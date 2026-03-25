12 cung hoàng đạo nữ chọn chồng thế nào? Có người chỉ cần yêu, có người đòi cả 'thế giới'

Thứ tư, 10:31 25/03/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
GĐXH - Mỗi cung hoàng đạo nữ đều mang trong mình một cá tính riêng, vì vậy hình mẫu người chồng lý tưởng cũng không hề giống nhau.

Vậy đâu là tiêu chí chọn chồng của 12 cung hoàng đạo nữ?

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Cần một người đủ bình tĩnh để "hạ nhiệt" mình

Nữ Bạch Dương nổi tiếng với tính cách nóng nảy, thẳng thắn và đôi khi khá bốc đồng. 

Chính vì vậy, họ không tìm kiếm một người giống mình, mà ngược lại, họ cần một người đàn ông điềm tĩnh, kiên nhẫn.

Trong hôn nhân, nếu cả hai cùng nóng nảy thì mâu thuẫn sẽ dễ bùng nổ. Vì thế, người chồng lý tưởng của Bạch Dương phải là người biết lắng nghe, giữ được sự bình tĩnh để cân bằng cảm xúc cho cả hai.

12 cung hoàng đạo nữ chọn chồng thế nào? Có người chỉ cần yêu, có người đòi cả 'thế giới' - Ảnh 1.

Người chồng lý tưởng của Bạch Dương phải là người biết lắng nghe, giữ được sự bình tĩnh. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Kim Ngưu: An toàn và đáng tin là trên hết

Với nữ Kim Ngưu, cảm giác an toàn là nền tảng của mọi mối quan hệ. Họ cần một người đàn ông vững vàng, có thể làm chỗ dựa cả về tinh thần lẫn vật chất.

Người chồng trong mắt Kim Ngưu không cần quá hào nhoáng, nhưng phải đáng tin, có trách nhiệm và luôn ở đó khi họ cần.

Cung hoàng đạo Song Tử: Phải vui vẻ, thú vị và tràn đầy năng lượng

Song Tử là mẫu người yêu thích sự mới mẻ, ghét cuộc sống nhàm chán. Vì vậy, họ bị thu hút bởi những người đàn ông hài hước, hoạt bát và giàu năng lượng.

Một người quá trầm tính sẽ khiến Song Tử cảm thấy ngột ngạt. Họ cần một người bạn đời có thể cùng mình trò chuyện, khám phá và tận hưởng cuộc sống mỗi ngày.

Cung hoàng đạo Cự Giải: Ưu tiên sự ổn định và trách nhiệm gia đình

Nữ Cự Giải sống thiên về gia đình, thích sự ổn định. Họ mong muốn một người chồng có khả năng tài chính, biết lo toan và có trách nhiệm.

Trong suy nghĩ của họ, hôn nhân lý tưởng là khi người chồng làm trụ cột, còn họ chăm sóc tổ ấm. Vì vậy, sự nghiêm túc trong công việc và khả năng đảm bảo cuộc sống là yếu tố then chốt.

Cung hoàng đạo Sư Tử: Bị hấp dẫn bởi người đàn ông bản lĩnh

Sư Tử là người mạnh mẽ, nên họ chỉ rung động trước những người đàn ông còn mạnh mẽ hơn mình.

Người chồng lý tưởng phải có tham vọng, có chí tiến thủ và đủ bản lĩnh để che chở, bảo vệ họ. Với Sư Tử, một người đàn ông "có khí chất" luôn là điểm cộng lớn.

12 cung hoàng đạo nữ chọn chồng thế nào? Có người chỉ cần yêu, có người đòi cả 'thế giới' - Ảnh 2.

Sư Tử là người mạnh mẽ, nên họ chỉ rung động trước những người đàn ông còn mạnh mẽ hơn mình. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Xử Nữ: Thực tế nhưng vẫn cần sự chân thành

Xử Nữ là cung hoàng đạo vừa mộng mơ vừa thực tế. Họ quan tâm đến nền tảng gia đình, học vấn và kinh tế của đối phương.

Tuy nhiên, điều khiến họ quyết định gắn bó lâu dài vẫn là sự chân thành, trung thực và một tâm hồn sâu sắc.

Cung hoàng đạo Thiên Bình: Ngoại hình và phong cách rất quan trọng

Thiên Bình yêu cái đẹp, nên họ cũng đặt tiêu chuẩn cao về ngoại hình của bạn đời.

Một người đàn ông lịch lãm, có gu thẩm mỹ, biết chăm chút bản thân sẽ dễ dàng chiếm được cảm tình của Thiên Bình. Với họ, tình yêu cũng cần yếu tố "đẹp" để duy trì cảm xúc.

Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Chung thủy là điều không thể thiếu

Bọ Cạp là cung hoàng đạo yêu sâu đậm và cũng rất chiếm hữu. Vì vậy, tiêu chí quan trọng nhất của họ là sự chung thủy.

Họ không quá bận tâm đến quá khứ, nhưng ở hiện tại, người đàn ông đó phải dành trọn tình cảm cho họ và chứng minh điều đó bằng hành động cụ thể.

Cung hoàng đạo Nhân Mã: Yêu nhưng không ràng buộc

Nhân Mã yêu tự do và ghét bị kiểm soát. Vì thế, họ cần một người đàn ông tôn trọng không gian cá nhân của mình.

Tuy nhiên, người đó cũng phải đủ bản lĩnh, thực tế để giúp họ giữ cân bằng trong cuộc sống. Một mối quan hệ vừa tự do vừa rõ ràng là điều Nhân Mã mong muốn.

Cung hoàng đạo Ma Kết: Đặt nặng năng lực và tương lai

Ma Kết là người thực tế và có tầm nhìn dài hạn. Họ bị thu hút bởi những người đàn ông có năng lực, có chí tiến thủ.

Với họ, hôn nhân không chỉ là tình cảm mà còn là sự đồng hành để xây dựng một tương lai vững chắc. Họ sẵn sàng hỗ trợ chồng phát triển sự nghiệp nếu thấy tiềm năng.

12 cung hoàng đạo nữ chọn chồng thế nào? Có người chỉ cần yêu, có người đòi cả 'thế giới' - Ảnh 3.

Ma Kết là người thực tế và có tầm nhìn dài hạn. Họ bị thu hút bởi những người đàn ông có năng lực, có chí tiến thủ. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Bảo Bình: Cần sự thú vị và khác biệt

Bảo Bình không chịu được sự nhàm chán trong hôn nhân. Họ cần một người đàn ông biết tận hưởng cuộc sống, có suy nghĩ cởi mở và không quá cứng nhắc.

Một mối quan hệ nhiều màu sắc, luôn có sự đổi mới sẽ khiến Bảo Bình cảm thấy hạnh phúc lâu dài.

Cung hoàng đạo Song Ngư: Chỉ cần một trái tim chân thành

Song Ngư sống tình cảm và mộng mơ. Họ không đặt nặng vật chất hay vẻ ngoài, mà quan tâm đến sự tử tế và chân thành.

Người đàn ông lý tưởng trong mắt họ là người lãng mạn, dịu dàng và yêu họ hết lòng. Với Song Ngư, một tình yêu đẹp giống như cổ tích vẫn luôn là điều họ hướng tới.

Mỗi cung hoàng đạo - một "gu" đàn ông riêng

Dù tiêu chí có khác nhau, nhưng điểm chung của các cung hoàng đạo nữ vẫn là mong muốn tìm được một người phù hợp với cảm xúc và giá trị sống của mình.

Suy cho cùng, hôn nhân bền vững không nằm ở việc chọn người hoàn hảo, mà là chọn đúng người có thể cùng mình đi qua mọi thăng trầm của cuộc sống.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

