Trường ĐH Bách Khoa TPHCM lên tiếng về đề xuất di dời, xây cơ sở mới

Tối 10/3, Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TPHCM đã chính thức thông tin liên quan đề xuất nghiên cứu di dời và xây dựng cơ sở mới của trường – vấn đề đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận thời gian gần đây.

Một góc Trường ĐH Bách khoa tại số 268 Lý Thường Kiệt.

Trường ĐH Bách Khoa TPHCM được thành lập năm 1957, tiền thân là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển gắn với lịch sử đất nước và TPHCM, trường vẫn giữ vai trò là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn của khu vực phía Nam, đồng thời là trường đại học kỹ thuật quan trọng của Việt Nam.

Trường ĐH Bách Khoa TPHCM cho biết hiện có 667 giảng viên trong tổng số 1.061 viên chức và người lao động, bao gồm cả 16 giáo sư, 128 phó giáo sư và 284 tiến sĩ. Quy mô đào tạo của trường gồm 27 ngành tiến sĩ, 30 ngành thạc sĩ và 44 ngành đại học với khoảng 28.000 học viên, sinh viên đang theo học.

Theo định hướng phát triển của ĐHQG TPHCM - đơn vị chủ quản của Trường ĐH Bách Khoa TPHCM, hệ thống này sẽ được xây dựng theo mô hình ĐH đa ngành, đa lĩnh vực thuộc nhóm hàng đầu châu Á. Theo Quyết định 129/QĐ-TTg ngày 19-1-2026, ĐHQG TPHCM được xác định sẽ trở thành trung tâm ĐH – nghiên cứu – đổi mới sáng tạo trọng điểm của quốc gia, thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khởi nghiệp.

Trong định hướng đó, ĐHQG TPHCM sẽ ưu tiên đầu tư và phát triển các lĩnh vực trọng điểm như khoa học cơ bản, kỹ thuật – công nghệ then chốt, công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và công nghệ số, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của TPHCM, vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Trường ĐH Bách Khoa cho biết với vai trò là một phần của TPHCM, định hướng phát triển của trường không thể tách rời chiến lược quy hoạch đô thị và định hướng phát triển lâu dài của thành phố.

Liên quan chủ trương nghiên cứu xây dựng đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục ĐH- CĐ, đào tạo nghề và cơ sở y tế khỏi khu vực nội thành, cuối tháng 2 và đầu tháng 3-2026, UBND TPHCM đã mời các đơn vị liên quan, trong đó có ĐHQG TPHCM và Trường ĐH Bách Khoa, tham gia trao đổi về định hướng quy hoạch, phát triển cơ sở của nhà trường.

Theo đánh giá của Trường ĐH Bách Khoa, hệ thống cơ sở vật chất hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế. Cơ sở 1 của trường tại địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng có diện tích khoảng 14,08 ha nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phần lớn công trình tại đây đã được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, trong khi trong khuôn viên trường vẫn còn tồn tại 2 khu dân cư với tổng diện tích gần 1 ha chưa được xử lý.

Những yếu tố này khiến việc quy hoạch và đầu tư xây dựng tại cơ sở hiện hữu chủ yếu chỉ dừng ở cải tạo, chỉnh trang, khó triển khai các dự án xây dựng mới quy mô lớn.

Trong khi đó, cơ sở 2 của Trường ĐH Bách Khoa TPHCM tại phường Đông Hòa có diện tích khoảng 25,3 ha. Tuy nhiên, tỉ lệ xây dựng theo quy hoạch chi tiết 1/500 hiện mới đạt khoảng 30%. Nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo ngày càng lớn, song quá trình triển khai vẫn gặp khó khăn do hạn chế về nguồn vốn đầu tư công.

Theo chiến lược phát triển của Trường ĐH Bách Khoa TPHCM, quy mô người học có thể tăng từ khoảng 28.000 hiện nay lên 35.000 – 40.000 học viên, sinh viên trong vòng 5 - 10 năm tới. Trong bối cảnh đó, việc nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển hạ tầng đào tạo – nghiên cứu được đánh giá là nhu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT về điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

Trên cơ sở đó, Trường ĐH Bách khoa cho biết cơ bản nhất trí với chủ trương nghiên cứu mở rộng và phát triển nhà trường theo định hướng của TPHCM. Nhà trường cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, đánh giá toàn diện để đưa ra phương án phù hợp, vừa bảo đảm sự phát triển bền vững của trường vừa gìn giữ các giá trị lịch sử và truyền thống học thuật đã được hình thành trong gần 70 năm phát triển.

Trước đó, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã gửi công văn đến Chủ tịch UBND TPHCM, đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu đất cũ của Trường ĐH Bách Khoa (tại số 268 Lý Thường Kiệt) sau khi di dời để phù hợp với sự phát triển của thành phố.

Khu đất tại số 268 Lý Thường Kiệt (sau khi trường di dời) cũng được đề xuất nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch để phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững, hiện đại hơn của TPHCM trong giai đoạn 2026-2030.

Văn bản do ông Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT Phát Đạt ký, khẳng định doanh nghiệp sẵn sàng tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật và tự chi trả toàn bộ chi phí phục vụ công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án này.