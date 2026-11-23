Việc nên trả thù lao khi con trẻ làm việc nhà

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, bằng cách trả thù lao, trẻ sẽ hiểu rằng công việc nhà có giá trị, từ đó chăm chỉ hơn khi làm việc nhà.

Ví dụ, trẻ chịu trách nhiệm phân loại rác trong một tuần, sau khi hoàn thành sẽ được thưởng một phần nhất định, như vậy trẻ sẽ cảm thấy có thành tựu hơn.

Trả thù lao cho trẻ giúp trẻ học cách quản lý tài chính. Ví dụ, mỗi tuần cho trẻ một khoản tiền tiêu vặt nhất định, để trẻ tự quản lý, học cách chi tiêu và tiết kiệm hợp lý.

Thù lao có thể là một phương tiện khuyến khích, khiến trẻ có động lực hơn để làm việc nhà. Ví dụ, trẻ tự giác dọn phòng, sau khi hoàn thành có thể nhận một phần thưởng nhỏ, điều này sẽ khiến trẻ sẵn sàng tham gia công việc nhà hơn.

Quan điểm phản đối trả tiền cho trẻ

Công việc nhà là trách nhiệm chung của các thành viên trong gia đình, không nên đánh giá bằng tiền bạc. Ví dụ, để trẻ hiểu rằng, là một thành viên trong gia đình, giúp việc nhà là điều nên làm, chứ không phải để nhận tiền thưởng.

Bằng cách trả thù lao, trẻ sẽ hiểu rằng công việc nhà có giá trị, từ đó chăm chỉ hơn khi làm việc nhà.

Phụ thuộc quá nhiều vào phần thưởng bằng tiền có thể làm yếu đi động lực bên trong của trẻ. Ví dụ, trẻ có thể không muốn làm việc nhà nếu không được trả tiền, thay vì xuất phát từ trách nhiệm đối với gia đình.

Việc dùng tiền thưởng lâu dài có thể khiến trẻ hình thành giá trị quan sai lầm, cho rằng chỉ có đóng góp thì mới nên nhận lại, trong khi bỏ qua sự ủng hộ và yêu thương lẫn nhau giữa các thành viên gia đình.

Trả tiền để con làm việc nhà, lợi hay hại?

Thông tin trên VTC News, thực tế, nhiều nền văn hóa trên thế giới không khuyến khích thưởng tiền cho trẻ làm việc nhà. Một số trẻ giúp đỡ gia đình từ rất sớm, cảm thấy hạnh phúc vì những đóng góp của mình và không cần bố mẹ dùng tiền để "dụ dỗ".

Suniya Luthar, nhà tâm lý học tại Đại học bang Arizone, đặt câu hỏi đáng suy ngẫm: "Bạn thấy việc trả cho trẻ một đồng xu mỗi lần nhặt quần áo mà nó vứt vương vãi ra sàn có tác dụng lâu dài hay không? Bạn có nợ bản thân khoản tiền nào khi tự dọn dẹp thứ mình bày bừa?"

Luthar không phản đối việc cho con khoản phụ cấp, nhưng bà cho rằng điều quan trọng là phụ huynh phải làm rõ với trẻ rằng một số công việc trẻ phải làm không phải để được trả công mà là đó yêu cầu bắt buộc để giữ cho nhà cửa gọn gàng.

Thay vì trả tiền cho trẻ khi làm việc nhà, nhiều phụ huynh đã chuyển sang sử dụng điểm thưởng để khuyến khích con mình.

"Trong một gia đình, không ai trả tiền cho bạn để tự buộc giày hay cất quần áo", bà nói. Dù vậy, bà cũng thừa nhận nuôi dạy con cái là công việc khó khăn, khiến đôi khi người lớn buộc phải "hối lộ" trẻ theo cách nào đó.

Thưởng cho con như thế nào mới đúng?

Cũng theo Báo Hải Phòng, thay vì trả tiền cho trẻ khi làm việc nhà, nhiều phụ huynh đã chuyển sang sử dụng điểm thưởng để khuyến khích con mình. Cách tiếp cận này không chỉ tạo động lực cho trẻ mà còn giúp chúng hiểu rõ hơn về trách nhiệm và tự giác trong việc giữ gìn nhà cửa gọn gàng.

Thay vì dùng tiền hay quà tặng vật chất để khuyến khích trẻ làm việc nhà, ba mẹ hãy dành những lời khen chân thành và cái ôm âu yếm có sức mạnh khuyến khích không kém phần hiệu quả. Không chỉ mang lại giá trị tinh thần lớn cho trẻ, những hành động này còn giúp củng cố mối quan hệ gia đình, làm cho sợi dây liên kết giữa cha mẹ và con cái ngày càng bền chặt và tích cực.

Cha mẹ nên tạo ra môi trường học tập và lao động thú vị để trẻ có thể tìm thấy niềm vui trong những công việc hàng ngày. Ví dụ, có thể tổ chức các hoạt động học tập ngoại khóa, các trò chơi giáo dục, hoặc những buổi thảo luận gia đình về các chủ đề thú vị. Điều này không chỉ giúp trẻ cảm thấy hứng thú mà còn giúp chúng học hỏi và phát triển một cách toàn diện.