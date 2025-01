Xử phạt 1 trường hợp đưa thông tin sai về Nghị định 168

Ngày 28/01/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đã tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.M.Q, ngụ tại Định Trung, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre do có hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan Nghị định số 168.

Hành vi của ông Q đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử với số tiền 7.500.000 đồng.

Ông Q nhận quyết định xử phạt (ảnh Cổng TTĐT Bộ Công an)

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nêu cao nhận thức, có sự chọn lọc thông tin, không nghe theo những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, bịa đặt trên mạng xã hội chống lại Đảng và Nhà nước. Những hành vi đưa thông tin sai sự thật, chia sẻ, bình luận thông tin trên các trang mạng về các nội dung đi ngược với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.