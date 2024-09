Xúc động ngỏ lời nhận nuôi bé gái làng Nủ đã mất cả gia đình, Hòa Minzy có điều kiện sống thế nào?

Mới đây, sau khi xem một clip được chia sẻ trên mạng xã hội về hoàn cảnh bé gái mất cả gia đình sau trận lũ lịch sử ở thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), Hòa Minzy đã không khỏi xót xa, ngỏ ý muốn giúp đỡ. Bé tên là Hoàng Ngọc Lan, sinh năm 2018, là người sống sót duy nhất trong gia đình 5 người ở Làng Nủ. Trận lũ quét kinh hoàng đã cướp đi bố mẹ và anh chị của bé Lan.

Bé gái là người duy nhất hiện còn sống sót trong gia đình 5 người, sau trận lũ ở Làng Nủ - Nguồn: hieu_oplep.

Thấy được hoàn cảnh khó khăn của bé Lan, ca sĩ Hòa Minzy quyết định xin nhận nuôi bé, đưa bé về ở cùng mình và con trai Bo. “Em muốn nhận nuôi bé, đưa bé về ở cùng mẹ con em để chăm sóc, ăn ở, học hành thì liên hệ ai được ạ? Cho em SĐT của người thân hay chính quyền với ạ”, Hòa Minzy đang tích cực tìm kiếm cách thức liên lạc để nhận nuôi bé, bao gồm số điện thoại của chính quyền địa phương hoặc những người thân của bé.

Hòa Minzy là một trong những sao Việt tích cực tham gia giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Theo ghi nhận của Tạp chí điện tử Saostar, nữ ca sĩ đã ủng hộ 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả sau bão Yagi và lũ lụt ở miền Bắc. Trong đó, 400 triệu cô gửi đến UB MTTQ Việt Nam và 100 triệu gửi đến báo Người Lao Động.



Bằng sự chăm chỉ miệt mài lao động, cách đây vài năm Hòa Minzy từng tự mua được căn nhà cho mình khi tuổi đời còn rất trẻ. Một căn nhà tại thủ đô, mang phong cách Bắc Âu quý tộc khiến dân tình choáng váng. Căn hộ của Hòa Minzy chỉ rộng khoảng 50m2 nhưng cách bài trí và sắp xếp nội thất vô cùng sang trọng, không gian được trang trí không khác gì kiểu quý tộc nước Anh, vừa nhẹ nhàng vừa thơ mộng.

Phòng ngủ lộng lẫy, lãng mạn

Góc phòng khách thơ mộng, sang trọng

Qua những bức ảnh được đăng tải có thể thấy rõ sự đầu tư của giọng ca gốc Bắc Ninh khi nhìn vào nội thất của ngôi nhà. Gam màu trắng và xanh được bao phủ từ phòng khách đến phòng ăn. Style cổ điển được trang trí cho toàn bộ hoa văn trong nhà. Phong cách Châu Âu cũng hiển hiện rõ trong những vật dụng như đèn, bàn ghế, ly hay khung ảnh.

Được biết, việc xây dựng một ngôi nhà đẹp với kiểu cách trên được cô tiết lộ là mong ước từ lâu, nữ ca sĩ tiết lộ trước đó: "Một màu xanh xanh... Mơ ước 1 căn nhà nho nhỏ xinh xinh theo phong cách Vintage Châu Âu tại Hà Nội cũng thành hiện thực rồi. Mỗi lần ra diễn không còn phải thuê khách sạn nữa. Hoà rất thích những gì ấm cúng và gần gũi giống như thiết kế căn nhà vậy".

Cận cảnh căn bếp tại nhà của Hòa Minzy

Những đồ dùng đều vô cùng xịn xò

Mỗi ngóc ngách đều gây ấn tượng mạnh

Tuy vậy, căn nhà này đã được nữ ca sĩ rao bán sau khi trở thành mẹ đơn thân.

Ngoài căn hộ này, nữ ca sĩ còn có một căn chung cư khác tại Quận 9 (TP.HCM). Theo lời nữ ca sĩ, căn hộ được mua nhiều năm qua đến hiện tại không có nhu cần sử dụng vì xa trường học của Bo, con trai cô.

Không gian căn hộ của Hòa Minzy khá ấm cúng với thiết kế gam màu trung tính và nội thất hiện đại.

Phòng khách đơn giản.

Nhưng sang trọng.

Với gam màu trắng nâu.

Và gây ấn tượng bởi nội thất hiện đại.

Nối liền với đó là bàn ăn có ghế trong suốt - một loại ghế tên gọi là ghế ghost giúp mở rộng không gian bằng thị giác.





Khu vực bếp nhỏ xinh.

Phòng ngủ lớn, mỗi tầng là một phòng ngủ.

Với tông màu rèm khác nhau tùy thuộc sở thích khác biệt của các thành viên trong gia đình.

View ban công thoáng đãng.

Khu vực ban công của căn hộ Hòa Minzy nhìn ra ngoài.

Không chỉ sở hữu nhiều bất động sản, Hòa Minzy còn khiến nhiều người thán phục khi cô đứng ra xây nhà cho bố mẹ ở quê.

Vào dịp Tết nguyên đán 2022, bố mẹ của Hòa Minzy đã cùng con cháu đón năm mới trong biệt thự vừa xây xong tại Bắc Ninh. Có thể thấy căn biệt thự trông bề thế khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Được biết, đây là thành quả nhiều năm lao động, làm việc chăm chỉ của Hoà Minzy muốn dành tặng cho bố mẹ để an hưởng tuổi già.

Thời điểm đó, trên facebook, Hòa Minzy, em trai và chị gái của nữ ca sĩ đều đăng ảnh check in tại biệt thự của bố mẹ. Chị gái của Hòa Minzy đăng hình ảnh đại gia đình chụp ảnh trước căn biệt thự mới xây và chia sẻ: "Năm nào cũng vậy Tết đến Xuân về cả gia đình mình lại lưu lại những khoảnh khắc bên nhau bằng bộ ảnh xuân đầu năm, cầu mong cho gia đình luôn mạnh khỏe, bình an. Năm nay có nhiều cảnh đẹp để chụp ảnh nhờ công trình của ông ngoại. Cảm ơn nhà tài trợ Hòa Minzy tài trợ từ A đến Z. Tài trợ cả ngôi nhà to đùng mới xây cho bố mẹ ở quê. Gia đình mình tự hào về em".

Hòa Minzy đưa con trai về thăm ông bà ngoại vào dịp Tết nguyên đán.

Em trai của Hòa Minzy hé lộ không gian biệt thự mới của bố mẹ.

Không gian sang trọng của căn biệt thự mới của bố mẹ Hòa Minzy.





Cả gia đình trước biệt thự lớn mà Hòa Minzy dành tặng bố mẹ.

