Xuân Lan vào vai phản diện, đối trọng với Ngọc Trinh
GĐXH - Đảm nhận vai phản diện và đối trọng với người mẫu Ngọc Trinh trong phim kinh dị "Thẩm mỹ viện âm phủ", siêu mẫu Xuân Lan lộ diện với vẻ tà ác, bí ẩn khi nhập vai bác sĩ thẩm mỹ có liên quan tới các tà thuật cõi âm.
Trong teaser poster vừa được nhà sản xuất công bố hôm 31/3, nhân vật bà chủ thẩm mỹ viện tên Xuân của Xuân Lan xuất hiện với gương mặt lạnh, tàn nhẫn. Màu son trầm và bộ cổ phục đồng màu phủ thêm nhiều nét bí ẩn cho nhân vật này. Trong bức ảnh, bà chủ thẩm mỹ viện dí sát dao mổ sắc nhọn vào cổ một phụ nữ bị bịt mắt nằm trên giường phẫu thuật, trong khi nữ chính Thanh (Ngọc Trinh đóng) chứng kiến cảnh tượng với vẻ mặt căng thẳng.
Không chỉ tập trung cao độ về tâm lý và chú trọng diễn xuất bằng ánh mắt, Xuân Lan còn tìm hiểu về những truyền thuyết xoay quanh cõi âm cũng như các nguồn năng lượng bí ẩn. Nhờ vậy, cô có thể hiểu và thể hiện đúng ý đồ của đạo diễn. Đặc biệt, các cảnh quay cúng bái, xuất hồn lấy đi nhiều năng lượng, sức lực của cô.
Dù vậy, yếu tố tâm lý không phải quá khó đối với Xuân Lan. Thử thách lớn nhất đến từ việc hóa trang đặc biệt, đóng cảnh hành động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Cô kể: "Có những cảnh quay diễn ra trong làn khói dày đặc, trời mưa lạnh, nhiệt độ chỉ khoảng 10°C tại Đà Lạt. Tôi phải giữ tâm lý nặng nhiều giờ liền, để ê-kíp có thể đặt nhiều góc máy và ánh sáng khác nhau mà không thể sai lệch cảm xúc ban đầu".
Tuy áp lực, Xuân Lan cho rằng đây là cơ hội để cô thể hiện năng lực của mình. Cô muốn mình là một diễn viên đa dạng, diễn được nhiều dạng vai khác nhau. Trên phim trường, cô đặt nguyên tắc làm việc chỉn chu và hết lòng, để có thành quả xuất sắc cho các vai diễn của mình.
"Thẩm mỹ viện âm phủ" lựa chọn hai nữ chính đều xuất thân từ lĩnh vực thời trang. Lý giải về điều này, nhà sản xuất Lee Jin Sung cho biết, anh muốn mang đến visual vượt khỏi giới hạn của một phim kinh dị đơn thuần. Do đó, ngoại hình thể hiện sự đối lập giữa hai nhân vật thiện và ác cực kỳ quan trọng. NXS tin rằng, vẻ ngoài sắc sảo của Xuân Lan phù hợp cho nhân vật. Ngoài ra, bộ phim cũng khai thác mặt tối của việc nghiện làm đẹp, khi con người bị ám ảnh bởi tiêu chuẩn sắc đẹp. Chính vì vậy không gì phù hợp hơn việc để hai người mẫu cùng xuất hiện và thể hiện chủ đề này. Sự đối lập và mâu thuẫn giữa họ sẽ góp phần nâng tầm thông điệp mà bộ phim muốn truyền tải.
"Thẩm mỹ viện âm phủ" dự kiến ra rạp toàn quốc từ 8/5/2026. Đây là dự án tiếp theo của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng sau các phim mang màu sắc thriller và kinh dị: Ống kính sát nhân, Song song, Ma da. Anh là một trong những đạo diễn trẻ nhất có phim đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng tại Việt Nam.
Xuân Lan sinh năm 1978, nổi tiếng với vai trò siêu mẫu, đạo diễn catwalk. Dù hoạt động chính ở mảng thời trang, cô dành tình yêu lớn cả với diễn xuất, có thời gian gắn bó với sân khấu kịch IDECAF và tham gia nhiều bộ phim như Những cô gái chân dài, Người mẫu, Vua sân cỏ, Mối tình đầu của tôi… Cô từng sản xuất, đồng thời góp mặt trong hai phim Cái giá của hạnh phúc, Cưới vợ cho cha do ông xã cô - Nguyễn Ngọc Lâm - đạo diễn.
