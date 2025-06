Xuất hiện loại vải VIP gây ‘sốt’ thị trường trái cây Việt, giá cao ‘chót vót’ vẫn được săn đón đến cháy hàng

Vào tháng 6, thị trường trái cây Việt thêm sôi động vì đa dạng các loại quả vào chính vụ, một trong số đó phải kể đến những trái vải thơm ngon, chín đỏ mọng. Hiện nay, tại các chợ dân sinh, siêu thị và chợ mạng có nhiều loại vải đang được bày bán và nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng. Ngoài các loại vải được nhập từ Bắc Giang, Hải Dương, Đắk Lắk,… thì thời gian gần đây, có một loại vải bỗng trở thành mặt hàng 'hot' được đông đảo người dân săn lùng và trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội, đó chính là vải u trứng của Hưng Yên.

Vải là một trong những mặt hàng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Vải trứng Hưng Yên được gọi là "vải u" hoặc "vải trứng" bởi vì quả có kích thước lớn, tương đương quả trứng, vỏ mỏng, màu đỏ tươi, cùi dày, vị ngọt sắc, ít chua và thơm đặc trưng. Dù không phải lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường nhưng loại vải này đang dần khẳng định vị trí của mình tại thị trường hoa quả Việt nói chung và thị trường trái vải nói riêng. Hiện, giá bán loại vải này dao động từ 100.000 – 300.000 đồng/kg (tùy chất lượng), cao gấp nhiều lần so với các giống vải khác trên thị trường nhưng vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng.

Giá bán vải u trứng Hưng Yên cao gấp nhiều lần so với các giống vải khác.

Theo chia sẻ của các tiểu thương, vải u trứng Hưng Yên được xem là mặt hàng 'hot' vì có những đặc điểm nổi bật: quả to, vỏ đỏ, cùi dày, vị ngọt đậm, ít chua, thơm và đặc biệt là có thể bảo quản lâu. Hơn nữa, vải trứng Hưng Yên còn được trồng theo quy trình VietGAP, đảm bảo chất lượng và an toàn. Bên cạnh đó, vải trứng Hưng Yên cũng nổi tiếng với khả năng chống lại sâu bệnh tốt hơn các loại vải khác. Hiện nay, loại vải này đang được săn đón nhiều trên thị trường trái cây Việt Nam, đặc biệt là trong các siêu thị trái cây cao cấp, chợ nông sản sạch và các kênh phân phối của hợp tác xã.

Vải u trứng Hưng Yên đang là một trong những mặt hàng được nhiều người tiêu dùng săn đón.

"Càng vào hè giá vải trên thị trường cảng giảm, năm này vải được mùa nên nguồn cung cho ra thị trường lớn. Bên cạnh các loại vải nổi tiếng của Bắc Giang, Hải Dương thì năm nay ghi nhận thêm một mặt hàng vải rất 'hot' đó là vải u trứng Phù Cừ - Hưng Yên. Không thể phủ nhận vải u trứng Hưng Yên là một trong những mặt hàng hoa quả được nhiều khách hàng hỏi mua nhất, dù giá rất cao nhưng vẫn 'cháy hàng', thậm chí nhiều hôm tôi còn không đủ loại vải này để bán cho khách.

So với các loại vải khác thì quả vải trứng của Hưng Yên khi thu hoạch có kích thước to gấp 2-3 lần và cho chất lượng, hương vị đặc biệt. Tùy vào kích thước của quả sẽ có giá bán khác nhau, loại VIP có thể lên tới trên 200.000 – 300.000 đồng/kg. Do quả to nên 1kg vải trứng được 16 - 20 quả, loại VIP chỉ từ 12 - 15 quả. Vải trứng Hưng Yên chuẩn có số lượng rất ít vì cách trồng đặc biệt, do đó, không phải ai muốn mua cũng có hàng để bán", chị Bích Hằng (chủ một cửa hàng hoa quả tại Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay.

Được biết, vải trứng Hưng Yên không chỉ khiến dân tình đổ xô tìm mua vì vị ngọt sắc, quả to như trứng gà mà còn được xuất khẩu sang châu Âu với giá cao ngất ngưởng



Nhiều loại vải đang được bày bán trên thị trường.

Giá bán của loại vải u trứng này trên thị trường không dưới 100.000 đồng/kg.

Những trái vải to như quả trứng được nhiều người tiêu dùng thích thú.

Hiện nay, vải trứng chủ yếu được bán tại các siêu thị trái cây cao cấp, chợ nông sản sạch hoặc qua kênh phân phối của các hợp tác xã tại huyện Phù Cừ (Hưng Yên).

Vào thời điểm chính vụ từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6, giá vải trứng Hưng Yên dao động từ 120k đến 200k/kg, có khi lên tới 240/kg, cao hơn hẳn so với vải thường chỉ khoảng 30k-60k/kg.

Dù giá cao nhưng vẫn không khiến sức tiêu thụ chậm lại. Nhiều nhà vườn cho biết vải luôn "cháy hàng" ngay từ đầu vụ vì khách đặt trước cả tháng.



Do quả to nên 1kg vải trứng chỉ được 16 - 20 quả, loại VIP từ 12 - 15 quả.

Những thùng vải được đóng gói cẩn thận trước khi vận chuyển đến tay khách hàng.

Giá bán của loại vải này tùy thuộc vào kích thước và chất lượng quả.