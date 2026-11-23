Bắt đầu từ chính những việc quen thuộc trong gia đình - điều không phải ai cũng làm được cho con

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, để trẻ hiểu giá trị của lao động, không nhất thiết phải tổ chức những chương trình trải nghiệm quy mô lớn hay đưa các em đến những mô hình sản xuất xa nhà.

Cơ hội có thể bắt đầu từ chính những việc quen thuộc trong gia đình: Tự gấp quần áo, sắp xếp góc học tập, chuẩn bị bàn ăn, tưới cây, chăm sóc vật nuôi hoặc cùng người thân chuẩn bị một bữa cơm.

Điều quan trọng không nằm ở số lượng việc trẻ hoàn thành, mà ở việc các em được trực tiếp tham gia, hiểu công việc ấy cần những bước nào và nhận ra rằng phía sau một kết quả tưởng chừng đơn giản là thời gian, sự kiên nhẫn và công sức của người khác.

Tuy nhiên, giao việc cho trẻ không đồng nghĩa với việc chuyển trách nhiệm của người lớn sang con cái. Công việc cần được phân chia theo độ tuổi, sức khỏe và lịch học; không để trẻ làm những việc nguy hiểm, quá sức hoặc ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi.

Công việc cần được phân chia theo độ tuổi, sức khỏe và lịch học.

Cha mẹ cũng cần chấp nhận việc trẻ làm chưa thành thạo. Nếu người lớn thường xuyên chê trách, sốt ruột làm thay hoặc chỉ đánh giá kết quả cuối cùng, trẻ dễ coi công việc là áp lực thay vì cơ hội học hỏi. Ngược lại, khi được hướng dẫn, thử sức và ghi nhận nỗ lực, các em có thêm động lực để tự thực hiện.

Trẻ bao nhiêu tuổi nên bắt đầu làm việc nhà?

Thông tin trên VTC News, đối với trẻ mới biết đi, điều cần nhất là phát triển các kỹ năng mới và nhận thấy rằng mọi công việc đều có đầu, giữa và cuối. Bạn nên để trẻ bắt đầu từ việc mặc quần áo, thay quần áo và sau đó là cho quần áo vào giỏ giặt.

Các nhiệm vụ có trình tự dễ dàng nhất sẽ tạo cho trẻ tư duy sắp xếp và phân chia các công việc lớn hơn thành các bước nhỏ hơn trong tương lai. Các công việc được đề xuất: Dọn dẹp đồ chơi, cất đồ giặt vào giỏ, dọn giường và dọn đĩa sau khi ăn.

Khi trẻ lớn hơn, chúng có thể tự chịu trách nhiệm nhiều hơn, chẳng hạn như quản lý đồ đạc của mình. Luôn có một vài nơi mà mọi thứ đều có vị trí cụ thể và được sắp xếp gọn gàng, riêng biệt. Trẻ nên tự tổ chức không gian sống của mình sao cho mọi đồ dùng, dụng cụ học tập, đồ chơi và quần áo đều được cất đúng vị trí. Bằng cách này, đứa trẻ học cách giữ không gian sống gọn gàng.

Để con tập kiếm tiền từ nhỏ sẽ giúp trẻ hiểu và biết quý trọng đồng tiền

Cũng theo VOV, một trong những cách tốt nhất để thiết lập nền tảng tài chính vững mạnh cho trẻ là tạo cho trẻ cơ hội được tự quản lý tiền từ khi còn trẻ. Cho trẻ một khoản trợ cấp khi làm việc gì đó sẽ dạy trẻ về giá trị của lao động để đạt được những thứ mình muốn.

Khi trẻ lớn hơn, chúng có thể tự chịu trách nhiệm nhiều hơn, chẳng hạn như quản lý đồ đạc của mình.

Cha mẹ hãy khuyến khích trẻ tiết kiệm bằng cách đưa ra các hỗ trợ, ví dụ cho phép trẻ lựa chọn hoặc là tiêu tiền luôn hoặc là tiết kiệm tiền để làm một việc gì đó. Nếu trẻ chọn tiết kiệm, cha mẹ có thể hỗ trợ một phần để trẻ dễ đạt được mục tiêu hơn. Đây chính là cách khiến trẻ có ý thức về việc đóng góp và thấy được lợi ích của tiền nhàn rỗi.

Mặt khác, những công việc bán thời gian, theo mùa vụ rất có ý nghĩa với trẻ tuổi teen. Khi làm việc, trẻ sẽ học được cách sống có trách nhiệm, kỷ luật, quản lý thời gian và hiểu được giá trị của tiền bạc.