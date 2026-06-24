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10 năm hôn nhân hạnh phúc bên chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh

Thứ tư, 13:30 24/06/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Tròn một thập kỷ bên chồng Tây, siêu mẫu Hà Anh đã có cuộc sống viên mãn và bình yên.

10 năm hôn nhân hạnh phúc bên chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh - Ảnh 1.Mẹ chồng siêu mẫu Hà Anh trẻ đẹp và tâm lý với con dâu

GĐXH - Gia đình siêu mẫu Hà Anh mới đây đã có dịp nghỉ lễ Giáng sinh và đón năm mới bên nhà nội (London, Anh). Trong cuộc đoàn tụ này, nữ siêu mẫu gốc Hà thành đã khoe mẹ chồng trẻ đẹp và tâm lý.

10 năm hôn nhân hạnh phúc bên chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh - Ảnh 1.

Sau 10 năm về chung một nhà và hơn một thập kỷ đồng hành, siêu mẫu Hà Anh cùng ông xã người Anh Olly Dowden vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân bền chặt, đầy yêu thương và sự đồng điệu.

10 năm hôn nhân hạnh phúc bên chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh - Ảnh 2.

Siêu mẫu Hà Anh kết hôn với Olly Dowden vào năm 2016 sau khoảng ba năm hẹn hò. Chồng của nữ siêu mẫu là một giáo viên tiểu học người Anh, sinh năm 1984 và hiện sinh sống, làm việc tại TP.HCM. Cả hai bén duyên từ một buổi tiệc sinh nhật của bạn bè và nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu trong tính cách cũng như quan điểm sống.

10 năm hôn nhân hạnh phúc bên chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh - Ảnh 3.

Khác với hình ảnh cá tính, mạnh mẽ trên sàn diễn, Hà Anh từng tiết lộ cô bị chinh phục bởi sự chân thành, điềm đạm và tình yêu nghề của ông xã.

10 năm hôn nhân hạnh phúc bên chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh - Ảnh 4.

Trong những lần gặp gỡ đầu tiên, Olly Dowden không hề biết bạn gái là người nổi tiếng mà chỉ say sưa kể về công việc giảng dạy trẻ em, điều khiến Hà Anh cảm nhận được niềm đam mê và sự tử tế ở người đàn ông này.

10 năm hôn nhân hạnh phúc bên chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh - Ảnh 5.

Trải qua một thập kỷ hôn nhân, cặp đôi đã xây dựng một mái ấm hạnh phúc với hai con nhỏ. Hà Anh nhiều lần chia sẻ rằng bí quyết giữ gìn hạnh phúc nằm ở sự thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau và luôn dành thời gian riêng cho vợ chồng dù cuộc sống bận rộn với công việc và con cái. Những buổi hẹn hò đơn giản, những bữa tối chỉ có hai người giúp họ có cơ hội trò chuyện, ôn lại những kỷ niệm thuở mới yêu và làm mới cảm xúc sau nhiều năm chung sống.

10 năm hôn nhân hạnh phúc bên chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh - Ảnh 6.

Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, Hà Anh và chồng còn có sự độc lập nhất định về tài chính. Nữ siêu mẫu từng tiết lộ cả hai cùng đóng góp cho quỹ chung của gia đình nhưng vẫn giữ nguồn thu nhập riêng, qua đó tạo sự chủ động và tôn trọng lẫn nhau trong hôn nhân.

10 năm hôn nhân hạnh phúc bên chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh - Ảnh 7.

Theo Hà Anh, hôn nhân không phải lúc nào cũng hoàn hảo, vợ chồng cô cũng có những bất đồng nhỏ. Tuy nhiên, cả hai luôn lựa chọn đối thoại, chia sẻ và đặt gia đình lên hàng đầu. Chính sự đồng cảm và bao dung đã giúp họ cùng vượt qua những khác biệt văn hóa để xây dựng cuộc sống viên mãn. Bước sang cột mốc 10 năm ngày cưới, Hà Anh từng xúc động chia sẻ rằng điều tuyệt vời nhất là sau ngần ấy thời gian, vợ chồng cô vẫn không ngừng nỗ lực yêu thương, thấu hiểu và đồng hành cùng nhau. Với nữ siêu mẫu, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao mà được tạo nên từ những khoảnh khắc bình dị, sự quan tâm chân thành và niềm vui khi chứng kiến hai con lớn lên trong tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ.

10 năm hôn nhân hạnh phúc bên chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh - Ảnh 8.

Từ một cuộc gặp gỡ tình cờ đến chặng đường 10 năm hôn nhân, Hà Anh và Olly Dowden đã viết nên câu chuyện tình đẹp giữa người phụ nữ Việt Nam cá tính và chàng giáo viên người Anh giản dị. Tổ ấm của họ trở thành hình mẫu hôn nhân được nhiều người ngưỡng mộ, nơi tình yêu được nuôi dưỡng bằng sự sẻ chia, tôn trọng và những điều giản dị trong cuộc sống thường ngày.

Hà Anh sinh năm 1982 tại Hà Nội, từng làm việc trong ngành thời trang quốc tế tại Anh trước khi trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp.

Hà Anh nổi tiếng với phong cách chuyên nghiệp, cá tính mạnh mẽ và từng đảm nhận vai trò giám khảo, huấn luyện viên trong nhiều chương trình người mẫu. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội và thường chia sẻ quan điểm về thời trang, phụ nữ và lối sống hiện đại.

10 năm hôn nhân hạnh phúc bên chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh - Ảnh 10.Con trai lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh đáng yêu trong bộ ảnh Giáng sinh

GĐXH - Bé Luca - con trai lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh mới đây đã đón Giáng sinh cùng bố mẹ ở Anh. Cậu bé có vẻ ngoài đáng yêu như thiên thần nhỏ.


 

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