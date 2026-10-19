Công việc mãi không khởi sắc, tháng 9 âm lịch có 4 ngày được chuyên gia phong thủy gợi ý cầu hanh thông

Xem ngày giờ tuần mới từ 19/10 - 25/10/2026 để khởi sự các việc may mắn, tài lộc GĐXH – Xem ngày giờ tuần mới từ 19/10 - 25/10/2026, mọi người có thể tham khảo các khung giờ đẹp dưới đây để khởi sự các việc động thổ, khai trương, xuất hành thuận lợi và tài lộc

Những ngày, giờ đẹp trong tháng 9 âm lịch để cầu nguyện hanh thông sự nghiệp

Khi công việc liên tiếp gặp trở ngại, làm ăn chưa thuận lợi hoặc đứng trước những bước ngoặt quan trọng, nhiều người tìm đến nghi thức cầu nguyện như một cách gửi gắm mong muốn về sự bình an, may mắn và hanh thông.

Theo quan niệm tâm linh dân gian, việc dâng hương, cầu nguyện cần được thực hiện với thái độ thành kính, không phô trương hay đặt nặng chuyện lễ vật. Đây cũng là dịp để mỗi người nhìn lại những việc đã qua, tự nhắc nhở bản thân giữ sự kiên trì, chính trực và chủ động tìm hướng giải quyết khó khăn.

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Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngoài ngày 9/9 âm lịch, trong tháng 9 âm lịch còn có thể tham khảo một số ngày và khung giờ dưới đây để thực hiện nghi thức cầu nguyện công danh, sự nghiệp. Người thực hiện có thể coi đây là dịp tĩnh tâm, củng cố tinh thần và xác định lại những việc cần làm để cải thiện tình hình công việc.

+ Ngày 16/9 âm kỵ tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi và kỵ người mang thiên can Bính như 1966, 1976, 1986, 1996. Các khung giờ đẹp: Giờ Giáp Thìn (7h-9h): Kim Quỹ; Giờ Ất Tỵ (9h-11h): Bảo Quang; Giờ Đinh Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

+ Ngày 17/9 âm kỵ tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu và kỵ người mang thiên can Đinh như 1967, 1977, 1987, 1997. Các khung giờ đẹp: Giờ Ất Mão (5h-7h): Minh Đường; Giờ Kỷ Mùi (13h-15h): Bảo Quang; Giờ Tân Dậu(17h-19h): Ngọc Đường

+ Ngày 19/9 âm kỵ tuổi Thân, Tỵ, Hợi và kỵ người mang thiên can Kỷ như 1969, 1979, 1989, 1999. Các khung giờ đẹp: Giờ Canh Thìn (7h-9h): Tư Mệnh; Giờ Quý Mùi (13h-15h): Minh Đường

+ Ngày 25/9 âm kỵ tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi và kỵ người mang thiên can Ất như 1965, 1976, 1985, 1995, 2005. Các khung giờ đẹp: Giờ Nhâm Thìn (7h-9h): Tư Mệnh; Giờ Ất Mùi (13h-15h): Minh Đường.

Lễ vật cầu nguyện hanh thông sự nghiệp gồm những gì?

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, lễ vật không cần quá cầu kỳ, đắt đỏ. Điều quan trọng là sự sạch sẽ, chỉn chu và thành tâm của người thực hiện.

Các gia đình có thể chuẩn bị một mâm lễ chay hoặc mặn đơn giản gồm:

+ Hương 3 hoặc 5 nén.

+ Đèn/Nến: 2 ngọn đèn cầy hoặc nến tượng trưng cho nhật nguyệt, soi sáng đường công danh

+ Hoa tươi: 1 bình hoa cúc vàng, hoa hồng hoặc hoa huệ... không dùng hoa giả, hoa héo.

+ Quả tươi: Một đĩa ngũ quả

+ 3 chén nước sạch, 3 chén rượu và 1 bình trà nhỏ.

+ 1 quả cau, 1 lá trầu

+ 1 đĩa nhỏ gạo và 1 đĩa nhỏ muối hạt.

+ Một ít tiền vàng mã, sớ cầu công danh nếu có

Nếu cúng ban Thần Tài hoặc ngoài trời, có thể thêm một đĩa xôi gấc với màu đỏ may mắn, gà trống luộc hoặc một mâm cơm chay tinh khiết.

Các bước thực hiện nghi thức cầu nguyện công danh tại nhà

Bước 1: Chọn thời gian và dọn dẹp nơi thờ cúng

Gia chủ có thể lựa chọn thời điểm phù hợp theo phong tục gia đình, chuẩn bị trang phục gọn gàng, lịch sự và giữ không gian thờ cúng sạch sẽ. Nên chọn các khung giờ hoàng đạo theo lịch vạn niên, ngoài ra hàng ngày vào buổi sáng (từ 5h - 9h) được coi là thời điểm năng lượng trời đất thanh khiết và an yên.

Bước 2: Bày biện lễ vật

Sắp xếp hoa quả và các lễ vật ngay ngắn trên ban thờ hoặc bàn lễ sạch sẽ, phù hợp với không gian thờ cúng. Nước, trà và các lễ vật khác được chuẩn bị theo phong tục của gia đình. Theo chuyên gia phong thủy, không cần mua sắm quá nhiều đồ lễ. Sự trang nghiêm và thái độ thành kính quan trọng hơn hình thức bày biện.

Bước 3: Dâng hương và đọc lời cầu nguyện

Sau khi chuẩn bị xong, gia chủ thắp hương theo phong tục, chắp tay và đọc lời khấn với thái độ trang nghiêm. Khi khấn, người khấn cần nói rõ ràng, rành mạch. Nội dung cầu nguyện có thể hướng đến mong muốn công việc ổn định, gặp được người hỗ trợ, có thêm cơ hội phát triển và đủ bình tĩnh để vượt qua khó khăn. Người khấn cũng có thể tự nhắc nhở bản thân làm việc có trách nhiệm, giữ chữ tín và không ngừng học hỏi, mong sự khai thông và giải thoát khỏi bế tắc công việc.

Bước 4: Dành thời gian tĩnh tâm, nhìn lại công việc

Sau khi khấn, gia chủ có thể dành vài phút tĩnh tâm, nhìn lại những vấn đề đang gặp phải trong công việc. Thay vì chỉ mong chờ may mắn, hãy xác định rõ nguyên nhân khiến công việc trì trệ, những kỹ năng cần cải thiện, các mối quan hệ cần giải quyết và kế hoạch hành động trong thời gian tới. Đây là bước giúp nghi thức cầu nguyện gắn với những thay đổi thiết thực trong cuộc sống, thay vì chỉ dừng lại ở mong muốn tâm linh.

Bước 5: Hạ lễ theo phong tục gia đình

Đợi khi hương cháy hết 2/3 hoặc cháy hết một tuần nhang, bạn vái 3 vái rồi tiến hành xin hạ lễ. Sau đó, mọi người mang giấy sớ và tiền vàng đi hóa tại nơi sạch sẽ. Hóa vàng kết hợp hóa cả gạo và muối hoặc rải muối rải gạo ra ngã ba đường để xua đi vận xui, xua tan đốt đi những năng lượng tiêu cực.

Theo chuyên gia phong thủy, nghi thức cầu nguyện có thể mang ý nghĩa tinh thần đối với người thực hành tín ngưỡng. Điều quan trọng khi công việc không thuận lợi, bên cạnh việc duy trì đời sống tinh thần, mỗi người nên chủ động đánh giá tình hình, điều chỉnh mục tiêu, nâng cao năng lực chuyên môn và tìm kiếm sự hỗ trợ phù hợp.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.