“Gọi lại những thương yêu” cho học sinh từng mê game
GĐXH - Trong chương trình “Gọi lại những thương yêu” do Hệ thống giáo dục IVS tổ chức nhân dịp 8/3, nhiều học sinh từng dành phần lớn thời gian cho game và mạng xã hội đã xúc động khi viết thư tay gửi mẹ và lắng nghe những chia sẻ của nhà thơ Trần Đăng Khoa về gia đình, tuổi trẻ và giá trị của tình thân.
Điểm nhấn của chương trình "Gọi lại những thương yêu" do Hệ thống giáo dục IVS tổ chức là 20 phút tĩnh lặng để học sinh viết thư tay gửi mẹ. Trong không gian thắp nến, các em được khuyến khích chia sẻ suy nghĩ, lời cảm ơn hoặc xin lỗi – những điều nhiều học sinh thừa nhận trước đây khó nói trực tiếp.
Sự tham gia giao lưu của nhà thơ Trần Đăng Khoa đã mang đến nhiều bài học cho các em học sinh. Trong buổi trò chuyện, ông kể lại những ký ức về người mẹ nông dân mù chữ đã dạy ông nên người bằng lòng thấu cảm mộc mạc và nhấn mạnh vai trò của gia đình trong hành trình trưởng thành của mỗi người. Ông khuyên các em hãy dành thanh xuân cho những việc làm ý nghĩa, học tập và vun đắp tương lai thay vì tiêu tốn cho những bóng hình ảo ảnh.
"Tuổi trẻ là vốn quý. Đừng để thời gian trôi qua trong những cơn lốc ảo mà hãy vun đắp cho tương lai bằng học tập và những việc có ý nghĩa", nhà thơ chia sẻ với các học sinh. Nhiều học sinh từng ít thể hiện cảm xúc đã xúc động khi viết thư hoặc nghe những lá thư được đọc trước khán phòng. Theo ban tổ chức, những bức thư sau đó được gửi qua đường bưu điện đến phụ huynh như một món quà tinh thần nhân dịp 8/3.
Chương trình âm nhạc nghệ thuật mang tên "Sức bật trái tim" ở cơ sở IVS Bắc Ninh cũng đã mang đến hoạt động ý nghĩa cho các học sinh. Các tiết mục ca nhạc, biểu diễn nhạc cụ và giao lưu với nghệ sĩ được xây dựng nhằm khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật thay vì phụ thuộc vào thiết bị điện tử.
Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ piano Nguyễn Quang và ca sĩ Ngọc Trâm. Mỗi giai điệu được cất lên đều mang thông điệp về tình yêu quê hương và sự gắn kết gia đình. Những ca khúc như "Tự nguyện", "Mong kiếp sau vẫn là người Việt Nam" hay "Mái đình làng biển" gợi lên niềm tự hào dân tộc trong nhiều học sinh.
Những chia sẻ của ca sĩ Ngọc Trâm về hành trình theo đuổi ước mơ và khát vọng tuổi trẻ đã trở thành một nguồn cảm hứng, tiếp thêm động lực để các em tin rằng tài năng và khát vọng luôn có chỗ đứng khi mỗi người đủ bản lĩnh để vượt qua cám dỗ và làm chủ bản thân.
TS Phạm Quang Long, Chủ tịch Hệ thống IVS chia sẻ: "Khi trẻ biết trân trọng giọt mồ hôi của mẹ, biết tự hào khi hoàn thành một bài võ hay một bản nhạc, các em sẽ tự nhận ra thế giới ảo chỉ là một phần rất nhỏ và vô nghĩa của cuộc đời".
Mô hình giáo dục tại đây kết hợp rèn luyện kỷ luật sinh hoạt, tập luyện thể chất và các hoạt động nghệ thuật. Học sinh được hạn chế sử dụng thiết bị điện tử, tham gia nếp sống quân ngũ nghiêm cẩn, tập luyện võ thuật, yoga và các hoạt động văn hóa. Mô hình này được triển khai với sự phối hợp chuyên môn của Trung tâm cai nghiện game và giáo dục kỹ năng Ladecen – đơn vị nghiên cứu về tâm lý hành vi thanh thiếu niên.
Các em không chỉ rời xa màn hình mà còn tự tin làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số nhờ cách giáo dục kết hợp giữa giáo dục quốc phòng, tư vấn tâm lý chuyên sâu và đào tạo kỹ năng STEAM hiện đại.
Nhiều học sinh sau quá trình rèn luyện đã thay đổi thói quen sinh hoạt, trở lại học tập hoặc tham gia các hoạt động thể thao, nghệ thuật. Một số em đạt thành tích trong các giải đấu võ thuật hoặc biểu diễn tại các sự kiện văn hóa. Không ít học sinh sau khi tốt nghiệp đã chọn ở lại trường để trở thành trợ giảng, quản sinh – dùng chính câu chuyện "từng lạc lối" của mình để dìu dắt những thế hệ đàn em đi sau.
Các chuyên gia giáo dục cho rằng, trong bối cảnh trẻ em tiếp xúc sớm với internet và trò chơi điện tử, việc kết hợp giáo dục kỷ luật, kỹ năng sống và hoạt động nghệ thuật có thể giúp học sinh cân bằng lại thói quen sinh hoạt, đồng thời tăng cường kết nối với gia đình.
Những hoạt động như viết thư tay, giao lưu văn hóa nghệ thuật hay rèn luyện thể chất được xem là một cách để học sinh nhìn lại bản thân, đồng thời tạo cơ hội để gia đình và nhà trường cùng đồng hành trong quá trình giáo dục.
