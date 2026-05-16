Bé trai khoảng 2 tuổi bị bỏ rơi tại phòng khám An Bình lúc rạng sáng

Theo thông tin UBND xã Phúc Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Rạng sáng ngày 15/5, UBND xã Đức Thọ phối hợp cùng Công an xã Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) tiếp nhận thông tin từ người dân về việc phát hiện một bé trai bị bỏ rơi tại Phòng khám Bình An, thuộc thôn Hùng Dũng.

Bé trai bị bỏ rơitại Phòng khám Bình An, thuộc thôn Hùng Dũng.

Theo thông tin xác minh ban đầu, bé trai khoảng 24-36 tháng tuổi. Tại thời điểm được phát hiện vào khoảng 4h30 sáng, bé trong tình trạng tỉnh táo, không quấy khóc nhưng có biểu hiện tìm mẹ. Qua kiểm tra bên ngoài, cơ thể cháu không có dấu hiệu xây xát hay tổn thương.

Cháu bé có cân nặng khoảng 13,5 kg, cao khoảng 80 cm, mặc áo phông màu trắng và quần đùi màu đen.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, UBND xã Đức Thọ đã phát đi thông báo tìm cha, mẹ đẻ hoặc thân nhân của cháu bé. Chính quyền địa phương đề nghị người thân của cháu đến UBND xã để làm thủ tục nhận lại con trong thời hạn 7 ngày liên tục, kể từ ngày 15/5 đến hết ngày 21/5/2026.

Trong trường hợp hết thời hạn trên mà không có người thân đến nhận, UBND xã Đức Thọ sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục liên quan cho cháu bé theo đúng quy định của pháp luật.