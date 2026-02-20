Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản năm 2026

Thứ sáu, 16:00 20/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản Việt Nam được dự báo sẽ vận hành theo những xu hướng mới, phản ánh sự thay đổi rõ nét trong tư duy đầu tư, nhu cầu thị trường và yêu cầu quản lý.

Theo bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE) các xu hướng này không mang tính ngắn hạn, mà là kết quả tất yếu của quá trình thanh lọc và tái cấu trúc thị trường trong những năm gần đây.

Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản năm 2026 - Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE).

Bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực lên ngôi

Xu hướng đầu tiên và mang tính xuyên suốt là lựa chọn bất động sản đáp ứng nhu cầu ở thực. Nhu cầu này luôn ở mức cao và có xu hướng gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh các chính sách an sinh xã hội và phát triển nhà ở được thúc đẩy mạnh mẽ hơn.

Việc thị trường dần rời xa các sản phẩm thuần đầu cơ, chạy theo sóng ngắn hạn, cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt trong hành vi của cả người mua lẫn nhà đầu tư.

Đầu tư trung và dài hạn thay thế lướt sóng

Nếu giai đoạn trước, đầu tư ngắn hạn và sử dụng đòn bẩy cao từng chiếm ưu thế, thì năm 2026 sẽ chứng kiến sự trở lại của chiến lược đầu tư trung và dài hạn. Nhà đầu tư ngày càng thận trọng hơn, ưu tiên các sản phẩm có giá trị sử dụng thực, khả năng khai thác dòng tiền ổn định và tiềm năng tăng trưởng bền vững theo thời gian.

Sự thay đổi này cũng phù hợp với bối cảnh chính sách ngày càng siết chặt yêu cầu về minh bạch, an toàn tài chính và kiểm soát rủi ro.

Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản năm 2026 - Ảnh 2.

Bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực lên ngôi trong năm 2026, bà Miền dự đoán.

Đầu tư theo hạ tầng, quy hoạch và mô hình TOD

Một xu hướng nổi bật khác là đầu tư theo hạ tầng và quy hoạch, đặc biệt là các dự án, khu vực phát triển theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng).

Các khu vực có hạ tầng giao thông được chú trọng đầu tư, có kế hoạch và tiến độ triển khai rõ ràng, sẽ tiếp tục là điểm đến của dòng tiền. Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế, việc phát triển các đô thị vệ tinh gắn với hạ tầng kết nối đồng bộ sẽ trở thành động lực quan trọng cho thị trường.

Công nghệ hóa, số hóa và minh bạch hóa – xu thế mạnh nhất

Theo bà Phạm Thị Miền, xu hướng có khả năng ảnh hưởng lớn nhất đến thị trường trong năm 2026 chính là công nghệ hóa, số hóa và minh bạch hóa.

Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, giao dịch, công bố thông tin không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Minh bạch thông tin sẽ góp phần kiểm soát rủi ro, hạn chế đầu cơ, đồng thời nâng cao niềm tin của thị trường.

Đây cũng là nền tảng để thị trường bất động sản Việt Nam phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn, tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế.

Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biếtMã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết

Từ ngày 1/3/2026, theo Nghị định 357/2025/NĐ-CP, mỗi sản phẩm bất động sản phải có mã định danh điện tử riêng được quản lý trong hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và bất động sản.

5 khoản thu nhập từ bất động sản được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 20265 khoản thu nhập từ bất động sản được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2026

GĐXH - Căn cứ theo Điều 4, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, có một số khoản thu nhập từ bất động sản được miễn thuế thu nhập cá nhân, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nguồn cung bất động sản du lịch nghỉ dưỡng phục hồi mạnh năm 2025

Nguồn cung bất động sản du lịch nghỉ dưỡng phục hồi mạnh năm 2025

Miền Bắc dẫn đầu cả nước về nguồn cung bất động sản nhà ở thương mại

Miền Bắc dẫn đầu cả nước về nguồn cung bất động sản nhà ở thương mại

Thuế chuyển nhượng bất động sản năm 2026 tiếp tục giữ mức 2%

Thuế chuyển nhượng bất động sản năm 2026 tiếp tục giữ mức 2%

5 khoản thu nhập từ bất động sản được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2026

5 khoản thu nhập từ bất động sản được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2026

Bất động sản Hà Nội nóng trở lại: Giá thuê biệt thự ở Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà tăng khó tin

Bất động sản Hà Nội nóng trở lại: Giá thuê biệt thự ở Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà tăng khó tin

Cùng chuyên mục

Những loại hoa nào được chị em “săn đón” trong dịp Tết 2026?

Những loại hoa nào được chị em “săn đón” trong dịp Tết 2026?

Sản phẩm - Dịch vụ - 11 giờ trước

GĐXH - Hoa là một trong những mặt hàng được nhiều người ưa chuộng mua sắm trong mỗi dịp Tết đến, xuân về. Vậy loại hoa nào đang được chị em thi nhau “săn đón” những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026?

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua năm Bính Ngọ

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua năm Bính Ngọ

Giá cả thị trường - 12 giờ trước

GĐXH - Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 16 - 22/2/2026: Những hộ dân cư nào sẽ không có điện để dùng?

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 16 - 22/2/2026: Những hộ dân cư nào sẽ không có điện để dùng?

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 16 - 22/2/2026: Một số khu dân cư sẽ bị cúp điện để sửa chữa

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 16 - 22/2/2026: Một số khu dân cư sẽ bị cúp điện để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 20/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 20/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 20/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 16 – 22/2/2026: Cúp điện một số khu dân cư và tuyến đường để sửa chữa

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 16 – 22/2/2026: Cúp điện một số khu dân cư và tuyến đường để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.

Mùng 4 Tết Nguyên đán, nguồn hàng phủ kín thị trường, thực phẩm tươi sống tăng giá nhẹ

Mùng 4 Tết Nguyên đán, nguồn hàng phủ kín thị trường, thực phẩm tươi sống tăng giá nhẹ

Bảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trước

GĐXH - Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã bắt đầu "vào guồng" trở lại. Nguồn cung được khơi thông mạnh hơn, hệ thống phân phối hiện đại đồng loạt mở cửa, trong khi sức mua duy trì ở mức vừa phải, giúp mặt bằng giá giữ ổn định, không ghi nhận hiện tượng tăng đột biến.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa đáng mua năm Bính Ngọ

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa đáng mua năm Bính Ngọ

Giá cả thị trường - 16 giờ trước

GĐXH - Loạt xe máy điện nổi bật trong tầm giá 40 triệu đồng phù hợp cho nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị lẫn di chuyển quãng trung bình.

Nhiều điểm du lịch miền Bắc kín khách, giá tour Tết tăng cao

Nhiều điểm du lịch miền Bắc kín khách, giá tour Tết tăng cao

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ghi nhận lượng khách tăng mạnh tại nhiều điểm du lịch miền núi, sinh thái và tâm linh phía Bắc. Không ít cơ sở lưu trú kín phòng từ sớm, trong khi giá tour tăng theo chu kỳ cao điểm nhưng vẫn giữ được mặt bằng đa dạng nhờ các chương trình kích cầu.

Chợ Hà Nội nhộn nhịp ngày lễ hóa vàng mùng 3 Tết

Chợ Hà Nội nhộn nhịp ngày lễ hóa vàng mùng 3 Tết

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

Mùng 3 Tết – ngày hóa vàng tiễn gia tiên – không khí tại nhiều khu chợ ở Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn. Từ sáng sớm, người dân đã tất bật sắm gà luộc, chân giò, xôi nếp… chuẩn bị mâm cơm cúng tươm tất, gửi gắm ước vọng một năm mới đủ đầy, thuận hòa.

Xem nhiều

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 16 - 22/2/2026: Những hộ dân cư nào sẽ không có điện để dùng?

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 16 - 22/2/2026: Những hộ dân cư nào sẽ không có điện để dùng?

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 19/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 19/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Trải nghiệm SUV cỡ nhỏ Toyota Raize giá 387 triệu đồng thiết kế thể thao, nội thất đẳng cấp sánh ngang Kia Sonet, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu sẽ về Việt Nam

Trải nghiệm SUV cỡ nhỏ Toyota Raize giá 387 triệu đồng thiết kế thể thao, nội thất đẳng cấp sánh ngang Kia Sonet, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu sẽ về Việt Nam

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc giá 46 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, trang bị chất hơn SH Mode, rẻ chỉ ngang Lead

Xe ga 125cc giá 46 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, trang bị chất hơn SH Mode, rẻ chỉ ngang Lead

Giá cả thị trường
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ ngày 16 - 22/2/2026): Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ ngày 16 - 22/2/2026): Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?

Sản phẩm - Dịch vụ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top