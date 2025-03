Tin sáng 6/3: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có nơi xuống 8 độ C; mức lương cao nhất của cán bộ, công chức ở Hà Nội năm 2025 tăng bao nhiêu?

Tin sáng 5/3: Không khí lạnh tràn về dồn dập, miền Bắc rét buốt; Ô tô 7 chỗ bất ngờ cháy rụi khi đang chạy trên đường GĐXH - Không khí lạnh tràn về từ đêm 4/3, sau đó khoảng đêm 5-6/3 được tăng cường mạnh hơn khiến miền Bắc chuyển mưa rét; Đang lưu thông trên đường Giải Phóng, ô tô 7 chỗ bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người tham gia giao thông hốt hoảng...

Năm 2025, mức tiền lương cao nhất của cán bộ, công chức ở Hà Nội tăng thêm tới 9 triệu đồng/tháng

Đời sống & Pháp luật đưa tin Hà Nội sẽ chi 3.800 tỷ đồng/năm để tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức. Theo đó, Luật Thủ đô 2024 quy định, cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc Hà Nội quản lý được hưởng thu nhập tăng thêm căn cứ theo năng lực, hiệu quả công việc. Luật này có hiệu lực từ 1/1/2025.

Nghị quyết về thu nhập tăng thêm cho cán bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2025 (Ảnh: VGP)

Để triển khai các quy định của Luật Thủ đô 2024, HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 46/2024 quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc Hà Nội quản lý.

Theo đó, tổng mức chi không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của TP. Hiện nay, lương cơ bản = hệ số lương x 2,34 triệu đồng.

Nghị quyết cũng nêu rõ, chi thu nhập tăng thêm của cơ quan, đơn vị thực hiện theo phương án như sau:

Sử dụng 0,5 lần quỹ lương cơ bản (0,5 lần của 0,8 quỹ thu nhập tăng thêm, tức khoảng 62,5%) để chi thu nhập tăng thêm hàng tháng cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức hiện có của cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng được hưởng theo ngạch bậc, chức vụ.

Sử dụng 0,3 lần quỹ lương cơ bản còn lại (37,5%) để chi thu nhập tăng thêm cuối năm cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị được đánh giá, xếp loại hàng năm từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cụ thể hóa phương án chi đối với cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, xếp loại hằng năm đảm bảo việc chi thu nhập tăng thêm theo nguyên tắc của Nghị quyết và quy định của Luật Thủ đô.

Về nguồn kinh phí, Hà Nội dự kiến chi hơn 3.800 tỷ đồng/năm để chi thu nhập tăng thêm cho hơn 40.000 cán bộ, công chức, viên chức.

Hiện nay, công chức có hệ số cao nhất là 8,0 thuộc công chức loại A3 và công chức loại C3 có hệ số thấp nhất là 1,35. Do đó, cán bộ, công chức có thu nhập tăng thêm cao nhất từ năm 2025 là hơn 9 triệu đồng/tháng và công chức có thu nhập tăng thêm thấp nhất là hơn 1,5 triệu đồng/tháng.

Nữ sinh 17 tuổi đi xe máy 'độ' bị CSGT Hà Nội xử phạt hàng loạt lỗi vi phạm

VietNamNet đưa tin chiều 5/3, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã hoàn tất thủ tục để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với một nữ sinh 17 tuổi, điều khiển xe máy "độ", chế nhiều chi tiết gây mất an toàn giao thông.

Cụ thể, chiều 4/3, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ trên đường Phạm Hùng (quận Cầu Giấy) đã phát hiện một nữ sinh điều khiển xe máy có pô nổ lớn, không gắn biển kiểm soát nên yêu cầu dừng xe, kiểm tra.

Qua kiểm tra, cảnh sát xác định người điều khiển phương tiện là chị Hoàng Thị Q.A. (17 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội). Phương tiện của chị Q.A. điều khiển trên 50 phân khối, không gắn biển kiểm soát, "độ" chế pô, không gắn gương chiếu hậu...

CSGT dừng xe máy, yêu cầu kiểm tra. Ảnh: CACC

Tại thời điểm kiểm tra, chị Hoàng Thị Q.A. cũng không xuất trình được đăng ký xe theo quy định.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt với chị Hoàng Thị Q.A. các lỗi: Không gắn biển kiểm soát, điều khiển xe có bộ phận giảm thanh nhưng không có tác dụng, không có đăng ký xe, không có gương chiếu hậu, người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe trên 50 phân khối.

Với các lỗi trên, nữ tài xế sẽ bị xử phạt 5,5 triệu đồng (mức phạt đã giảm 50% do người vi phạm dưới 18 tuổi). Đồng thời, cảnh sát sẽ xác minh, làm rõ người giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Với lỗi này, người giao xe sẽ bị xử phạt 9 triệu đồng.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết thêm, trong trường hợp người vi phạm không chứng minh được nguồn gốc của phương tiện sẽ bị tịch thu.

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc nhiều nơi rét đậm

VTCnews đưa tin không khí lạnh sẽ mạnh hơn từ chiều tối và đêm (5/3), tác động đến toàn bộ Đông Bắc Bộ.

Từ gần sáng và ngày 6/3, không khí lạnh mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trong đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6.

Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mưa rét từ đêm nay. Đặc biệt, vùng núi và trung du có nơi rét đậm, rét hại.

Ảnh minh họa

Tây Bắc Bộ từ 5/3 đến 7/3 trời mưa cục bộ, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái trong 24 giờ tới mưa rải rác, chủ yếu là mưa nhỏ. Từ 6/3, khu vực này chuyển rét, trong đó Lai Châu, Điện Biên trời chỉ lạnh, không quá rét buốt như Đông Bắc Bộ.

Khoảng đêm 6/3, không khí lạnh mạnh lan đến Quảng Bình, Huế, khu vực này trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 8°C, Bắc Trung Bộ 14-17°C, Quảng Bình đến Huế 16-19°C.

Thời tiết Hà Nội cũng chuyển rét từ đêm nay, nhiệt độ giảm sâu. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến ở mức 13-15°C.

Bộ Công an nói về các thủ tục người dân có thể làm tại công an xã

Báo Người lao động đưa tin tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 5-3, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Công an, đã trả lời báo chí về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an cấp xã sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy công an và các thủ tục hành chính mà người dân có thể thực hiện tại Công an cấp xã.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết thực hiện Nghị định số 02 của Chính phủ, từ 1-3-2025, ngành công an tiếp nhận thêm 5 nhóm nhiệm vụ từ các bộ, ngành và mô hình tổ chức công an địa phương giảm từ 3 cấp xuống còn 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã).

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên trả lời báo chí

Để đảm bảo công việc theo quy định, ngày 25-2, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an xã, phường, thị trấn, trong đó Công an cấp xã có một số chức năng, nhiệm vụ mới so với trước đây.

Cụ thể, tham mưu với Giám đốc Công an tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự (trước đây là tham mưu Trưởng Công an huyện); Giúp Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện tuyển chọn tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở (đây là nhiệm vụ được quy định trong Luật Lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở).

Công an xã trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý người được hưởng án treo, người chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân theo quy định của pháp luật (trước đây Công an cấp xã chỉ giám sát, giáo dục số người tượng này); nhận, giải quyết thêm một số thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân ngay từ cơ sở.

Nhằm phục nhân dân thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện nhất ngay từ cơ sở, khi không tổ chức Công an cấp huyện, Bộ Công an đã đẩy mạnh phân cấp cho Công an cấp xã; xây dựng tài liệu, tổ chức tập huấn, bổ sung phương tiện để đảm bảo Công an cấp xã có thể phục vụ tốt nhất cho người dân dân theo theo quy định của pháp luật.

Xử lý triệt để ô nhiễm không khí ở Hà Nội và TP.HCM

Báo Lao động đưa tin ngày 5.3.2025, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 1767/VPCP-TKBT về việc triển khai kết luận của Tổng Bí thư tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung quán triệt và thực hiện những nội dung sau:

Quán triệt yêu cầu trước tiên, xuyên suốt trong thời gian tới, cả trước mắt và trong dài hạn là phải huy động mọi thành phần kinh tế, mọi doanh nghiệp, người dân cùng tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội, tích cực lao động sản xuất, tạo ra của cải vật chất. Mọi thể chế, cơ chế, chính sách phải hướng tới và đạt được yêu cầu này.

Những ngày gần đây, Hà Nội rơi vào tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Tập trung cải cách, thúc đẩy cả về phía cung và phía cầu một cách phù hợp với thực tiễn và tính chất, trình độ của nền kinh tế Việt Nam để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Về phía cung, tiếp tục tập trung cải cách mạnh mẽ thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, củng cố niềm tin của doanh nghiệp và người dân, phấn đấu trong năm 2025 giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính; giảm ít nhất 30% chi phí kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực hải quan, chi phí tuân thủ quy định, chi phí không chính thức...

Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết. Phấn đấu trong vòng 2 - 3 năm tới môi trường đầu tư của Việt Nam nằm trong nhóm 3 nước dẫn đầu trong ASEAN.

TP.HCM cấm cho thuê lưu trú du lịch trong căn hộ chung cư

Báo Tiền Phong đưa tin TPHCM quy định chỉ các dự án căn hộ du lịch mới được khai thác cho thuê lưu trú ngắn ngày, căn hộ để ở không được kinh doanh loại hình này.

Cụ thể, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã ký ban hành quyết định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn. Trong đó, có phân định khu vực để xe và các quy định liên quan đến khai thác phần diện tích thuộc sở hữu chung trong nhà chung cư.

Nhiều chung cư ở TPHCM xảy ra tranh chấp về phí quản lý, diện tích sử dụng chung và riêng...

Theo đó, để khai thác căn hộ làm dịch vụ lưu trú du lịch trong nhà chung cư phải đáp ứng các điều kiện như căn hộ cho thuê phải là căn hộ dùng làm cơ sở lưu trú du lịch thuộc nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp (căn hộ du lịch); tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; Căn hộ du lịch phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định pháp luật về du lịch.

Với hoạt động khai thác căn hộ cho thuê lưu trú du lịch (thuê ngắn hạn, theo ngày, giờ, airbnb...) trong các dự án chung cư, thành phố quy định chỉ những dự án được xây dựng với mục đích sử dụng hỗn hợp (căn hộ du lịch) mới được kinh doanh cho thuê lưu trú du lịch. Tuyệt đối không sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở.

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch phải đáp ứng các điều kiện cũng như quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời đăng ký tạm trú cho khách thuê theo pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, việc cho thuê phải có hợp đồng ký kết giữa chủ sở hữu và người thuê căn hộ, có hợp đồng thuê căn hộ không bắt buộc phải được công chứng. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trong nhà chung cư phải có trách nhiệm thực hiện đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú cho khách du lịch là công dân Việt Nam, người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định pháp luật hiện hành.

Ban quản trị nhà chung cư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư căn cứ vào hợp đồng thuê để yêu cầu người đang sử dụng căn hộ thuê phải tuân thủ nội quy, quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư để bảo đảm an ninh trật tự của nhà chung cư, tránh gây ảnh hưởng đến cư dân sinh sống trong nhà chung cư.

Quyết định này cũng phân định rõ khu vực để xe cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư, gồm chỗ để xe thuộc quyền sở hữu chung, chỗ để xe ô tô và khu vực để xe công cộng.