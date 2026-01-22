Mới nhất
Thuế chuyển nhượng bất động sản năm 2026 tiếp tục giữ mức 2%

Thứ năm, 16:04 22/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Từ năm 2026, hoạt động chuyển nhượng bất động sản vẫn tiếp tục áp dụng mức thuế suất 2% trên giá trị mua bán.

Theo Luật  Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), từ năm 2026, hoạt động chuyển nhượng bất động sản vẫn tiếp tục áp dụng mức thuế suất 2% trên giá trị mua bán, tương tự quy định hiện hành. Thuế được tính trực tiếp trên giá chuyển nhượng, chưa áp dụng phương án đánh thuế trên phần lợi nhuận.

Chính phủ cho biết, việc giữ nguyên mức thuế 2% xuất phát từ thực tế hệ thống pháp luật đất đai và dữ liệu giao dịch bất động sản hiện nay vẫn còn nhiều vướng mắc, chưa đồng bộ, chưa đủ điều kiện để xác định chính xác giá vốn, chi phí và lợi nhuận thực tế của từng giao dịch. Do đó, phương án thu thuế khoán theo giá chuyển nhượng được đánh giá là đơn giản, dễ thực hiện và thuận lợi cho cả người dân lẫn cơ quan quản lý.

Trước đó, nhiều ý kiến đề xuất cần tăng thuế hoặc đánh thuế trên phần lãi chuyển nhượng nhằm hạn chế đầu cơ, sử dụng đất kém hiệu quả. Tuy nhiên, Chính phủ cho rằng thuế không phải là công cụ ưu tiên để kiểm soát đầu cơ bất động sản. Thay vào đó, các giải pháp tổng thể như phát triển nhà ở xã hội, thành lập Quỹ nhà ở quốc gia, minh bạch thông tin thị trường và tăng nguồn cung đang được đẩy mạnh.

Theo Chính phủ, việc thu thuế trên lợi nhuận  chuyển nhượng bất động sản chỉ có thể triển khai khi hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai số hóa, đồng bộ với hạ tầng công nghệ thông tin, gắn với định danh điện tử VNeID. Dự kiến trong giai đoạn 2026–2027, Việt Nam sẽ thí điểm trung tâm giao dịch nhà đất trực tuyến, tạo nền tảng dữ liệu cho việc cải cách chính sách thuế trong tương lai.

5 khoản thu nhập từ bất động sản được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 20265 khoản thu nhập từ bất động sản được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2026

GĐXH - Căn cứ theo Điều 4, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, có một số khoản thu nhập từ bất động sản được miễn thuế thu nhập cá nhân, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi.

Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biếtMã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết

Từ ngày 1/3/2026, theo Nghị định 357/2025/NĐ-CP, mỗi sản phẩm bất động sản phải có mã định danh điện tử riêng được quản lý trong hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và bất động sản.

Top