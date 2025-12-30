Mới nhất
Con gái 12 tuổi của Xuân Lan: Sắc vóc thừa hưởng mẹ siêu mẫu, gen nghệ thuật vượt trội

Thứ ba, 10:00 30/12/2025
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Bé Thỏ (Victoria Thiên Ân) - con gái siêu mẫu Xuân Lan khiến khán giả ngỡ ngàng khi xuất hiện trên phim trường lẫn sàn catwalk. Mới 12 tuổi nhưng sắc vóc lẫn tài năng của cô bé đều vượt trội.

Con gái Xuân Lan - Ảnh 1.Học trò Xuân Lan trong trẻo, thuần khiết nhưng đầy chiều sâu

Người mẫu teen Phạm Quỳnh Anh tung bộ ảnh nền nã trong tà áo dài trắng tại Dinh Độc Lập.

Con gái Xuân Lan - Ảnh 2.

Con gái Xuân Lan mới đây xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ với sự so sánh trong 8 năm vừa qua. Chỉ vỏn vẹn 8 năm nhưng bé Thỏ (Victoria Thiên Ân) đã có sự phát triển vượt trội. Mới 12 tuổi nhưng Thỏ đã sở hữu chiều cao khủng từ mẹ và gen di truyền đam mê với nghệ thuật từ gia đình.

Con gái Xuân Lan - Ảnh 3.

Khi xuất hiện trong bộ ảnh mừng sinh nhật bố, bé Thỏ khiến khán giả ngỡ ngàng với gương mặt xinh xắn, "lột xác" như thiếu nữ.

Con gái Xuân Lan - Ảnh 4.

Ngoài xuất hiện trước công chúng với thần thái như siêu mẫu, Thỏ vài năm gần đây còn xuất hiện trên một số phim chiếu rạp và được công chúng đón nhận.

Con gái Xuân Lan - Ảnh 5.

Trong bộ phim "Cưới vợ cho cha", Thỏ vào nhân vật Mèo. Dù chỉ mới 12 tuổi, con gái siêu mẫu Xuân Lan - bé Thỏ đã thể hiện khả năng diễn xuất tự nhiên, trong trẻo và chạm đến cảm xúc người xem bằng ánh mắt, giọng nói và những khoảnh khắc ngây thơ, hồn hậu.

Con gái Xuân Lan - Ảnh 6.

Trên trường quay, bé Thỏ không chỉ là một diễn viên nhí mà còn là một "nốt nhạc dịu" trong bức tranh cảm xúc của bộ phim. Nhân vật Mèo do cô bé thể hiện là hình ảnh đại diện cho sự hồn nhiên, lạc quan - một "tia nắng nhỏ" sưởi ấm mạch phim đầy nhân văn về tình phụ tử và hạnh phúc giản dị của con người miền Tây.

Con gái Xuân Lan - Ảnh 7.

Trước khi xuất hiện trong các phim chiếu rạp, Thỏ đã là một siêu mẫu nhí được khán giả quan tâm.

Con gái Xuân Lan - Ảnh 8.

Nhờ có mẹ là siêu mẫu nên từ nhỏ bé Thỏ đã xuất hiện tự tin, thể hiện những bước catwalk cùng thần thái trình diễn chuyên nghiệp.

Con gái Xuân Lan - Ảnh 9.

Hiện tại, Xuân Lan luôn cổ vũ và ủng hộ con gái theo đuổi niềm đam mê. Bé Thỏ cũng nhận được sự cổ vũ từ đại gia đình. Đây chính là động lực lớn giúp cô bé tự tin tỏa sáng.

Con gái Xuân Lan - Ảnh 10.
Con gái Xuân Lan - Ảnh 11.
Con gái Xuân Lan - Ảnh 12.
Con gái Xuân Lan - Ảnh 13.

Vẻ ngoài "lột xác" ở tuổi 12 của bé Thỏ - con gái Xuân Lan.

Ảnh: FBNV

Con gái Xuân Lan - Ảnh 14.Xuân Lan nói gì về vai diễn trong 'Cái giá của hạnh phúc'

Đoàn phim "Cái giá của hạnh phúc" vừa có buổi công chiếu và gặp gỡ báo giới vào chiều ngày 17/4 tại TP.HCM. Hầu hết dàn diễn viên tham gia phim như Thái Hòa, Xuân Lan, Quang Minh, Uyển Ân, Lâm Thanh Nhã, Trâm Anh, Hạ Anh, Bé Quyên… đều có mặt tại buổi premiere.

Tags:

