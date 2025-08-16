Top cây cảnh khử độc không khí trong nhà hiệu quả
GĐXH - Trồng cây xanh không chỉ giúp làm đẹp cho ngôi nhà mà còn góp phần lọc các loại khí độc đến từ các sản phẩm gia dụng. Dưới đây là loại cây cảnh có khả năng khử độc không khí hiệu quả thích hợp trồng trong nhà hay văn phòng.
Lưỡi hổ
Nên đặt cây lưỡi hổ tại phòng ngủ bởi vào ban đêm, cây sẽ giúp hấp thụ carbon dioxide (CO2) và thải khí O2. Ngoài ra, tại các phòng có đặt nhiều máy in, máy tính bởi lưỡi hổ có tác dụng tích cực trong việc loại bỏ formaldehyde, benzene, trichloroethylene trong văn phòng hay ngôi nhà của bạn.
Cây thường xuân
Thường xuân là loại cây dây leo phát triển mạnh trong không gian nhỏ, điều kiện ánh sáng thấp. Cây có thể hấp thu benzen, carbon monoxide, formaldehyde và trichloroethylene. Nó cũng giúp loại bỏ một số chất gây dị ứng, ví dụ như nấm mốc.
Cây lan ý
Lan ý là loài chịu bóng tốt tuy nhiên đòi hỏi lượng nước cao, có thể gây độc hại cho vật nuôi trong gia đình. Đây cũng là loài cây này đứng đầu bảng trong danh sách các loài cây lọc sạch không khí. Không chỉ hấp thụ formaldehyde, benzen và trichloroethylene, nó còn hấp thụ cả xylene và toluene - hóa chất tìm thấy trong dầu hỏa.
Trúc mây
Trúc mây khá dễ trồng, chịu bóng bán phần, lượng nước trung bình, tuy nhiên đòi hỏi đất thoát nước tốt rất thích hợp trồng làm cây nội thất. Được các nhà khoa học của NASA đánh giá là một trong những loại cây cảnh có tác dụng điều hòa không khí tốt nhất. Loại cây này có khả năng đặc biệt,loại bỏ benzen và lượng trichloroethylenetrong không khí.
Nha đam
Lô hội là tên gọi khác của nha đam, cây rất dễ chăm sóc, có khả năng phát triển tốt trong môi trường ánh sáng thấp, thiếu nước. Nha đam có rất nhiều kích thước có thể thích hợp dùng làm cây để bàn hay các chậu lớn trang trí cho văn phòng hay ngôi nhà của bạn.
Trầu bà
Cây trầu bà được biết đến như một trong số những loại cây tuyệt vời nhất để lọc formaldehyde, carbon monoxide và benzene. Cây này hợp sinh trưởng trong ánh sáng yếu và dễ chăm sóc thích hợp trồng làm cây nội thất, đặc biệt giúp giảm thiểu thiểu tiếng ồn. Tuy nhiên, cây mang độc tính có thể gây hại cho trẻ em và vật nuôi trong gia đình.
Thu hải đường
Cây cho hoa đẹp và bền, trong điều kiện ánh sáng tốt cây sẽ cho hoa nhiều hơn. Cây đòi hỏi nước tưới vừa phải, điều kiện độ ẩm cao, có thể chịu được bóng trong thời gian ngắn ngày.
Cây có thể lọc tốt benzene và các hóa chất khác, cây thích hợp dùng trang trí trong các phòng phải sử dụng máy tính, máy in hoặc sử dụng các vật liệu cao su nhiều.
Dây nhện
Cây có "ngoại hình" khá đẹp mắt, dễ trồng, có khả năng chịu bóng tốt, đòi hỏi lượng nước không cao. Cây dây nhện còn là một lựa chọn tuyệt vời để thanh lọc không khí trong nhà. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó giúp loại bỏ benzen, formaldehyde và xylene từ không khí trong nhà.
Đa búp đỏ
Đa búp đỏ dễ trồng, có thể dễ dàng sinh sôi trong môi trường nhiệt độ thấp và thiếu ánh sáng. Cây có khả năng hấp thụ tốt nhất độc tố formaldehyd, đồng thời trung hòa formol thường có trong keo dán, các lớp cách nhiệt, tăng độ ẩm không khí.
Trồng đa búp đỏ, bạn có thể giúp môi trường sống của mình trở nên trong lành hơn nhiều mà không cần quá tốn công chăm sóc cho cây.
