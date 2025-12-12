Mới nhất
Bất động sản Hà Nội nóng trở lại: Giá thuê biệt thự ở Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà tăng khó tin

Thứ sáu, 15:35 12/12/2025 | Giá cả thị trường
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Dù có lượng thông tin cho thuê khá khiêm tốn, tuy nhiên hiện nay, giá biệt thự, liền kề cho thuê tại 3 phường mới Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà được hình thành từ quận Ba Đình cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Giá biệt thự, liền kề cho thuê tại phường mới Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà

Tại thời điểm tháng 12/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê  biệt thự, liền kề tại khu vực 3 phường mới tại quận Ba Đình cũ dù khá khiêm tốn nhưng lại khiến người cho thuê bất ngờ vì giá cho thuê rất cao, dao động phổ biến từ 35 cho đến 250 triệu đồng/tháng/căn.

Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự sân vườn thiết kế 4 tầng, rộng 385m2 tại phố Hàng Bún, phường Ba Đình (tức phường Quán Thánh, quận Ba Đình cũ) hiện đang được cho thuê với giá 250 triệu đồng/tháng.

Căn biệt thự Pháp cổ thiết kế 3 tầng, rộng 255m2 tại ngõ 279, đường Đội Cấn, phường Ngọc Hà hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 42 triệu đồng/tháng.

Căn biệt thự thiết kế 4 tầng, rộng 150m2 tại ngõ 628, đường Hoàng Hoa Thám, phường Giảng Võ (tức phường Cống Vị, quận Ba Đình cũ) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 35 triệu đồng/tháng.

Hiện nay, biệt thự cho thuê thường có mức giá cao bởi hội tụ nhiều yếu tố vượt trội so với các loại hình nhà ở khác.

Thứ nhất,  giá nhà đất liên tục tăng trong nhiều năm khiến chi phí sở hữu biệt thự ngày càng lớn, kéo theo giá thuê tăng tương ứng.

Thứ hai, biệt thự thường có vị trí đắc địa, nằm trong các khu đô thị cao cấp, gần trung tâm, gần trường học quốc tế hoặc các trục giao thông quan trọng, tạo lợi thế lớn về kết nối và giá trị sống.

Bên cạnh đó, biệt thự sở hữu diện tích rộng, thiết kế sang trọng, không gian xanh cùng hệ tiện ích riêng tư như sân vườn, gara, hồ bơi… đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng sống của nhóm khách thuê có khả năng chi trả cao.

Cuối cùng, tại nhiều khu vực, nguồn cung biệt thự cho thuê không dồi dào, trong khi nhu cầu của chuyên gia nước ngoài và giới doanh nhân tăng mạnh, khiến giá thuê càng giữ ở mức cao.

3 phường mới thuộc quận Ba Đình cũ sau sáp nhập

1. Phường Ba Đình

Hiện nay phường Ba Đình được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Quán Thánh, phường Trúc Bạch, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Nam, Điện Biên, Đội Cấn, Kim Mã, Ngọc Hà, một phần diện tích tự nhiên của phường Thụy Khuê, phần còn lại của phường Cửa Đông và phường Đồng Xuân thuộc quận Ba Đình cũ.

2. Phường Ngọc Hà

Phường Ngọc Hà sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Vĩnh Phúc, phường Liễu Giai, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cống Vị, Kim Mã, Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy cũ, phần còn lại của phường Đội Cấn và phường Ngọc Hà thuộc quận Ba Đình cũ.

3. Phường Giảng Võ

Hiện nay, phường Giảng Võ được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Giảng Võ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cát Linh, Láng Hạ, Ngọc Khánh, Thành Công thuộc quận Ba Đình cũ, phần còn lại của phường Cống Vị và phần còn lại của phường Kim Mã thuộc quận Ba Đình cũ.

Hà Nội: Khó tin trước giá cho thuê biệt thự tại 3 phường mới Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà - Ảnh 1.Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại các phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà mặt phố tại 3 phường mới: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Hà Nội: Khó tin trước giá cho thuê biệt thự tại 3 phường mới Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà - Ảnh 2.Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà vượt ngưỡng 7 tỷ đồng/căn

GĐXH - Hiện nay, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ tại 3 phường mới: Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà được hình thành từ quận Ba Đình cũ ghi nhận ở ngưỡng cao, vượt mốc 7 tỷ đồng/căn.

