Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước chùa ở Huế
Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn nằm trong thùng carton, được đặt trước cổng chùa ở Huế, chính quyền địa phương đang xác minh nhân thân.
Lãnh đạo UBND phường Phú Xuân (TP Huế ) xác nhận, ngày 29/5, cơ quan này chỉ đạo công an phường xác minh thông tin nhân thân của cháu bé bị bỏ lại trước chùa, đồng thời làm rõ có hay không hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc bỏ rơi trẻ em.
Trước đó, UBND phường Phú Xuân nhận được tin báo về việc một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Vĩnh Nhơn (số 171 đường Xuân 68) vào khoảng 9h45 cùng ngày. Cụ thể, bà Tống Thị Khuê phát hiện bé trai sơ sinh nặng khoảng 3kg trong tình trạng còn nguyên dây rốn, nước ối và dịch nhầy bao quanh cơ thể.
Cháu bé được đặt trong một thùng carton, mặc áo và quần sơ sinh màu trắng, hoa văn nhạt; bên ngoài quấn thêm áo thun trắng và áo khoác dạ nữ màu xám.
Sau khi em bé được kiểm tra ban đầu tại Trạm Y tế phường, xác định sức khỏe ổn định, cán bộ y tế cùng người dân và đội xe 0 đồng đưa cháu bé đến Bệnh viện Trung ương Huế để thăm khám.
Các bác sỹ kết luận cháu bé sức khỏe ổn định và chưa cần thực hiện các biện pháp hồi sức.
UBND phường Phú Xuân chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện thủ tục theo quy định pháp luật đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi.
Khoảng giữa tháng 3/2026, chính quyền xã Nam Gianh (Quảng Trị) cũng thông báo tìm cha mẹ ruột cho một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, được người dân phát hiện dưới hầm chui cao tốc.
Cụ thể, khoảng 13h ngày 16/3, trong lúc đi làm về, ông Nguyễn Thái Tám và bà Lê Thị Thu Hà (trú tại thôn Vĩnh Phước, xã Nam Gianh) phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi. Bé được đặt nằm trong chiếc giỏ nhựa màu đỏ, đặt dưới đoạn hầm chui dân sinh thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam qua thôn Vĩnh Phước (xã Nam Trạch).
Ông Tám và bà Hà đưa cháu bé về nhà chăm sóc tạm thời và trình báo sự việc. Tiếp nhận thông tin, UBND xã Nam Gianh và công an xã cử cán bộ phối hợp với ban cán sự thôn lập biên bản ghi nhận sự việc.
Theo thông tin ban đầu, cháu bé có trọng lượng khoảng 3,3kg, ước tính 3-5 ngày tuổi. Tình trạng sức khỏe của cháu bé ổn định, không phát hiện thương tích trên cơ thể. Các vật dụng đi kèm gồm một hộp sữa bột, một bình sữa, một chiếc chăn nhỏ màu vàng nhạt cùng một số quần áo, bỉm tã sơ sinh.
