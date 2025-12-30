Con gái 12 tuổi của Xuân Lan: Sắc vóc thừa hưởng mẹ siêu mẫu, gen nghệ thuật vượt trội

Con gái Xuân Lan mới đây xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ với sự so sánh trong 8 năm vừa qua. Chỉ vỏn vẹn 8 năm nhưng bé Thỏ (Victoria Thiên Ân) đã có sự phát triển vượt trội. Mới 12 tuổi nhưng Thỏ đã sở hữu chiều cao khủng từ mẹ và gen di truyền đam mê với nghệ thuật từ gia đình.