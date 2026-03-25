Bé trai bị bỏ rơi lúc rạng sáng kèm lời nhắn xin nuôi giúp

Thứ tư, 12:23 25/03/2026 | Đời sống
Minh Phong
Minh Phong
GĐXH - Sáng 25/3, UBND xã Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đang phát thông báo tìm thân nhân cho một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 3h sáng 22/3, anh Lê Văn Đ. (36 tuổi, trú xóm Mỹ Giang) đang ngủ nghe tiếng trẻ khóc. Mở cửa kiểm tra, anh Đ. phát hiện một giỏ nhựa màu trắng đặt cạnh gốc cây xoài ven đường liên xóm, bên trong là một bé trai sơ sinh nên trình báo cơ quan chức năng.

Theo chính quyền địa phương, cháu bé khoảng 4 ngày tuổi, nặng chừng 3kg, sức khỏe ổn định. Khi được phát hiện, bé mặc áo màu xanh, quấn khăn cùng màu.

Trong giỏ nhựa có 2 bộ quần áo trẻ sơ sinh, 1 bình sữa, 500.000 đồng và một mảnh giấy ghi: "Cháu không đủ khả năng nuôi em bé, mong ai nhặt được nuôi giúp, cháu xin cảm ơn".

Sau khi được thăm khám, cháu bé hiện được gia đình anh Đ. tạm thời chăm sóc.

UBND xã Hưng Nguyên thông báo, ai là thân nhân hoặc biết thông tin liên quan đến cháu bé, liên hệ Công an xã hoặc UBND xã để phối hợp giải quyết. Nếu sau 7 ngày không có người đến nhận, địa phương sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho trẻ.

Phát hiện bé trai bị bỏ rơi kèm lá thư xin lỗi

GĐXH - Người dân Hà Tĩnh phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà cùng một lá thư viết tay với nội dung xin lỗi và nhờ người hảo tâm nuôi dưỡng.

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ qua (từ 7h30 ngày 23/3 đến 7h30 ngày 24/3/2026), hệ thống Camera AI của Cục Cảnh sát giao thông đã ghi nhận, phân tích và hỗ trợ phát hiện nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc và địa bàn đô thị trọng điểm.

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm dân gian, ngày sinh Âm lịch phần nào phản ánh tính cách và vận mệnh của mỗi người.

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với 3 con giáp dưới đây, hè 2026 được xem là thời điểm "vàng" để rũ bỏ vận xui, kích hoạt tài lộc và đón nhận những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Mão có tính cách sâu sắc, thông minh, khôn khéo nhưng trong tháng 2 âm lịch này, chuyên gia phong thủy khuyên cần lưu ý tránh bất cẩn này vì dễ mất tài lộc.

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) là nghĩa vụ bắt buộc đối với cả doanh nghiệp và người lao động. Năm 2026, tiền lương phải đóng những khoản bảo hiểm xã hội nào?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dự báo từ khoảng ngày 27 - 28/3, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh tăng cường yếu gây mưa dông tại khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Đời sống - 16 giờ trước

Lượng hành khách sử dụng metro và xe buýt tại TP.HCM tăng mạnh từ đầu tháng 3, đạt khoảng 340.000 lượt/ngày, tăng 35% so với cuối tháng 2. Nhiều yếu tố như học sinh trở lại trường, dịch vụ cải thiện và chính sách ưu đãi đang thúc đẩy người dân chuyển sang giao thông công cộng.

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Khởi công từ năm 2020, dự án đường Vũ Quỳnh kéo dài (đoạn nối đường Lê Đức Thọ – Phạm Hùng) đến nay vẫn dang dở nhiều năm. Đáng nói, phía sau lớp rào tạm, khu vực này đang bị biến tướng thành nơi đỗ xe, tập kết vật liệu xây dựng và bãi rác tự phát, gây ô nhiễm môi trường, làm xấu mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 27 - 28/3, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh tăng cường yếu gây mưa dông cho khu vực vùng núi. Cuối tháng 3, khả năng Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện nắng nóng đầu mùa.

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Khu đất dự án chậm tiến độ, rộng hàng nghìn mét vuông tại số 63 đường Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) hiện đang ngang nhiên bị lấn chiếm, biến tướng thành hệ thống sân thể thao và bãi trông giữ ô tô không phép quy mô lớn.

Đời sống

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà xem tử vi tuần mới từ nay đến 29/3 đã dự báo sự thay đổi bất ngờ các phương diện của con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi dưới đây. Mọi người cùng tham khảo để nắm bắt cơ hội phát triển.

Đời sống
Đời sống
Đời sống
Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

