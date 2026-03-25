Bé trai bị bỏ rơi lúc rạng sáng kèm lời nhắn xin nuôi giúp
GĐXH - Sáng 25/3, UBND xã Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đang phát thông báo tìm thân nhân cho một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.
Trước đó, khoảng 3h sáng 22/3, anh Lê Văn Đ. (36 tuổi, trú xóm Mỹ Giang) đang ngủ nghe tiếng trẻ khóc. Mở cửa kiểm tra, anh Đ. phát hiện một giỏ nhựa màu trắng đặt cạnh gốc cây xoài ven đường liên xóm, bên trong là một bé trai sơ sinh nên trình báo cơ quan chức năng.
Theo chính quyền địa phương, cháu bé khoảng 4 ngày tuổi, nặng chừng 3kg, sức khỏe ổn định. Khi được phát hiện, bé mặc áo màu xanh, quấn khăn cùng màu.
Trong giỏ nhựa có 2 bộ quần áo trẻ sơ sinh, 1 bình sữa, 500.000 đồng và một mảnh giấy ghi: "Cháu không đủ khả năng nuôi em bé, mong ai nhặt được nuôi giúp, cháu xin cảm ơn".
Sau khi được thăm khám, cháu bé hiện được gia đình anh Đ. tạm thời chăm sóc.
UBND xã Hưng Nguyên thông báo, ai là thân nhân hoặc biết thông tin liên quan đến cháu bé, liên hệ Công an xã hoặc UBND xã để phối hợp giải quyết. Nếu sau 7 ngày không có người đến nhận, địa phương sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho trẻ.
