Tưởng tiền bạc là tất cả, nữ đại gia nhận bài học đắt giá khi bị chồng bỏ ở tuổi trung niên

Từ cô gái công nhân đến nữ doanh nhân đầy tham vọng

Dai Xiuli sinh năm 1963 tại Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) trong một gia đình lao động bình thường. Cha mẹ bà đều là công nhân, cuộc sống không dư dả. Chính hoàn cảnh đó đã hình thành trong bà khát vọng mạnh mẽ phải thay đổi số phận bằng tri thức và sự nỗ lực.

Ngay từ nhỏ, Dai Xiuli đã nổi tiếng chăm chỉ học hành. Trong suốt những năm phổ thông, thành tích của bà luôn nằm trong nhóm dẫn đầu. Nhờ vậy, bà thi đỗ vào ngành Văn học Trung Quốc của Đại học Hắc Long Giang.

Trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa dành thời gian cho tình yêu hay các hoạt động vui chơi, Dai Xiuli gần như chỉ tập trung vào việc học. Bà tin rằng con đường duy nhất để vươn lên là không ngừng tích lũy kiến thức.

Sau khi tốt nghiệp, bà được nhận vào làm việc tại một tờ báo lớn ở Cáp Nhĩ Tân. Đây là công việc đáng mơ ước đối với nhiều người thời điểm đó. Tuy nhiên, Dai Xiuli sớm nhận ra môi trường ổn định này không thể giúp bà đạt được những tham vọng lớn hơn.

Bước ngoặt du học và cuộc gặp gỡ định mệnh

Những năm cuối thập niên 1980, Dai Xiuli quyết định rời quê hương để đến Quảng Đông làm phóng viên. Tại đây, bà phải đối mặt với vô số khó khăn, từ môi trường sống mới đến những áp lực nghề nghiệp.

Không chấp nhận dậm chân tại chỗ, bà tiếp tục đưa ra một quyết định táo bạo khác: nghỉ việc và sang Anh du học tự túc.

Năm 1991, Dai Xiuli đặt chân đến nước Anh với số tiền tiết kiệm không nhiều. Trong thời gian học tập, bà gặp Tony Hawken – giảng viên toán học xuất thân từ một gia đình quý tộc.

Ban đầu, Tony không thực sự ấn tượng với tính cách thẳng thắn và mạnh mẽ của nữ du học sinh Trung Quốc. Thế nhưng càng tiếp xúc, ông càng bị thu hút bởi sự chân thành, lạc quan và ý chí vươn lên của bà.

Tình yêu nhanh chóng nảy nở giữa hai người. Không lâu sau, họ kết hôn và bắt đầu cuộc sống hôn nhân tại Anh. Cặp đôi từng có những năm tháng vô cùng hạnh phúc và thậm chí không nghĩ đến chuyện sinh con để có thêm thời gian dành cho nhau.

Dai Xiuli và Tony Hawken đã từng có những năm tháng vô cùng hạnh phúc trước khi ly hôn.

Trở về Trung Quốc và khám phá cơ hội tỷ đô

Năm 1992, khi làn sóng cải cách và mở cửa tại Trung Quốc diễn ra mạnh mẽ, em trai của Dai Xiuli liên tục khuyên chị gái trở về quê hương khởi nghiệp.

Nhìn thấy cơ hội phát triển hiếm có, bà quyết định quay lại Trung Quốc. Vì không muốn xa vợ, Tony Hawken cũng đi theo. Đây chính là bước ngoặt làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời Dai Xiuli.

Trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, bà nhận thấy tại nhiều thành phố ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc tồn tại rất nhiều hầm trú ẩn bỏ không từ thời chiến tranh.

Trong mắt người khác, đó là những công trình cũ kỹ không còn giá trị sử dụng. Nhưng với Dai Xiuli, đó lại là một nguồn tài nguyên đầy tiềm năng.

Bà cùng em trai cải tạo các không gian dưới lòng đất này thành khu kinh doanh và cho thuê với mức giá hợp lý. Ý tưởng ấy nhanh chóng thành công ngoài mong đợi.

Xây dựng đế chế trung tâm thương mại dưới lòng đất

Thời điểm đó, giá thuê mặt bằng trên mặt đất ngày càng đắt đỏ khiến nhiều tiểu thương không đủ khả năng kinh doanh. Các trung tâm thương mại ngầm của Dai Xiuli xuất hiện đúng lúc, đáp ứng nhu cầu của hàng nghìn hộ kinh doanh nhỏ.

Mô hình này vừa tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có, vừa giúp tiết kiệm chi phí xây dựng và giảm tác động đến môi trường. Nhờ lợi thế đó, công việc kinh doanh phát triển cực kỳ thuận lợi.

Chỉ trong vài năm, hệ thống trung tâm thương mại dưới lòng đất của bà đã mở rộng ra nhiều thành phố lớn như Bắc Kinh và Quảng Châu.

Đến năm 2007, nhiều mặt bằng trong các khu thương mại ngầm do bà sở hữu có giá thuê rất cao nhưng vẫn luôn trong tình trạng kín khách.

Danh tiếng của Dai Xiuli ngày càng vang xa. Giới kinh doanh gọi bà bằng biệt danh "Nữ hoàng dưới lòng đất".

Năm 2011, bà trở thành người giàu nhất tỉnh Hắc Long Giang với khối tài sản ước tính khoảng 9,5 tỷ Nhân dân tệ.

Khi tiền bạc trở thành khoảng cách trong hôn nhân

Trong lúc sự nghiệp liên tục thăng hoa, đời sống gia đình của Dai Xiuli lại dần xuất hiện những vết nứt.

Từ ngày trở về Trung Quốc khởi nghiệp, bà gần như dành toàn bộ thời gian cho công việc. Những cuộc họp, chuyến công tác và các dự án kinh doanh nối tiếp nhau khiến bà ngày càng ít có mặt bên chồng.

Ban đầu, Tony Hawken vẫn cố gắng thông cảm và ủng hộ vợ. Nhưng theo thời gian, ông cảm thấy mình ngày càng xa lạ với thế giới mà Dai Xiuli đang theo đuổi.

Điều Tony không thể hiểu là tại sao vợ mình vẫn tiếp tục lao vào công việc dù đã sở hữu khối tài sản khổng lồ. Trong khi đó, điều ông mong muốn chỉ là một cuộc sống bình yên, giản dị và có nhiều thời gian dành cho gia đình.

Mâu thuẫn giữa hai người ngày càng lớn.

Để bù đắp cho chồng, Dai Xiuli mua cho ông một căn biệt thự trị giá 1,5 triệu bảng Anh và liên tục tặng những chiếc xe sang đắt tiền như Bentley hay Rolls-Royce.

Thế nhưng những món quà xa xỉ đó không thể giải quyết được vấn đề cốt lõi. Tony không cần thêm tiền bạc. Điều ông thiếu là sự đồng hành và kết nối cảm xúc với người bạn đời.

Tiền bạc không níu kéo nổi cuộc hôn nhân bên bờ vực

Năm 2014, khi Dai Xiuli đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Tony Hawken quyết định đệ đơn ly hôn sau 21 năm chung sống.

Điều khiến nhiều người kinh ngạc là ông chỉ yêu cầu nhận khoảng 1 triệu bảng Anh, con số rất nhỏ nếu so với tài sản hàng tỷ Nhân dân tệ của vợ.

Dù Dai Xiuli cố gắng níu kéo, Tony vẫn không thay đổi quyết định.

Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, ông cho biết có hai nguyên nhân chính dẫn đến cuộc ly hôn.

Thứ nhất, ông không cảm thấy mình có vai trò hay vị trí nào trong sự nghiệp đồ sộ của vợ. Thành công ấy hoàn toàn thuộc về Dai Xiuli và khiến ông không tìm thấy sự gắn kết giữa hai người.

Thứ hai, ông cảm thấy kiệt sức với cảm giác "không bao giờ tiêu hết tiền". Theo Tony, đó không phải cuộc sống mà ông mong muốn. Điều ông cần là sự bình yên, giản dị và những giá trị tinh thần hơn là khối tài sản khổng lồ.

Sau khi cuộc hôn nhân khép lại, Dai Xiuli dần rút khỏi công việc điều hành doanh nghiệp, giao lại phần lớn trách nhiệm cho em trai.

Bà dành thời gian đi du lịch, trải nghiệm cuộc sống và tận hưởng những điều giản đơn mà trước đây từng bỏ lỡ vì quá tập trung vào sự nghiệp.

Câu chuyện của nữ tỷ phú Hắc Long Giang cho thấy tiền bạc có thể mang lại thành công, nhưng không phải lúc nào cũng giữ được hạnh phúc.

Trong hôn nhân, đôi khi điều quý giá nhất không phải là khối tài sản đồ sộ, mà là sự hiện diện, thấu hiểu và đồng hành giữa hai con người.