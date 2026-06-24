Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở khu vực nhà văn hóa trong đêm
GĐXH - Qua xác minh ban đầu, bé gái bị bỏ rơi khoảng 7 ngày tuổi, nặng gần 3kg, cùng một số đồ dùng vật dụng cho trẻ sơ sinh và 1 tờ giấy với nội dung nhờ người nuôi giúp...
Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND xã Ngự Thiên (tỉnh Hưng Yên) cho biết, tối 23/6, người dân trên địa bàn bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở khu vực nhà văn hóa. Hiện chính quyền địa phương đã phát đi thông tin tìm thân nhân cho trẻ.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h cùng ngày, tại khu vực nhà văn hóa thôn Bùi (xã Ngự Thiên), người dân phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi. Sau đó, thông tin sự việc được nhanh chóng được báo cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.
Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Ngự Thiên cùng cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại nơi phát hiện sự việc, tiến hành lập biên bản. Qua xác minh ban đầu, bé gái bị bỏ rơi được khoảng 7 ngày tuổi, nặng khoảng 3kg. Ngoài một số đồ dùng vật dụng cho trẻ sơ sinh, còn có 1 tờ giấy được để lại với nội dung: "Do điều kiện hoàn cảnh nên tôi không nuôi được bé. Ai hữu duyên nhặt được cháu thì hãy chăm sóc bé. Tôi xin cảm ơn".
Hiện cháu bé đã được chính quyền địa phương, Công an xã, Tram Y tế xã phối hợp cùng các cơ quan chức năng và người dân chăm sóc, theo dõi sức khỏe, đảm bảo an toàn.
Liên quan đến sự việc trên, Công an xã Ngự Thiên thông báo: Ai là người thân của bé gái hoặc biết thông tin liên quan đến gia đình trẻ bị bỏ rơi, nhanh chóng đến trụ sở Công an xã để làm thủ tục nhận lại cháu theo quy định.
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