Cha mẹ ở hiền để phúc đức cho con

Chị Thúy Hà (Bắc Ninh) chia sẻ, dân làng khen nhà chị có phúc đức. Cha chị gà trống nuôi hai con gái từ bé, cả đời làm ăn lương thiện, sống ngay thẳng, giữ chữ tín và ứng xử tốt với mọi người xung quanh. Hai con gái đảm đang, hai chàng rể tuấn tú, mẫu mực, 4 đứa cháu ngoại ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành... Cả nhà hòa thuận, yêu thương dìu dắt nhau cùng tiến.

'Good job' - lời khen nhỏ mang lại cho con tự tin lớn GĐXH - 'Good job' là câu đang dần quen thuộc trong nhiều gia đình hiện đại, một từ đơn giản, dễ hiểu nhưng rất nhiều người cần phải học để đơn giản là biết cách ghi nhận sự nỗ lực, nuôi dưỡng phẩm chất tích cực, tự tin cho người thân - đặc biệt là con cái mình.

Chị Thúy Hà cũng nhận thấy phúc đức nhà mình dày. Mỗi khi ai đó trong nhà gặp khó khăn là có người xuất hiện chỉ đường dẫn lối. Hoặc như cậu em trai gặp nạn mà như có người cứu. Đó là lần nó đi làm về sớm, đang bon bon trên cầu thì cầu sập. Nhiều người rơi xuống sông, nhưng xe của cậu em như có người kéo lại, cách chỗ sập chỉ... 2m.

Cụ bà Lê Thị Thêu ở cuối làng cũng được dân làng quý mến. Bà góa chồng khi hai con trai chưa được 10 tuổi. Một mình bà tảo tần, vun vén gia đình, còn nhiều năm tham gia các hoạt động từ thiện. Tính bà mềm mỏng nhưng kiên cường, một tay bà vượt khó chăm sóc, dạy dỗ hai con trai thành tài. Cả hai trở thành những cán bộ tốt, có trách nhiệm với mọi người. Dù đã ra ở riêng, nhưng con trai con dâu và các cháu nội luôn chu đáo quan tâm, săn sóc bà.

Nhà cửa, đất đai, tài sản có thể hết, nhưng nhà có phúc đức thì con cháu luôn thuận hòa, biết yêu thương, đùm bọc nhau.

Phúc đức không chỉ là tiền bạc, đất đai

Người xưa có câu: "Con gái ăn nhờ phúc đức cha, con trai ăn nhờ phúc đức mẹ". Có những gia đình không giàu có, nhưng con cháu luôn thuận hòa, biết yêu thương, đùm bọc nhau - được coi là nhà có phúc đức. Theo chuyên gia phong thủy Hà Thanh, trong gia đình có những thứ không thể định giá bằng tiền - đó là phúc đức, gia phong, nếp sống và cách đối nhân xử thế truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Phúc đức thường gắn với niềm tin là sống thiện lương, làm điều tốt sẽ tạo ra phúc phần cho bản thân và lưu lại cho gia đình, con cháu. Hiểu nôm na thì "phúc" chỉ sự may mắn, tốt lành, gắn với đạo đức, lòng nhân hậu, việc làm thiện (đức). Người sống nhân ái, hay giúp đỡ người khác, giữ tâm thiện lành là có "đức", có gốc tạo nên "phúc". Gia đình và dòng họ được hưởng phúc là phúc từ gia tiên, cha mẹ vun đắp, để lại qua nhiều thế hệ.

Một người cha sống ngay thẳng, làm ăn lương thiện, giữ chữ tín và biết tôn trọng người khác... đã vun đắp cho con nền tảng quý bước vào đời. Một người mẹ biết vun vén, bao dung, sống có trước, có sau sẽ giúp con hiểu giá trị của tình thân, lòng biết ơn và trách nhiệm. Có những đứa trẻ cha mẹ chưa từng giảng về lòng trung thực, nhưng theo nếp gia đình lớn lên không có thói quen nói dối - bởi vì, từ bé đã thấy cha mẹ luôn giữ lời. Có những người con chưa được dạy những bài học lớn, nhưng biết quan tâm, chăm sóc người khác vì thường chứng kiến cha mẹ âm thầm giúp đỡ mọi người.

Những điều ấy được hình thành từ cách cha mẹ sống mỗi ngày, cách họ giải quyết bất đồng, đối xử với người thân, hàng xóm và cả những người không mang lại lợi ích cho mình.

Trong gia đình có những thứ không thể định giá bằng tiền - đó là phúc đức, gia phong, nếp sống và cách đối nhân xử thế truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ảnh internet

Nếp nhà - di sản truyền qua nhiều thế hệ

Một gia đình có cha mẹ tôn trọng nhau, anh chị em biết nhường nhịn, con cháu biết kính trên, nhường dưới là đã xây dựng được một nền tảng quý. Ngược lại, nếu người lớn thường xuyên nói xấu, xúc phạm, đổ lỗi hoặc tranh giành quyền lợi trước mặt con thì những cách ứng xử ấy sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của trẻ.

Trẻ nhỏ học từ cách cha mẹ ăn nói, những gì cha mẹ làm. Nếu cha thường xuyên nóng nảy, thiếu tôn trọng vợ thì khó mà dạy con trai trở thành người đàn ông biết yêu thương gia đình. Một người mẹ luôn so sánh, chê bai con cái sẽ khiến trẻ trở nên tự tin và có lòng tự trọng.

Giữ gìn gia phong đơn giản là cả nhà biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, trân trọng, yêu quý nhau, không xúc phạm nhau khi nóng giận, không vì lợi ích mà làm tổn thương người thân... Những điều nhỏ bé ấy góp phần tạo nên nền nếp của một gia đình.

Giữ gìn gia phong đơn giản là cả nhà biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, trân trọng, yêu quý nhau... Ảnh internet

Để phúc đức cho con: Hãy sống tốt từ hôm nay

Nhưng nếu chỉ chú trọng để lại tiền bạc, nhà cửa mà quên dạy con cách sử dụng đồng tiền, cách sống có trách nhiệm, yêu thương người thân, tôn trọng mọi người thì tài sản lớn mấy cũng chưa chắc hạnh phúc.

Muốn để phúc đức cho con, ngay từ hôm nay cha mẹ hãy sống có trách nhiệm, giữ lời hứa, yêu thương, quan tâm đến nhau. Muốn con không tham lam, hãy cho con thấy giá trị của lao động chân chính và sự trung thực.

Phúc đức không nằm trong sổ đỏ, không có trong tài khoản ngân hàng, mà là những giá trị trẻ tiếp nhận mỗi ngày từ cha mẹ trong gia đình. Đất đai, tiền bạc có thể tiêu hết, nhà cửa có thể đổi chủ. Nhưng một nếp nhà tử tế, gia phong tốt đẹp, cách sống có trước có sau... được gìn giữ qua nhiều thế hệ chính là phúc đức theo con suốt cuộc đời.

Đừng đi tìm người đàn ông trưởng thành mà hãy học cách cùng nhau trưởng thành GĐXH - Nhiều phụ nữ muốn tìm người đàn ông hoàn hảo để yêu thương và nương tựa. Có đàn ông vì thương hại mà muốn nâng đỡ, yêu thương một phụ nữ. Nhưng hạnh phúc không phụ thuộc vào mỗi việc chọn đúng người, mà ở cách hai người cùng nhau làm một việc khi sống chung.



