Vận khí trong tiết Hàn Lộ 2026: Những mệnh nào được cho là gặp thuận lợi? GĐXH - Tiết Hàn Lộ năm 2026 bắt đầu từ ngày 8/10, đánh dấu thời điểm chuyển sang tháng Mậu Tuất theo cách tính tháng trong Bát tự. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, xét theo nguyên lý ngũ hành, sự thay đổi của tiết khí có thể ảnh hưởng đến vận khí của từng người.