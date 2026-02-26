10 trường đại học sử dụng mức IELTS từ 5.0 trong quy đổi tuyển sinh
Theo đề án tuyển sinh năm 2026 đã công bố, bằng IELTS từ 5.0 được chấp nhận và quy đổi điểm ở nhiều trường đại học, nhưng mức quy đổi khá chênh lệch.
Mùa tuyển sinh đại học 2026, nhiều trường đại học tiếp tục đưa chứng chỉ IELTS vào phương án xét tuyển. Với chứng chỉ này có thể được quy đổi sang điểm môn Tiếng Anh hoặc cộng điểm ưu tiên trong tổng điểm xét tuyển.
Trong đó, 10 trường sử dụng mức IELTS từ 5.0 để quy đổi sang điểm môn Tiếng Anh hoặc giá trị tương đương trong xét tuyển, như: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Đại học Y Dược - Đại học Huế, Đại học Mở TP.HCM.
Ở các trường này, IELTS 5.0 thường được quy đổi thành điểm tiếng Anh từ khoảng 7 - 10 hoặc được cộng điểm ưu tiên nhất định, tùy theo thang điểm của từng trường.
|10 trường sử dụng điểm IELTS từ 5.0 để quy đổi (có thể kèm điểm cộng) trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026
|STT
|Trường
|4,5
|5
|5,5
|6
|6,5
|7
|7,5
|8
|8,5-9
|1
|Học viện Báo chí và Tuyên truyền
|7
|8
|9
|9,5
|10
|10
|10
|10
|2
|Đại học Bách khoa Hà Nội
|8
|8,5
|9
|9,5
|10
|10
|10
|10
|3
|Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
|7
|7,5
|8
|8,5
|9
|9,5
|10
|10
|4
|Đại học Nguyễn Tất Thành
|8
|8
|9
|9
|9
|9,5
|9,5
|10
|10
|5
|Đại học Thương mại
|10/0,5
|10/1
|10/1,5
|10/2
|10/2,5
|10/2,5
|10/2,5
|10/2,5
|6
|Đại học Thăng Long
|8,5
|9
|9,5
|10
|10
|10
|10
|10
|7
|Đại học Mở TP.HCM
|7
|8
|9/0,5
|10/0,5
|10/1
|10/1,5
|10/1,5
|10/2
|8
|Đại học Văn Lang
|6
|7
|8
|9
|9,5
|10
|10
|10
|10
|9
|Đại học Y Dược - Đại học Huế
|8,5
|9
|9,5
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|Đại học Nha Trang
|6
|7
|8
|9
|10
|10
|10
|10
Một điểm đặc biệt của việc quy đổi IELTS trong mùa tuyển sinh 2026 là sự khác biệt lớn giữa các trường về giá trị của cùng mức IELTS 5.0.
Theo bảng quy đổi được công bố trong đề án tuyển sinh, có nơi IELTS 5.0 tương đương với điểm rất cao trong thang 10, giúp thí sinh nâng tổng điểm xét tuyển đáng kể. Ngược lại, tại nhiều trường khác, cùng IELTS 5.0 lại chỉ được quy đổi ở mức thấp hơn.
Đại học Thương mại là cơ sở giáo dục ưu ái nhất đối với IELTS đến thời điểm hiện tại khi chứng chỉ 5.0 được quy đổi sang điểm 10 tuyệt đối. Ở phương án thưởng điểm, thí sinh có IELTS 7.0 được cộng 2,5 điểm.
Việc sử dụng chứng chỉ IELTS này nhằm giảm áp lực thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, tạo thêm lựa chọn xét tuyển cho thí sinh, nhất là đối với những ngành có cạnh tranh cao.
Tuy nhiên, mỗi trường xây dựng bảng quy đổi riêng, giá trị của cùng một mức IELTS sẽ khác nhau giữa các cơ sở đào tạo. Sự đa dạng này khiến thí sinh cần cân nhắc kỹ khi lựa chọn trường và ngành phù hợp với chứng chỉ IELTS của mình.
