11 người thương vong trong hầm lò Quảng Ninh: Vì sao khí metan dễ cháy nổ?

Liên quan đến vụ tai nạn lao động tại Công ty Than Thống Nhất, Tập đoàn Than khoáng sản (Cẩm Phả, Quảng Ninh) sáng 3/4, hiện cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân tai nạn lao động do cháy khí metan.

Vụ tai nạn khiến 4 công nhân tử vong, 7 người khác bị thương.

PGS.TS Nguyễn An Lương, nguyên Viện trưởng Viện Bảo hộ lao động cho biết, đây là một tai nạn lao động rất thương tâm.

Về nguyên nhân nhận định ban đầu do cháy khí metan, ông Lương cho biết, nếu để khí metan tích tụ trong hầm lò đến nồng độ cao, khi gặp tia lửa sẽ xảy ra cháy nổ.

Thông thường, về nguyên tắc khi khai thác trong các hầm lò, nơi công nhân đang làm việc, thường phải đo đạc phát hiện khí metan phát sinh, đồng thời có biện pháp chống việc tích tụ khí metan.

Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ, các nơi đều bố trí thường xuyên các đầu đo tại những vị trí trong hầm lò. Trường hợp có khí metan phát sinh, tích tụ thì có ngay biện pháp để xử lý.

Tất cả công nhân bị thương đang được điều trị tại các khoa của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Phạm Công

“Trong hầm lò có khí metan cần hệ thống gió cung cấp không khí sạch cho công nhân để pha loãng, chống tích tụ khí metan. Kể cả đường hầm lò cụt cũng cần phải có không khí để pha loãng tránh xảy ra cháy nổ”, ông Lương nói.

Ông Lê Vân Trình, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật An toàn và Vệ sinh lao động Việt Nam cho biết thêm, khi nồng độ của khí metan cao, chỉ cần một tia lửa hoặc một sự va chạm phát sinh tia lửa có thể gây cháy nổ.

Do vậy, để đảm bảo an toàn trong các hầm lò than cần thường xuyên đo đạc, đánh giá nồng độ khí metan, đồng thời thường xuyên kiểm định thiết bị đo để đảm bảo độ chính xác.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra quy trình làm việc của người lao động.

Cũng liên quan đến vụ việc, ngay sau khi xảy tai nạn, ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ mỗi công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh số tiền 5 triệu đồng.

Tập đoàn Than khoáng sản và Công đoàn Than khoáng sản đã hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình có công nhân tử vong số tiền 20 triệu đồng/người. TP Cẩm Phả hỗ trợ 5 triệu đồng/người.