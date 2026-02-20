Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản năm 2026
GĐXH - Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản Việt Nam được dự báo sẽ vận hành theo những xu hướng mới, phản ánh sự thay đổi rõ nét trong tư duy đầu tư, nhu cầu thị trường và yêu cầu quản lý.
Theo bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE) các xu hướng này không mang tính ngắn hạn, mà là kết quả tất yếu của quá trình thanh lọc và tái cấu trúc thị trường trong những năm gần đây.
Bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực lên ngôi
Xu hướng đầu tiên và mang tính xuyên suốt là lựa chọn bất động sản đáp ứng nhu cầu ở thực. Nhu cầu này luôn ở mức cao và có xu hướng gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh các chính sách an sinh xã hội và phát triển nhà ở được thúc đẩy mạnh mẽ hơn.
Việc thị trường dần rời xa các sản phẩm thuần đầu cơ, chạy theo sóng ngắn hạn, cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt trong hành vi của cả người mua lẫn nhà đầu tư.
Đầu tư trung và dài hạn thay thế lướt sóng
Nếu giai đoạn trước, đầu tư ngắn hạn và sử dụng đòn bẩy cao từng chiếm ưu thế, thì năm 2026 sẽ chứng kiến sự trở lại của chiến lược đầu tư trung và dài hạn. Nhà đầu tư ngày càng thận trọng hơn, ưu tiên các sản phẩm có giá trị sử dụng thực, khả năng khai thác dòng tiền ổn định và tiềm năng tăng trưởng bền vững theo thời gian.
Sự thay đổi này cũng phù hợp với bối cảnh chính sách ngày càng siết chặt yêu cầu về minh bạch, an toàn tài chính và kiểm soát rủi ro.
Đầu tư theo hạ tầng, quy hoạch và mô hình TOD
Một xu hướng nổi bật khác là đầu tư theo hạ tầng và quy hoạch, đặc biệt là các dự án, khu vực phát triển theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng).
Các khu vực có hạ tầng giao thông được chú trọng đầu tư, có kế hoạch và tiến độ triển khai rõ ràng, sẽ tiếp tục là điểm đến của dòng tiền. Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế, việc phát triển các đô thị vệ tinh gắn với hạ tầng kết nối đồng bộ sẽ trở thành động lực quan trọng cho thị trường.
Công nghệ hóa, số hóa và minh bạch hóa – xu thế mạnh nhất
Theo bà Phạm Thị Miền, xu hướng có khả năng ảnh hưởng lớn nhất đến thị trường trong năm 2026 chính là công nghệ hóa, số hóa và minh bạch hóa.
Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, giao dịch, công bố thông tin không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Minh bạch thông tin sẽ góp phần kiểm soát rủi ro, hạn chế đầu cơ, đồng thời nâng cao niềm tin của thị trường.
Đây cũng là nền tảng để thị trường bất động sản Việt Nam phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn, tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế.
