Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Con trai lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh đáng yêu trong bộ ảnh Giáng sinh

Thứ sáu, 19:00 26/12/2025 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bé Luca - con trai lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh mới đây đã đón Giáng sinh cùng bố mẹ ở Anh. Cậu bé có vẻ ngoài đáng yêu như thiên thần nhỏ.

Hai con lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh tận hưởng Giáng sinh ở quê nộiHai con lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh tận hưởng Giáng sinh ở quê nội

GĐXH - Vợ chồng siêu mẫu Hà Anh cùng 2 con mới đây đã dành thời gian nghỉ đông bằng chuyến đi du lịch Dubai và Anh quốc. Chuyến nghỉ dưỡng đúng dịp Giáng sinh nên 2 con nhà siêu mẫu rất thích thú.

Con trai lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh đáng yêu trong bộ ảnh Giáng sinh - Ảnh 2.

Bé Luca là con thứ 2 của siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây. Cậu bé từ nhỏ đã hướng nội và khá trầm tính.

Con trai lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh đáng yêu trong bộ ảnh Giáng sinh - Ảnh 3.

 Luca khiến khán giả chú ý và dành lời khen cho cậu bé.

Con trai lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh đáng yêu trong bộ ảnh Giáng sinh - Ảnh 4.

Mới hơn 1 tuổi nhưng Luca đã phát triển vượt trội về chiều cao cho đến các kỹ năng như đi đứng hay học nói. Theo siêu mẫu Hà Anh, con trai đã biết đi từ 10 tháng tuổi. Nhờ có gen trội của bố mẹ nên chiều cao của Luca cũng khiến nhiều bà mẹ bỉm sữa muốn "xin vía" cho con của mình.

Con trai lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh đáng yêu trong bộ ảnh Giáng sinh - Ảnh 5.

Luca lúc vài tháng tuổi được mẹ nhận xét lém lỉnh và hướng ngoại thì càng lớn cậu bé lại trầm tính và hướng nội như bố.

Con trai lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh đáng yêu trong bộ ảnh Giáng sinh - Ảnh 6.

Theo Hà Anh mới chia sẻ, phải khó khăn lắm gia đình mới thuyết phục được Luca chụp được một bộ ảnh Giáng sinh trọn vẹn. Càng lớn cậu bé càng ít tương tác với ống kính và thích các trò chơi thiên về vận động tư duy.

Con trai lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh đáng yêu trong bộ ảnh Giáng sinh - Ảnh 7.

Từ lúc Luca chào đời đã nhận được đầy đủ tình cảm từ bố mẹ và chị nên cậu luôn được nhận xét là em bé hạnh phúc.

Con trai lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh đáng yêu trong bộ ảnh Giáng sinh - Ảnh 8.

Luca thích chơi cùng bố và chị, còn mẹ thì ôm ấp vỗ về lúc ngủ.

Con trai lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh đáng yêu trong bộ ảnh Giáng sinh - Ảnh 9.

Cậu bé tò mò với những thứ xung quanh và khám phá rất kỹ những điều mới lạ.

Con trai lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh đáng yêu trong bộ ảnh Giáng sinh - Ảnh 10.

Vừa qua, nhân nghỉ lễ Giáng sinh, Hà Anh đã đưa con đi chơi Dubai và về quê chồng đoàn tụ cùng gia đình bên nội trong dịp lễ ý nghĩa.

Ảnh: FBNV

9 năm hôn nhân đẹp như cổ tích của siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây9 năm hôn nhân đẹp như cổ tích của siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây

GĐXH - Siêu mẫu Hà Anh đã có 9 năm hôn nhân bên chồng Tây, hiện tại tổ ấm của họ có hai thiên thần đáng yêu và xinh xắn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Chân dung nữ Tiến sĩ, NSƯT vừa trở thành 1 trong 3 PGS hiếm hoi của lĩnh vực thanh nhạc

Chân dung nữ Tiến sĩ, NSƯT vừa trở thành 1 trong 3 PGS hiếm hoi của lĩnh vực thanh nhạc

Giải trí - 12 phút trước

GĐXH - Tiến sĩ, NSƯT Tân Nhàn vừa được bổ nhiệm làm PGS tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô là một trong ba PGS hiếm hoi trong lĩnh vực thanh nhạc, nổi bật với nhiều thành tựu trong nghệ thuật và giảng dạy.

NSND Thu Huyền, Đức Phúc biểu diễn tại Chương trình 'Bản giao hưởng Việt Nam' đón năm mới 2026

NSND Thu Huyền, Đức Phúc biểu diễn tại Chương trình 'Bản giao hưởng Việt Nam' đón năm mới 2026

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Chương trình chào năm mới 2026 mang tên "Bản giao hưởng Việt Nam" được phát sóng vào 20h10 ngày 1/1/2026 trên kênh VTV1.

Thanh tra Nguyệt bật khóc sợ bị phát hiện nhận hối lộ thùng tiền

Thanh tra Nguyệt bật khóc sợ bị phát hiện nhận hối lộ thùng tiền

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Trong tập 40 phim "Lằn ranh", Nguyệt rơi vào trạng thái hoảng loạn trước nguy cơ bị phát hiện sai phạm nhận và đưa hối lộ.

Những sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật năm 2026 tại Thanh Hóa

Những sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật năm 2026 tại Thanh Hóa

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị công bố các sự kiện VH,TT&DL nổi bật năm 2026.

Tú bật khóc khi chấm dứt làm 'bạn online' của Bách

Tú bật khóc khi chấm dứt làm 'bạn online' của Bách

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Tú từng là người bạn bí mật của Bách trên mạng xã hội, giờ đây cô ngừng sử dụng mạng xã hội và nói lời chào tạm biệt Bách.

Hai con của Phanh Lee gây chú ý trong bộ ảnh Giáng sinh cùng mẹ

Hai con của Phanh Lee gây chú ý trong bộ ảnh Giáng sinh cùng mẹ

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Phanh Lee cùng hai con Sochu và Sake tạo nên bộ ảnh Giáng sinh đẹp mắt. Gia đình nữ diễn viên tận hưởng không khí lễ hội ở nước ngoài, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Động thái Trấn Thành 'gia hạn hợp đồng' với Hari Won khiến fan xôn xao

Động thái Trấn Thành 'gia hạn hợp đồng' với Hari Won khiến fan xôn xao

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Bất chấp những tin đồn hôn nhân, Trấn Thành và Hari Won mới kỷ niệm 9 năm bên nhau. Phản ứng của nam đạo diễn vào ngày đặc biệt khiến fan nể phục.

Hiếu phát hiện Duyên nhận tiền để đánh trượt dự án phim của Tú

Hiếu phát hiện Duyên nhận tiền để đánh trượt dự án phim của Tú

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Trong tập 33 "Cách em 1 milimet", kết quả cuộc thi phim hoạt hình khiến Tú thất vọng, Hiếu âm thầm tìm hiểu nguyên nhân thì phát hiện ra Duyên đã cố tình cho điểm thiếu công tâm.

Vợ chánh thanh tra sững sờ khi nhận hộp tiền hối lộ từ Nguyệt

Vợ chánh thanh tra sững sờ khi nhận hộp tiền hối lộ từ Nguyệt

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi nhận thùng tiền từ Tập đoàn Trinh Tam, thanh tra Nguyệt mang một phần tới nhà Chánh thanh tra Tú để biếu.

Sao mai Mai Diệu Ly khép lại năm 2025 bằng 'Một đời để nhớ'

Sao mai Mai Diệu Ly khép lại năm 2025 bằng 'Một đời để nhớ'

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Mai Diệu Ly trong năm 2025 đã 'lột xác' bằng sự sáng tạo trong âm nhạc với những sản phẩm mang màu sắc mới.

Xem nhiều

Thanh tra Nguyệt bật khóc khi bóc thùng tiền hối lộ

Thanh tra Nguyệt bật khóc khi bóc thùng tiền hối lộ

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Trong tập 38 phim "Lằn ranh", con gái mắc bệnh nan y, thanh tra Nguyệt đã đánh mất bản thân khi nhận hối lộ số tiền lớn.

Con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn có động thái gây chú ý dành cho bà xã nhân dịp Giáng sinh

Con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn có động thái gây chú ý dành cho bà xã nhân dịp Giáng sinh

Giải trí
'Ngọc nữ bolero' từng phải điều trị phình động mạch não giờ ra sao?

'Ngọc nữ bolero' từng phải điều trị phình động mạch não giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa
Con gái Hoa hậu Diệu Hoa xinh đẹp trong lễ cưới truyền thống Việt Nam và Ấn Độ

Con gái Hoa hậu Diệu Hoa xinh đẹp trong lễ cưới truyền thống Việt Nam và Ấn Độ

Giải trí
Vì sao Quỳnh Châu và Thanh Hải được khán giả ra sức 'đẩy thuyền' trong 'Cách em 1 milimet'?

Vì sao Quỳnh Châu và Thanh Hải được khán giả ra sức 'đẩy thuyền' trong 'Cách em 1 milimet'?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top