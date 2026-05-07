Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm cùng lời nhắn nhờ nuôi dưỡng trưởng thành
GĐXH - Một bé gái sơ sinh khoảng 6 ngày tuổi bị bỏ rơi bên đường trong đêm ở xã Xuân Lâm (Nghệ An) cùng lá thư tay nhờ người nhặt được “nuôi nấng trưởng thành”. Hiện chính quyền địa phương đang phát thông báo tìm thân nhân cho cháu bé theo quy định.
Ngày 7/5, UBND xã Xuân Lâm (Nghệ An) cho biết, đang phát thông báo tìm thân nhân cho một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường cùng bức thư tay nhờ người nhặt được “nuôi nấng trưởng thành”.
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm cùng lời nhắn nhờ nuôi dưỡng trưởng thành.
Trước đó, vào tối 5/5, người dân xóm Nguyệt Bổng, xã Xuân Lâm nghe tiếng trẻ khóc bên đường nên tới kiểm tra thì phát hiện một bé gái sơ sinh được quấn trong chăn, đặt cạnh túi đồ cá nhân.
Cạnh cháu bé là mảnh giấy viết tay ghi ngày sinh 30/4/2026 và lời nhắn: “Điều kiện tôi không thể nuôi được con, ai nhặt được con giúp cháu nuôi nấng trưởng thành”.
Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã đưa cháu bé tới cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Qua thăm khám ban đầu, bé gái nặng khoảng 3,2kg, sức khỏe ổn định.
Hiện, UBND xã Xuân Lâm đang thực hiện các thủ tục thông báo tìm người thân theo quy định. Nếu quá thời hạn không có người đến nhận, địa phương sẽ làm thủ tục đăng ký khai sinh và giải quyết các bước liên quan đến việc chăm sóc, nhận nuôi cháu bé theo quy định pháp luật.
Phát hiện nhiều vi phạm tại cơ sở giết mổ lợn nghi thu mua lợn bệnh ở Ninh BìnhĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Liên quan phản ánh một cơ sở giết mổ lợn tại xã Bình Giang có dấu hiệu thu mua lợn ốm, lợn chết từ chợ đầu mối để giết mổ bán ra thị trường, UBND tỉnh Ninh Bình cho biết cơ sở này đã nhiều lần bị kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về thú y, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, đồng thời bị yêu cầu tạm dừng hoạt động để khắc phục vi phạm.
Vận đỏ bùng nổ cuối tháng 3 âm: Top con giáp vượng tiền, vượng cả sự nghiệpĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Dưới góc nhìn tử vi, ba con giáp dưới đây được dự báo sẽ đón nhận dòng chảy tài lộc mạnh mẽ, vận trình hanh thông rõ rệt.
3 khung giờ sinh Âm lịch được xem là 'vượng mệnh', dễ hưởng phú quý cả đờiĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, 3 khung giờ sinh Âm lịch thường được nhắc đến với ý nghĩa cát lành, dễ gặp may mắn và có cơ hội đạt được cuộc sống sung túc nếu biết nắm bắt.
Ra đường không nắm rõ quy định này nhiều tài xế có thể liên tiếp 'ăn' phạt nguộiĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, hệ thống camera AI có khả năng phân tích hành vi rất chính xác. Vì vậy, khi tham gia giao thông, việc nâng cao ý thức tự giác không chỉ giúp bạn tránh được các khoản tiền phạt mà còn góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh và an toàn hơn cho cộng đồng.
Tin sáng 7/5: Bắc Bộ đón không khí lạnh; tình hình sức khỏe của bé trai 2 tuổi bị mẹ bạo hànhĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Từ đêm 7/5, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ.
Phát hiện cụ ông kiệt sức trong rừng tràm với dây chuyền vàng trên ngườiĐời sống - 16 giờ trước
Cụ ông rời nhà 3 ngày, được phát hiện trong tình trạng kiệt sức, không có giấy tờ tuỳ thân nhưng trên người mang dây chuyền vàng.
Cao Bằng: Phát hiện con bầm tím khắp người, mẹ sốc khi biết nữ sinh lớp 4 bị nhiều bạn đánhĐời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Những cuộc gọi chỉ thấy con né tránh, không dám lộ mặt đã khiến người mẹ ở xã Yên Thổ, Cao Bằng nghi ngờ, nhưng phải đến khi tận mắt chứng kiến cơ thể con gái bầm tím khắp người, sự thật đau lòng mới được phơi bày.
Người dân hưởng hàng loạt tiện ích khi ra đường chỉ với một đồ vật thiết yếu không thể thiếu trong đời sốngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, khi ra đường bạn có thể giải quyết hầu hết nhu cầu từ hành chính, di chuyển đến mua sắm.
Hà Nội: Kịp thời giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy cửa hàng trên phố Hàng VôiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát vào đêm muộn ngày 5/5 tại cửa hàng kinh doanh cháo trên phố Hàng Vôi (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đám cháy tỏa nhiều khói đặc và khí độc, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của 4 người dân đang mắc kẹt trong ngôi nhà tiếp giáp phía sau.
Những con giáp đổi đời nhờ con đường học vấn: Càng học cao, tiền càng nhiềuĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tử vi, có những con giáp không được định sẵn con đường giàu sang bằng may mắn hay cơ hội bất ngờ. Với họ, học vấn chính là "đòn bẩy" duy nhất để thay đổi vận mệnh.
5 con giáp nữ sinh đúng 'giờ phú quý': Số vượng phu hiếm có, càng về già càng giàuĐời sống
GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp nữ khi sinh vào đúng khung giờ 'vàng', được xem là mang số vượng phu ích tử, nâng đỡ sự nghiệp của bạn đời, viên mãn về sau.