Người sống thọ thường ưu tiên 3 loại thịt: Cơ thể khỏe ra thấy rõ

Khi bước vào tuổi xế chiều, cơ bắp dần suy giảm, quá trình trao đổi chất chậm lại, vì vậy ăn gì để sống thọ trở thành mối quan tâm lớn. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên ưu tiên 3 loại thịt dưới đây trong thực đơn hàng tuần.

Thịt chim bồ câu: “Thượng phẩm” bồi bổ cơ thể

Ảnh minh họa

Thịt chim bồ câu từ lâu đã được xem là "thượng phẩm" giúp bồi bổ cơ thể, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi muốn sống thọ và duy trì sức khỏe ổn định.

Theo y học hiện đại, thịt bồ câu giàu sắt và vitamin nhóm B, giúp hỗ trợ quá trình tạo hồng cầu, từ đó phòng ngừa thiếu máu – một tình trạng phổ biến ở người lớn tuổi.

Hàm lượng protein cao nhưng ít chất béo cũng giúp ổn định cholesterol, hạn chế nguy cơ mỡ máu và xơ vữa động mạch, hỗ trợ hành trình sống thọ bền vững.

Không dừng lại ở đó, thịt bồ câu còn chứa collagen và chondroitin, đây là những thành phần có lợi cho da, xương khớp và tóc. Việc bổ sung hợp lý giúp cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ trí nhớ và làm chậm quá trình lão hóa.

Thịt vịt: Tốt cho tim mạch, tăng cường miễn dịch

Ảnh minh họa

Trong hành trình hướng tới sống thọ, một hệ miễn dịch khỏe mạnh và trái tim ổn định là điều không thể thiếu. Thịt vịt chính là lựa chọn lý tưởng giúp đáp ứng cả hai yếu tố này.

Thịt vịt còn chứa nhiều khoáng chất như kali, selen, kẽm và các vitamin nhóm B. Những dưỡng chất này giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ hoạt động tim mạch và giữ huyết áp ổn định.

Không chỉ vậy, lượng omega-3 và omega-6 trong thịt vịt giúp bảo vệ tim mạch, ổn định huyết áp, những yếu tố quyết định đến khả năng sống thọ của người cao tuổi.

Vitamin B6 và B2 trong thịt vịt còn hỗ trợ chuyển hóa năng lượng, giúp cơ thể hoạt động hiệu quả hơn, hạn chế tăng cân và duy trì thể trạng ổn định

Thịt cá: "Chìa khóa vàng" giúp sống thọ

Ảnh minh họa

Nếu có một thực phẩm được xem là "trợ thủ đắc lực" cho mục tiêu sống thọ, thì đó chính là cá. Đặc biệt là các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ là nguồn cung cấp omega-3 dồi dào.

Omega-3 (DHA và EPA) giúp bảo vệ não bộ, cải thiện trí nhớ và giảm nguy cơ sa sút trí tuệ

Bên cạnh đó, việc ăn cá thường xuyên giúp bảo vệ mắt, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và các bệnh về thị lực. Đồng thời, omega-3 còn có tác dụng chống viêm, hỗ trợ cải thiện các bệnh mạn tính như hen suyễn.

Không chỉ vậy, cá còn giàu canxi và vitamin D là hai yếu tố quan trọng giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa loãng xương, giảm nguy cơ gãy xương ở người già.

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, ăn cá thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ.

Ăn đúng cách để sống thọ lâu dài

Dù là thực phẩm tốt, nhưng người trên 60 tuổi cũng cần lưu ý cách chế biến và khẩu phần. Nên ưu tiên các phương pháp như hấp, luộc, nấu canh thay vì chiên rán nhiều dầu mỡ.

Đồng thời, cần cân đối với rau xanh, ngũ cốc và hạn chế thịt đỏ để đảm bảo chế độ ăn lành mạnh.

Một chế độ dinh dưỡng hợp lý, kết hợp vận động và lối sống khoa học, chính là "chìa khóa" giúp người cao tuổi sống khỏe, sống thọ và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn mỗi ngày.