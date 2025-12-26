Con trai lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh đáng yêu trong bộ ảnh Giáng sinh

Mới hơn 1 tuổi nhưng Luca đã phát triển vượt trội về chiều cao cho đến các kỹ năng như đi đứng hay học nói. Theo siêu mẫu Hà Anh, con trai đã biết đi từ 10 tháng tuổi. Nhờ có gen trội của bố mẹ nên chiều cao của Luca cũng khiến nhiều bà mẹ bỉm sữa muốn "xin vía" cho con của mình.