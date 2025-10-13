Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Xuất hiện xúc tu bí ẩn mọc ra từ thiên thạch: Người ngoài hành tinh đang lớn lên?

Thứ hai, 06:12 13/10/2025 | Tiêu điểm
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Một người đàn ông được biết đến với tên Kin ở Panama đã gây xôn xao dư luận khi tuyên bố tìm thấy sinh vật lạ giống “người ngoài hành tinh” trong một thiên thạch.

Kin cho biết đã phát hiện một tảng đá nhỏ màu bạc trong một hố lửa tại quận Pedregal (Panama) hôm 29/8. Từ đó, anh liên tục chia sẻ nhiều đoạn video mô tả hòn đá không chỉ có thể đốt cháy lá cây khi chạm vào mà còn xuất hiện những xúc tu kỳ dị mọc ra từ bên trong.

Thậm chí, Kin còn đăng tải đoạn phim cho thấy hố đất nơi anh tìm thấy thiên thạch phát sáng vào ban đêm khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Những video sau đó tiếp tục ghi lại cảnh khối vật chất dầu nhớt, đen bóng, với hàng loạt xúc tu đang dần phủ kín bề mặt thiên thạch.

Xuất hiện xúc tu bí ẩn mọc ra từ thiên thạch: Người ngoài hành tinh đang lớn lên? - Ảnh 1.

Các clip nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Một số người cho rằng đây là bằng chứng về sự sống ngoài hành tinh, trong khi nhiều người khác lại mỉa mai: “Nhìn chẳng khác gì củ khoai tây”. 

Kin khẳng định “mẫu vật xúc tu” hiện phải được cất trong két sắt lớn. Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ toàn bộ cảnh tượng chỉ là dàn dựng, cho rằng đó thực chất là một loài nấm hoặc thực vật quen thuộc. Cho đến nay, chưa có bất kỳ nhà khoa học hay tổ chức nghiên cứu nào xác nhận hòn đá mà Kin tìm thấy đúng là thiên thạch, cũng như chưa có kết quả phân tích chính thức về “sinh vật” đang mọc trên đó.

Những người theo dõi cũng chỉ ra nhiều điểm bất hợp lý: Kin có thể dùng tay trần nhặt “thiên thạch” ngay sau khi nó được cho là làm cháy nhiều lá cây; trong hố đất xuất hiện nhiều que diêm, làm dấy lên nghi vấn anh đã tự tạo ra hiện trường. Việc Kin chạm tay trực tiếp vào các xúc tu càng khiến nhiều người lo ngại mẫu vật bị nhiễm bẩn, không thể kiểm chứng tính xác thực.

Xuất hiện xúc tu bí ẩn mọc ra từ thiên thạch: Người ngoài hành tinh đang lớn lên? - Ảnh 2.

Trước các hoài nghi, Kin khẳng định sinh vật anh tìm thấy không phải là nấm Clathrus archeri (thường gọi là “Ngón tay quỷ”), dù loài này cũng có xúc tu đỏ mọc từ một khối bào tử tròn. Khác biệt ở chỗ, “sinh vật” của Kin có lớp dịch đen đặc quánh, bóng loáng thay vì màu đỏ tươi như loài nấm kia.

Trong những đoạn video gần đây, sự việc càng trở nên ly kỳ hơn khi Kin cho biết “sinh vật” đã tách khỏi hòn đá bạc và tự bò vào bên trong két sắt để ẩn nấp. “Hôm nay tôi thực sự sợ hãi, tôi cứ nghĩ nó đã thoát ra ngoài” Kin chia sẻ hôm 11/9.

Anh còn tiết lộ, mỗi khi tiếp xúc với ánh sáng, sinh vật này lại “lớn nhanh và cử động mạnh” khiến Kin phải giữ căn bếp trong bóng tối, chỉ soi đèn pin khi quay video. “Ban đêm tôi mới cảm thấy yên tâm, vì lúc đó nó không phát triển,” Kin viết.

Xuất hiện xúc tu bí ẩn mọc ra từ thiên thạch: Người ngoài hành tinh đang lớn lên? - Ảnh 3.

Một số người tự xưng là “quan tâm đến sự an toàn” đã tiếp cận Kin và yêu cầu anh giao nộp mẫu vật. Đồng thời, nhiều cư dân mạng cảnh báo Kin rằng chính quyền có thể can thiệp, tịch thu mẫu vật và xóa hết video. Kin thậm chí còn đăng tải lời kêu gọi bằng nhiều ngôn ngữ: “Hãy lưu giữ các video. Đó là bằng chứng của chúng ta. Chúng có thể bị xóa bất cứ lúc nào”.

Dù vậy, phần đông ý kiến vẫn cho rằng toàn bộ câu chuyện là một trò lừa đảo câu view. Nhà nghiên cứu John Greenewald Jr bình luận: “Nếu thực sự có sinh vật mọc ra từ một hòn đá ngoài vũ trụ, điều đó có thể là bằng chứng cho giả thuyết panspermia, khi sự sống trên Trái đất vốn được gieo mầm từ các thiên thạch ngoài không gian”.

Cho đến hiện tại, câu chuyện “thiên thạch mọc xúc tu” của Kin vẫn chưa có lời giải thực sự.

Nguồn: Daily Mail

Phạm Trang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Hình ảnh chưa từng có về "hành tinh khó nắm bắt"

Hình ảnh chưa từng có về "hành tinh khó nắm bắt"

Tiêu điểm - 13 giờ trước

Khoảnh khắc hiếm có về WISPIT-2b đại diện cho một bước ngoặt trong ngành thiên văn học hành tinh.

Người đàn ông được chuyển khoản 5 triệu đồng bỗng dưng gặp rắc rối lớn dù đã báo cảnh sát: Việc cần làm ngay khi có số tiền lạ vào tài khoản

Người đàn ông được chuyển khoản 5 triệu đồng bỗng dưng gặp rắc rối lớn dù đã báo cảnh sát: Việc cần làm ngay khi có số tiền lạ vào tài khoản

Tiêu điểm - 17 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông Trung Quốc sau khi bất ngờ nhận được 5 triệu đồng chuyển vào tài khoản, còn nhận được hàng loạt tin nhắn chửi bới, đe dọa sẽ "khủng bố" điện thoại của ông và cả người thân nếu không thanh toán.

Nam thanh niên từng bán thận để mua iPhone hiện ra sao sau 14 năm?

Nam thanh niên từng bán thận để mua iPhone hiện ra sao sau 14 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - 14 năm sau quyết định bán thận để mua iPhone, Vương Cương giờ đây sống trong cảnh tàn phế, phụ thuộc vào máy móc để duy trì sự sống.

Siêu máy tính của NASA đã tính toán xong chính xác thời điểm thế giới sẽ tận thế: Không thể tránh khỏi

Siêu máy tính của NASA đã tính toán xong chính xác thời điểm thế giới sẽ tận thế: Không thể tránh khỏi

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Có 2 lý do có thể dẫn đến sự diệt vong không thể tránh khỏi này.

Con cá cô đơn nhất thế giới

Con cá cô đơn nhất thế giới

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Không có hình ảnh nào về chú cá voi này, vì nó chưa từng được nhìn thấy.

Thông tin bất ngờ về mặt trăng giả của Trái đất

Thông tin bất ngờ về mặt trăng giả của Trái đất

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Chuyên gia nhận xét đây "giống như một trò ảo thuật hấp dẫn".

Con cá Koi được bán với giá 47 tỷ đồng, hé lộ lý do

Con cá Koi được bán với giá 47 tỷ đồng, hé lộ lý do

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Cá Koi, đặc biệt là giống Kohaku, được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp, tuổi thọ và tiềm năng sinh sản. Các yếu tố như huyết thống, hoa văn, kích thước và giới tính ảnh hưởng đến giá trị của chúng, trong đó cá cái thường có giá cao hơn.

Rùng mình trước sức tàn phá của bão Matmo: Lũ cuồn cuộn ập vào nhà dân như sóng thần trong vài giây

Rùng mình trước sức tàn phá của bão Matmo: Lũ cuồn cuộn ập vào nhà dân như sóng thần trong vài giây

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Khi đổ bộ, sức gió tối đa gần tâm bão đạt cấp 14 (42 mét/giây).

Căn hộ 30m2 nhưng gia chủ đòi đền bù 36 tỷ đồng mới chịu di dời: Chủ đầu tư ra quyết định bất ngờ

Căn hộ 30m2 nhưng gia chủ đòi đền bù 36 tỷ đồng mới chịu di dời: Chủ đầu tư ra quyết định bất ngờ

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Dù được đề nghị nhiều mức bồi thường hấp dẫn nhưng nhất định vẫn không chịu di dời, chủ căn hộ ở Trung Quốc cuối cùng phải nhận cái kết đắng.

Ngôi nhà từng được gia chủ đòi đền bù 1.000 tỷ đồng mới chịu di dời hiện ra sao sau gần 20 năm?

Ngôi nhà từng được gia chủ đòi đền bù 1.000 tỷ đồng mới chịu di dời hiện ra sao sau gần 20 năm?

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Dù đã được trả giá cao gấp 10 lần nhưng chủ nhà vẫn rất ngoan cố, kết quả là “mất cả chì lẫn chài”.

Xem nhiều

Ngôi nhà từng được gia chủ đòi đền bù 1.000 tỷ đồng mới chịu di dời hiện ra sao sau gần 20 năm?

Ngôi nhà từng được gia chủ đòi đền bù 1.000 tỷ đồng mới chịu di dời hiện ra sao sau gần 20 năm?

Tiêu điểm

GĐXH - Dù đã được trả giá cao gấp 10 lần nhưng chủ nhà vẫn rất ngoan cố, kết quả là “mất cả chì lẫn chài”.

Căn hộ 30m2 nhưng gia chủ đòi đền bù 36 tỷ đồng mới chịu di dời: Chủ đầu tư ra quyết định bất ngờ

Căn hộ 30m2 nhưng gia chủ đòi đền bù 36 tỷ đồng mới chịu di dời: Chủ đầu tư ra quyết định bất ngờ

Tiêu điểm
Rùng mình trước sức tàn phá của bão Matmo: Lũ cuồn cuộn ập vào nhà dân như sóng thần trong vài giây

Rùng mình trước sức tàn phá của bão Matmo: Lũ cuồn cuộn ập vào nhà dân như sóng thần trong vài giây

Tiêu điểm
Nam thanh niên từng bán thận để mua iPhone hiện ra sao sau 14 năm?

Nam thanh niên từng bán thận để mua iPhone hiện ra sao sau 14 năm?

Tiêu điểm
Đây là thời điểm Newton dự đoán thế giới sẽ tận thế

Đây là thời điểm Newton dự đoán thế giới sẽ tận thế

Tiêu điểm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top