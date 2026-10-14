4 lỗi thiết kế ban công gây thất thoát tài lộc và năng lượng cần tránh để giữ tài lộc
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, ban công là nơi giao hòa giữa không gian sống và môi trường bên ngoài. 4 lỗi thiết kế ban công gây thất thoát tài lộc, năng lượng mà nhiều gia đình vẫn gặp phải dưới đây, mọi người có thể tham khảo để tránh.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
'Hoa đạo' - Loại hình nghệ thuật vừa mang giá trị thẩm mỹ lại có lợi cho sức khỏeỞ -
GĐXH - Một chậu hoa tươi đặt tại bàn làm việc hay trong góc phòng không những giúp bạn cảm thấy thư giãn mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.
Cách chọn cây cảnh ban công thanh lọc bụi mịn mùa hanh khôỞ -
GĐXH - Không khí trong nhà có thể chứa nhiều bụi bẩn và chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe. Trồng các loại cây thanh lọc không khí trong nhà là giải pháp tự nhiên giúp không gian luôn trong lành, tươi mát.
Hiểm họa từ việc dùng ổ cắm điện bạn cần tránhỞ -
GĐXH - Việc quá tải ổ điện do cắm cùng lúc nhiều thiết bị cũng là nguyên nhân hàng đầu gây ra sự cố cháy nổ. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết nguy cơ và giải pháp giúp bạn sử dụng điện an toàn hơn.
Ngắt lời người thân - thói quen nhỏ tạo khoảng cách lớn trong gia đìnhỞ -
GĐXH - Đang kể chuyện mình thì bị người khác ngắt lời, rồi thao thao kể chuyện của họ, hoặc bị hàng loạt lời phân tích đúng sai... vô tình khiến người kể thu mình lại. Thói quen tưởng nhỏ nhưng làm cơ hội chia sẻ, thấu hiểu với người thân ngắn lại, khoảng cách dần lớn hơn.
Cách chọn máy lọc không khí bảo vệ hệ hô hấp khi giao mùaỞ -
GĐXH - Thời điểm giao mùa với sự thay đổi thất thường của thời tiết và độ ẩm là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn, nấm mốc và bụi mịn phát triển. Sử dụng máy lọc không khí là giải pháp hiệu quả, nhưng chọn thế nào cho an toàn. Hãy đọc bài viết sau.
4 vị trí trong nhà càng trống trải càng dễ thất thoát tài sảnỞ -
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, muốn tài lộc bền lâu thì không chỉ biết cách kiếm tiền mà còn phải biết giữ gìn, tích lũy. Bởi vậy, người xưa thường chú trọng 4 vị trí trong nhà tránh để trống trải nếu không muốn thất thoát tài sản.
Loại cây ra hoa được người xưa trọng dụng, xem là biểu tượng của vượng tài, tụ lộcỞ -
GĐXH - Trong quan niệm dân gian, cây cối không chỉ đơn thuần là vật trang trí hay có tác dụng lọc không khí, mà còn mang trong mình những tầng ý nghĩa tâm linh sâu sắc.
Vì sao vị trí đầu giường ảnh hưởng đến năng lượng phong thuỷ?Ở -
GĐXH - Để có giấc ngủ ngon và mang lại may mắn, bạn cần tránh những kiêng kỵ khi kê giường ngủ theo quan niệm phong thủy cũng như kinh nghiệm dân gian. Cùng tìm hiểu bài viết sau để có không gian nghỉ ngơi lý tưởng và đảm bảo sức khỏe cho gia đình.
Đây mới là lý do ban thờ được coi là nơi quyết định gia vận trong nhàỞ -
GĐXH - Tục thờ cúng tổ tiên chính là sự ghi nhớ công ơn và là cách để chăm chút cho cái gốc của mình, gốc có tốt thì cây mới phát triển ra hoa kết trái. Vì vậy, tiền nhân cho rằng vận nhà tốt xấu đều từ gốc mà ra cả.
Ý nghĩa phong thủy của cây lưỡi hổ, vị trí nên trồng và lợi ích về sức khỏe bạn nên biếtỞ -
GĐXH - Việc trồng cây cảnh trong nhà đóng vai trò rất quan trọng, nó không chỉ là vật trang trí cho không gian thêm xanh tươi mà còn mang ý nghĩa về mặt phong thủy.