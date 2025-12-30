Mẹ chồng siêu mẫu Hà Anh trẻ đẹp và tâm lý với con dâu

Siêu mẫu Hà Anh hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc bình yên dịp Giáng sinh và đón năm mới bên gia đình nhà chồng ở London (Anh). Cô viết: "Giáng sinh ở nước Anh giống Tết ở nhà mình ở chỗ con cháu dù đi đâu, làm gì cũng sẽ về nhà với gia đình. Bố mẹ ông bà thì bận rộn nấu nướng, ăn uống. Bà nội và ông từ hôm cả nhà về đến giờ chỉ lo ăn uống, giặt giũ cho các con các cháu, vậy mà vẫn vui tưng bừng. Sắp trả lại sự yên tĩnh cho ông bà rồi, cố lên ạ".