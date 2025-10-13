Xuất hiện xúc tu bí ẩn mọc ra từ thiên thạch: Người ngoài hành tinh đang lớn lên?
Một người đàn ông được biết đến với tên Kin ở Panama đã gây xôn xao dư luận khi tuyên bố tìm thấy sinh vật lạ giống “người ngoài hành tinh” trong một thiên thạch.
Kin cho biết đã phát hiện một tảng đá nhỏ màu bạc trong một hố lửa tại quận Pedregal (Panama) hôm 29/8. Từ đó, anh liên tục chia sẻ nhiều đoạn video mô tả hòn đá không chỉ có thể đốt cháy lá cây khi chạm vào mà còn xuất hiện những xúc tu kỳ dị mọc ra từ bên trong.
Thậm chí, Kin còn đăng tải đoạn phim cho thấy hố đất nơi anh tìm thấy thiên thạch phát sáng vào ban đêm khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Những video sau đó tiếp tục ghi lại cảnh khối vật chất dầu nhớt, đen bóng, với hàng loạt xúc tu đang dần phủ kín bề mặt thiên thạch.
Các clip nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Một số người cho rằng đây là bằng chứng về sự sống ngoài hành tinh, trong khi nhiều người khác lại mỉa mai: “Nhìn chẳng khác gì củ khoai tây”.
Kin khẳng định “mẫu vật xúc tu” hiện phải được cất trong két sắt lớn. Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ toàn bộ cảnh tượng chỉ là dàn dựng, cho rằng đó thực chất là một loài nấm hoặc thực vật quen thuộc. Cho đến nay, chưa có bất kỳ nhà khoa học hay tổ chức nghiên cứu nào xác nhận hòn đá mà Kin tìm thấy đúng là thiên thạch, cũng như chưa có kết quả phân tích chính thức về “sinh vật” đang mọc trên đó.
Những người theo dõi cũng chỉ ra nhiều điểm bất hợp lý: Kin có thể dùng tay trần nhặt “thiên thạch” ngay sau khi nó được cho là làm cháy nhiều lá cây; trong hố đất xuất hiện nhiều que diêm, làm dấy lên nghi vấn anh đã tự tạo ra hiện trường. Việc Kin chạm tay trực tiếp vào các xúc tu càng khiến nhiều người lo ngại mẫu vật bị nhiễm bẩn, không thể kiểm chứng tính xác thực.
Trước các hoài nghi, Kin khẳng định sinh vật anh tìm thấy không phải là nấm Clathrus archeri (thường gọi là “Ngón tay quỷ”), dù loài này cũng có xúc tu đỏ mọc từ một khối bào tử tròn. Khác biệt ở chỗ, “sinh vật” của Kin có lớp dịch đen đặc quánh, bóng loáng thay vì màu đỏ tươi như loài nấm kia.
Trong những đoạn video gần đây, sự việc càng trở nên ly kỳ hơn khi Kin cho biết “sinh vật” đã tách khỏi hòn đá bạc và tự bò vào bên trong két sắt để ẩn nấp. “Hôm nay tôi thực sự sợ hãi, tôi cứ nghĩ nó đã thoát ra ngoài” Kin chia sẻ hôm 11/9.
Anh còn tiết lộ, mỗi khi tiếp xúc với ánh sáng, sinh vật này lại “lớn nhanh và cử động mạnh” khiến Kin phải giữ căn bếp trong bóng tối, chỉ soi đèn pin khi quay video. “Ban đêm tôi mới cảm thấy yên tâm, vì lúc đó nó không phát triển,” Kin viết.
Một số người tự xưng là “quan tâm đến sự an toàn” đã tiếp cận Kin và yêu cầu anh giao nộp mẫu vật. Đồng thời, nhiều cư dân mạng cảnh báo Kin rằng chính quyền có thể can thiệp, tịch thu mẫu vật và xóa hết video. Kin thậm chí còn đăng tải lời kêu gọi bằng nhiều ngôn ngữ: “Hãy lưu giữ các video. Đó là bằng chứng của chúng ta. Chúng có thể bị xóa bất cứ lúc nào”.
Dù vậy, phần đông ý kiến vẫn cho rằng toàn bộ câu chuyện là một trò lừa đảo câu view. Nhà nghiên cứu John Greenewald Jr bình luận: “Nếu thực sự có sinh vật mọc ra từ một hòn đá ngoài vũ trụ, điều đó có thể là bằng chứng cho giả thuyết panspermia, khi sự sống trên Trái đất vốn được gieo mầm từ các thiên thạch ngoài không gian”.
Cho đến hiện tại, câu chuyện “thiên thạch mọc xúc tu” của Kin vẫn chưa có lời giải thực sự.
Nguồn: Daily Mail
