Miền Bắc dẫn đầu cả nước về nguồn cung bất động sản nhà ở thương mại
GĐXH - Bắc tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu về nguồn cung bất động sản nhà ở thương mại trên phạm vi cả nước, riêng trong quý 4/2025 miền Bắc vẫn chiếm tới 48% tổng nguồn cung.
Bức tranh thị trường bất động sản nhà ở thương mại năm 2025 ghi nhận nhiều chuyển biến đáng chú ý, trong đó miền Bắc tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu về nguồn cung trên phạm vi cả nước. Theo Báo cáo Thị trường bất động sản năm 2025 của VARS, Dù tỷ trọng nguồn cung khu vực này đã giảm 14 điểm phần trăm so với quý trước, miền Bắc vẫn chiếm tới 48% tổng nguồn cung, cho thấy sức hút và vai trò trụ cột của thị trường này vẫn chưa hề suy giảm. Trong khi đó, miền Trung đang cho thấy những tín hiệu cải thiện tích cực khi nâng tỷ trọng nguồn cung lên mức 15%, tăng 1 điểm phần trăm so với năm 2024, phản ánh xu hướng đa dạng hóa nguồn cung theo vùng miền ngày càng rõ nét.
Xét theo cơ cấu doanh nghiệp cung ứng, thị trường trong quý IV/2025 ghi nhận mức độ cạnh tranh cao hơn khi sự hiện diện của nhiều chủ đầu tư được mở rộng. Tuy nhiên, nếu nhìn tổng thể cả năm, nguồn cung vẫn chủ yếu được dẫn dắt bởi các "ông lớn" trong ngành. Vingroup tiếp tục giữ vị trí doanh nghiệp đóng góp lớn nhất vào nguồn cung bất động sản nhà ở thương mại trong năm 2025. Riêng trong quý IV, Vingroup chiếm 15,5% tổng nguồn cung, theo sau là Masterise Homes với 11,7%, Sun Group đạt 4,6% và Sunshine Group chiếm 2,5%.
Tính chung cả năm 2025, ưu thế của các tập đoàn lớn càng thể hiện rõ nét. Vingroup dẫn đầu với tỷ trọng 21,8% nguồn cung, tiếp đến là Masterise Homes (11,9%), Sun Group (8,9%), MIK Group (5%) và Ecopark (4%). Những con số này cho thấy thị trường bất động sản nhà ở thương mại vẫn đang vận hành theo mô hình "dẫn dắt bởi các nhà phát triển lớn", đồng thời mở ra kỳ vọng về sự ổn định nguồn cung và chất lượng dự án trong giai đoạn tiếp theo.
