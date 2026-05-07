Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm cùng lời nhắn nhờ nuôi dưỡng trưởng thành.

Ngày 7/5, UBND xã Xuân Lâm (Nghệ An) cho biết, đang phát thông báo tìm thân nhân cho một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường cùng bức thư tay nhờ người nhặt được “nuôi nấng trưởng thành”.

Trước đó, vào tối 5/5, người dân xóm Nguyệt Bổng, xã Xuân Lâm nghe tiếng trẻ khóc bên đường nên tới kiểm tra thì phát hiện một bé gái sơ sinh được quấn trong chăn, đặt cạnh túi đồ cá nhân.

Cạnh cháu bé là mảnh giấy viết tay ghi ngày sinh 30/4/2026 và lời nhắn: “Điều kiện tôi không thể nuôi được con, ai nhặt được con giúp cháu nuôi nấng trưởng thành”.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã đưa cháu bé tới cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Qua thăm khám ban đầu, bé gái nặng khoảng 3,2kg, sức khỏe ổn định.

Hiện, UBND xã Xuân Lâm đang thực hiện các thủ tục thông báo tìm người thân theo quy định. Nếu quá thời hạn không có người đến nhận, địa phương sẽ làm thủ tục đăng ký khai sinh và giải quyết các bước liên quan đến việc chăm sóc, nhận nuôi cháu bé theo quy định pháp luật.