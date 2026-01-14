Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

5 khoản thu nhập từ bất động sản được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2026

Thứ tư, 10:22 14/01/2026 | Giá cả thị trường
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Căn cứ theo Điều 4, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, có một số khoản thu nhập từ bất động sản được miễn thuế thu nhập cá nhân, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi.

Hiện nay, căn cứ theo Điều 4, Luật  Thuế thu nhập cá nhân 2025 được Quốc hội biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ mười vào ngày 10-12-2025, quy định, có những khoản thu nhập từ bất động sản được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2025 bao gồm:

1. Thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng  đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất tại Việt Nam.

3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.

4. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường; sản xuất muối; thu nhập từ lợi tức cổ phần của thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, cá nhân là nông dân ký kết hợp đồng với doanh nghiệp tham gia "Cánh đồng lớn", trồng rừng sản xuất, nuôi trồng thủy sản.

5. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.

10 trường hợp nhận tiền chuyển khoản không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tháng 7/2026, người dân nên cập nhật10 trường hợp nhận tiền chuyển khoản không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tháng 7/2026, người dân nên cập nhật

GĐXH - Không phải mọi khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Việc hiểu đúng sẽ giúp người dân yên tâm và hạn chế rủi ro pháp lý.

Mức giảm trừ gia cảnh và biểu thuế mới năm 2026 Mức giảm trừ gia cảnh và biểu thuế mới năm 2026

GĐXH - Từ năm 2026, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi chính thức được áp dụng, theo đó mức thuế thu nhập cá nhân cùng mức giảm trừ gia cảnh cũng có những thay đổi lớn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Từ 2026, tiền lương ngày phép dư chính thức được miễn thuế thu nhập cá nhân

Từ 2026, tiền lương ngày phép dư chính thức được miễn thuế thu nhập cá nhân

Mức giảm trừ gia cảnh và biểu thuế mới năm 2026

Mức giảm trừ gia cảnh và biểu thuế mới năm 2026

Thuế năm 2026 - hàng loạt thay đổi lớn với cá nhân và hộ kinh doanh

Thuế năm 2026 - hàng loạt thay đổi lớn với cá nhân và hộ kinh doanh

Thời hạn cần thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2026

Thời hạn cần thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2026

Từ 1/1/2026: Tăng mạnh mức giảm trừ gia cảnh, nhiều người lao động chưa phải nộp thuế TNCN

Từ 1/1/2026: Tăng mạnh mức giảm trừ gia cảnh, nhiều người lao động chưa phải nộp thuế TNCN

Cùng chuyên mục

Giá iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 giảm mạnh, thấp chưa từng có, chỉ ngang hàng giá rẻ, cơ hội cực hiếm sắm hàng xịn dịp tết Nguyên đán

Giá iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 giảm mạnh, thấp chưa từng có, chỉ ngang hàng giá rẻ, cơ hội cực hiếm sắm hàng xịn dịp tết Nguyên đán

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 12 các dòng đã xuống giá rất thấp với toàn bộ sản phẩm từ iPhone 12 Pro Max huyền thoại cho đến iPhone 12 thường cũng ngang với những chiếc máy cỏ trên thị trường.

Giá bạc hôm nay (15/1): Chưa đầy 4 giờ, giá bạc trong nước sụt 4 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (15/1): Chưa đầy 4 giờ, giá bạc trong nước sụt 4 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay (15/1) bất ngờ "quay đầu" khi chỉ trong một buổi sáng, giá bán trong nước giảm từ vùng 94,8 xuống vùng 90 triệu đồng/kg, mức giảm tương ứng khoảng 3,7 triệu đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 15/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm

Giá vàng hôm nay 15/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay 15/1/2026 ghi nhận vàng miếng SJC giảm ngay đầu phiên, xuống dưới 163 triệu đồng/lượng.

Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất giảm sốc, rẻ nhất phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh doanh số quyết liệt với Honda CR-V

Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất giảm sốc, rẻ nhất phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh doanh số quyết liệt với Honda CR-V

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Mazda CX-5 hiện hấp dẫn nhất phân khúc cỡ C, nắm giữ lợi thế rất lớn để cạnh tranh với Honda CR-V.

Xe máy điện giá 22 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế cổ điển, trang bị động cơ mạnh, pin Graphene, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 22 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế cổ điển, trang bị động cơ mạnh, pin Graphene, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện này không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn được trang bị loạt tính năng hiếm có trong phân khúc với giá bán rẻ.

Trải nghiệm Toyota Vios hybrid giá 670 triệu đồng, nội thất hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, rẻ hơn Honda City e:HEV sẽ về Việt Nam?

Trải nghiệm Toyota Vios hybrid giá 670 triệu đồng, nội thất hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, rẻ hơn Honda City e:HEV sẽ về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Toyota Vios Hybrid 2026 được trang bị hệ truyền động hybrid thế hệ mới, có giá khởi điểm khoảng 670 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với đối thủ trực tiếp Honda City e:HEV.

Gửi 100 triệu đồng nhận lãi suất cao nhất 7,7-8,3%: Bất ngờ số tiền nhiều nhất nhận được

Gửi 100 triệu đồng nhận lãi suất cao nhất 7,7-8,3%: Bất ngờ số tiền nhiều nhất nhận được

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Gửi 100 triệu đồng có thể hưởng lãi suất cao nhất lên đến 7,7-8,3%/năm tại 4 ngân hàng.

Hatchback điện giá 360 triệu đồng thiết kế tiện ích, trang bị hiện đại, chi phí như Kia Morning, Hyundai Grand i10 thích hợp đi trong đô thị

Hatchback điện giá 360 triệu đồng thiết kế tiện ích, trang bị hiện đại, chi phí như Kia Morning, Hyundai Grand i10 thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Hatchback điện cỡ nhỏ với tầm hoạt động hơn 200 km/lần sạc, hỗ trợ sạc nhanh và có giá dưới 400 triệu đồng.

Giá bạc hôm nay (14/1): Thị trường trong nước biến động mạnh, giá giao dịch vươn lên vùng 94 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (14/1): Thị trường trong nước biến động mạnh, giá giao dịch vươn lên vùng 94 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục tăng thêm khi mở phiên, các thương hiệu trong nước tăng thêm 140.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch vươn lên vùng 91,9 triệu đồng/kg. Qua các nhịp điều chỉnh, giá giao dịch vươn lên vùng 94,2 triệu đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 14/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 14/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý điều chỉnh

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn ở quanh mức 162 triệu đồng/lượng.

Xem nhiều

SUV cỡ nhỏ giá 253 triệu đồng thiết kế đẹp, nội thất tích hợp AI, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn được lòng khách Việt

SUV cỡ nhỏ giá 253 triệu đồng thiết kế đẹp, nội thất tích hợp AI, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn được lòng khách Việt

Giá cả thị trường

GĐXH - SUV cỡ nhỏ với 4 phiên bản, giá bán quy đổi khoảng 253–301 triệu đồng, hướng đến nhóm khách hàng trẻ tìm kiếm một mẫu xe điện thiết kế hiện đại, giá dễ tiếp cận.

Xe máy điện giá 16,8 triệu đồng ở Việt Nam phong cách kiểu Ý động cơ khỏe, pin bền, rẻ hơn hẳn Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Xe máy điện giá 16,8 triệu đồng ở Việt Nam phong cách kiểu Ý động cơ khỏe, pin bền, rẻ hơn hẳn Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường
Xe ga 150cc giá 49 triệu đồng trang bị chẳng kém SH, SH Mode, rẻ hơn Air Blade

Xe ga 150cc giá 49 triệu đồng trang bị chẳng kém SH, SH Mode, rẻ hơn Air Blade

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 14/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 14/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý điều chỉnh

Giá cả thị trường
Hatchback điện giá 360 triệu đồng thiết kế tiện ích, trang bị hiện đại, chi phí như Kia Morning, Hyundai Grand i10 thích hợp đi trong đô thị

Hatchback điện giá 360 triệu đồng thiết kế tiện ích, trang bị hiện đại, chi phí như Kia Morning, Hyundai Grand i10 thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top