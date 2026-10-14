4 lỗi thiết kế ban công gây thất thoát tài lộc và năng lượng cần tránh để giữ tài lộc

Thứ tư, 14:02 14/10/2026 |
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GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, ban công là nơi giao hòa giữa không gian sống và môi trường bên ngoài. 4 lỗi thiết kế ban công gây thất thoát tài lộc, năng lượng mà nhiều gia đình vẫn gặp phải dưới đây, mọi người có thể tham khảo để tránh.

4 lỗi thiết kế ban công gây thất thoát tài lộc và năng lượng cần tránh để giữ tài lộc - Ảnh 2.4 vị trí trong nhà càng trống trải càng dễ thất thoát tài sản

GĐXH - Theo quan niệm dân gian, muốn tài lộc bền lâu thì không chỉ biết cách kiếm tiền mà còn phải biết giữ gìn, tích lũy. Bởi vậy, người xưa thường chú trọng 4 vị trí trong nhà tránh để trống trải nếu không muốn thất thoát tài sản.

4 lỗi thiết kế ban công gây thất thoát tài lộc và năng lượng cần tránh để giữ tài lộc - Ảnh 3.Xem ngày giờ tuần mới 12/10 - 18/10/2026 để thu hút tài lộc, làm việc may mắn

GĐXH – Cùng chuyên gia phong thủy xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 12/10 - 18/10/2026 để tham khảo chọn ngày và khung giờ đẹp tiến hành các công việc được thuận lợi, thu hút tài lộc.

4 lỗi thiết kế ban công gây thất thoát tài lộc và năng lượng cần tránh để giữ tài lộc - Ảnh 4.Vận khí trong tiết Hàn Lộ 2026: Những mệnh nào được cho là gặp thuận lợi?

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