Mẹ chồng siêu mẫu Hà Anh trẻ đẹp và tâm lý với con dâu

Thứ ba, 16:30 30/12/2025 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Gia đình siêu mẫu Hà Anh mới đây đã có dịp nghỉ lễ Giáng sinh và đón năm mới bên nhà nội (London, Anh). Trong cuộc đoàn tụ này, nữ siêu mẫu gốc Hà thành đã khoe mẹ chồng trẻ đẹp và tâm lý.

Con trai lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh đáng yêu trong bộ ảnh Giáng sinhCon trai lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh đáng yêu trong bộ ảnh Giáng sinh

GĐXH - Bé Luca - con trai lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh mới đây đã đón Giáng sinh cùng bố mẹ ở Anh. Cậu bé có vẻ ngoài đáng yêu như thiên thần nhỏ.

Mẹ chồng siêu mẫu Hà Anh trẻ đẹp và tâm lý với con dâu - Ảnh 2.

Siêu mẫu Hà Anh hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc bình yên dịp Giáng sinh và đón năm mới bên gia đình nhà chồng ở London (Anh). Cô viết: "Giáng sinh ở nước Anh giống Tết ở nhà mình ở chỗ con cháu dù đi đâu, làm gì cũng sẽ về nhà với gia đình. Bố mẹ ông bà thì bận rộn nấu nướng, ăn uống. Bà nội và ông từ hôm cả nhà về đến giờ chỉ lo ăn uống, giặt giũ cho các con các cháu, vậy mà vẫn vui tưng bừng. Sắp trả lại sự yên tĩnh cho ông bà rồi, cố lên ạ".

Mẹ chồng siêu mẫu Hà Anh trẻ đẹp và tâm lý với con dâu - Ảnh 3.

Đi kèm dòng viết lan tỏa niềm vui dịp nghỉ lễ, Hà Anh còn khoe mẹ chồng Tây trẻ trung và tâm lý.

Mẹ chồng siêu mẫu Hà Anh trẻ đẹp và tâm lý với con dâu - Ảnh 4.

Cách đây ít năm, Hà Anh cũng tâm sự về mẹ chồng một cách rất chân thành trên trang cá nhân. Cô cho biết mẹ chồng là người vô cùng đáng yêu và tâm lý. Bà là người hoạt ngôn và thích được sum vầy cùng gia đình. Nhưng không kém phần tinh tế dành cho con trai và con dâu những khoảng thời gian riêng tư nhất định.

Mẹ chồng siêu mẫu Hà Anh trẻ đẹp và tâm lý với con dâu - Ảnh 5.

Khi cô sinh em bé mẹ chồng cô không ngại bay từ London về Việt Nam để hỗ trợ cô chăm con. Hà Anh rất hạnh phúc khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh gần gũi với mẹ chồng.

Mẹ chồng siêu mẫu Hà Anh trẻ đẹp và tâm lý với con dâu - Ảnh 6.

Hà Anh còn kể, bà đặc biệt tôn trọng con dâu, mỗi lần bế cháu gái, bà đều hỏi ý kiến của cô. "Bà rất lịch sự, mỗi lần muốn bế em lại quay ra xin phép mẹ em: Mẹ có thể bế bé được không?", cô nói.

Mẹ chồng siêu mẫu Hà Anh trẻ đẹp và tâm lý với con dâu - Ảnh 7.

Được mẹ chồng yêu thương như vậy là nhờ sự khéo léo trong ứng xử, Hà Anh chia sẻ bí quyết: "Phụ nữ đừng có thái độ hơn thua, toan tính vượt mặt hay lợi dụng gia đình chồng. Chuyện nịnh nọt, tranh thủ, cạnh tranh tình cảm giữa mẹ chồng và con trai họ lại tuyệt đối không nên. Hà Anh khuyên chị em phụ nữ nên là chính mình".

Mẹ chồng siêu mẫu Hà Anh trẻ đẹp và tâm lý với con dâu - Ảnh 8.

Chính cách ứng xử tâm lý và khéo léo của mẹ chồng đã khiến Hà Anh cảm thấy hạnh phúc mỗi lần hội ngộ bà ở London. Hà Anh thường cho các con về thăm nội để các thành viên trong gia đình thêm gần gũi.

Mẹ chồng siêu mẫu Hà Anh trẻ đẹp và tâm lý với con dâu - Ảnh 9.

Đặc biệt, đây cũng là cách để cô tạo điều kiện cho chồng Tây được thỏa mãn niềm vui khi trở về bên gia đình của mình. Cách ứng xử tinh tế của Hà Anh nhận được sự đồng tình của khán giả.

Ảnh: FBNV

Hai con lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh tận hưởng Giáng sinh ở quê nộiHai con lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh tận hưởng Giáng sinh ở quê nội

GĐXH - Vợ chồng siêu mẫu Hà Anh cùng 2 con mới đây đã dành thời gian nghỉ đông bằng chuyến đi du lịch Dubai và Anh quốc. Chuyến nghỉ dưỡng đúng dịp Giáng sinh nên 2 con nhà siêu mẫu rất thích thú.

