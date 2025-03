Kẻ đập phá nhà cửa, chém đại úy công an lĩnh gần 14 năm tù

Chiều 6/3, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên án đối với bị cáo Hoàng Trung Kiên (26 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) về hai tội “ Giết người ” và “Hủy hoại tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 17/7/2024, sau khi cùng bạn uống rượu về nhà và bị cha mẹ la mắng, Hoàng Trung Kiên đã dùng dao đập phá nhiều tài sản của gia đình.

Lúc bấy giờ, ông Hoàng Văn Sáng (bố của Kiên) đã điện báo công an xã đến làm việc. Khi Đại úy Hà Hoàng Hậu, cán bộ Công an xã Tân Phước cùng 3 người thuộc Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở được cử đến hiện trường làm nhiệm vụ thì Kiên đã dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào các vùng đầu, mặt, vai, gáy và tay trái Đại úy Hậu, gây thương tích 55%.

Hoàng Trung Kiên tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, bị cáo đã chấp nhận bồi thường số tiền 270 triệu đồng cho bị hại, đồng thời cũng được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Trung Kiên 13 năm tù giam về tội “Giết người” và 9 tháng tù giam về tội “Hủy hoại tài sản”. Tổng hình phạt là 13 năm 9 tháng tù.