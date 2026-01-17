Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 357/2025/NĐ-CP quy định về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2026.

Đáng chú ý, tại Nghị định này, mỗi căn nhà, chung cư hay bất động sản trong dự án đều sẽ được gắn một mã định danh điện tử.

Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là gì?

Theo khoản 5 Điều 3 Nghị định 357/2025/NĐ-CP, mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản (bao gồm nhà ở và phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng) là chuỗi ký tự số và chữ tối đa không quá 40 ký tự được cấp riêng cho mỗi căn nhà (chung cư, riêng lẻ) hoặc bất động sản trong công trình xây dựng được quản lý trong hệ thống thông tỉn, cơ sở dữ liệu về nhà ở và bất động sản.

Chính thức gắn mã định danh điện tử cho bất động sản từ 1/3/2026. Ảnh minh họa.

Mã định danh này được tạo lập tự động trên hệ thống và được Sở Xây dựng gắn với phần diện tích sàn xây dựng trong công trình tại thời điểm ban hành kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, cá nhân được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở cũng có mã định danh điện tử.

Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản được quy định như thế nào?

Quy định về mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản từ 1/3/2026 theo Điều 8, 9 Nghị định 357/2025/NĐ-CP như sau:

Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là nhà ở

Đối với sản phẩm bất động sản là nhà ở được quy định gồm các nhóm trường thông tin:

Mã định danh thửa đất;

Mã số thông tin dự án, công trình xây dựng;

Mã định danh địa điểm (nếu có);

Dãy ký tự tự nhiên.

Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là nhà ở được tạo lập tự động trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng thực hiện gắn thông tin mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là nhà ở với các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn cùng thời điểm ban hành văn bản thông báo về nhà ở đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng

Bao gồm các nhóm trường thông tin:

Mã định danh thửa đất;

Mã số thông tin dự án, công trình xây dựng;

Mã định danh địa điểm (nếu có);

Dãy ký tự tự nhiên.

Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng được tạo lập tự động trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng thực hiện gắn thông tin mã định danh là phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng với phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng trên địa bàn cùng thời điểm ban hành kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Việc gắn mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản sẽ giúp cơ quan chức năng quản lý xuyên suốt từ đất đai, dự án đến giao dịch, tạo nền tảng dữ liệu minh bạch cho thị trường bất động sản.