Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Cận trên 3 độ có được tuyển sinh vào trường Công an nhân dân?

Theo VTC News, tại chương trình tư vấn tuyển sinh, đại diện Ban tuyển sinh Bộ Công an giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến điều kiện sơ tuyển sức khỏe và các chương trình đào tạo liên kết của các trường Công an nhân dân. Trong đó có nội dung thắc mắc về việc cận bao nhiêu độ thì được thi công an và có cam kết được mổ không.

Trung tá Triệu Thành Đạt, chuyên viên chính Cục Đào tạo, Bộ Công an cho hay, quy định về tiêu chuẩn thị lực đã được điều chỉnh trong thông tư sửa đổi, bổ sung ban hành năm 2025. Theo đó, thí sinh tham gia sơ tuyển có mức cận thị không quá 3 độ. Những trường hợp cận trên 3 độ sẽ bị kết luận không đủ tiêu chuẩn sức khỏe về mắt và bị loại khỏi hồ sơ sơ tuyển.

Đối với thí sinh cận từ 3 độ trở xuống, hội đồng sơ tuyển sẽ kết luận đạt tiêu chuẩn sức khỏe về mắt. Khi có kết luận đạt hoặc không đạt, thí sinh không cần làm cam kết phẫu thuật mắt.

"Những em đạt tiêu chuẩn thì không cần cam kết gì thêm, còn những em không đạt sẽ bị loại khỏi hồ sơ ngay từ vòng sơ tuyển", Trung tá Triệu Thành Đạt thông tin.

Thông tin mới nhất về việc tuyển chọn công dân vào ngành Công an nhân dân GĐXH - Để phục vụ nhu cầu công tác, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an thông báo tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân.

Theo đại diện Bộ Công an, thí sinh tham gia sơ tuyển vào trường Công an nhân dân có mức cận thị không quá 3 độ. Ảnh minh họa: TL

Phương thức tuyển sinh mới trong tuyển sinh cán bộ Công an nhân dân

Địa bàn tuyển sinh của Công an đơn vị, địa phương:

Năm 2026, địa bàn tuyển sinh của Công an đơn vị, địa phương chỉ có 02 địa bàn bao gồm:

- Phía Bắc: Các tỉnh, thành phố từ thành phố Huế trở ra.

- Phía Nam: Các tỉnh, thành phố từ thành phố Đà Nẵng trở vào.

Địa bàn tuyển sinh của các học viện, trường CAND:

- Tuyển sinh (tuyển mới) trình độ đại học nhóm ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát (tại T01, T02) theo địa bàn phía Bắc (từ thành phố Huế trở ra);

- Tuyển sinh (tuyển mới) trình độ đại học nhóm ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát (tại T04, T05) theo địa bàn phía Nam (từ thành phố Đà Nẵng trở vào);

- Tuyển sinh (tuyển mới) trình độ đại học tại T03, T06, T07, B06; ngành An toàn thông tin/An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại T01; tuyển sinh vào T01 để hợp tác đào tạo với Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông (thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội); tuyển sinh vào T07 để gửi đào tạo đại học ngành Y khoa (tại Học viện Quân y – Bộ Quốc phòng); tuyển sinh vào T07 để hợp tác đào tạo với Trường Đại học Y dược – Đại học Quốc gia Hà Nội; tuyển sinh vào T07 để gửi đào tạo tại Học viện Kỹ thuật mật mã: Tuyển sinh toàn quốc.

- Tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ trung cấp: Tại T08 địa bàn cả nước; T09 địa bàn phía Bắc; tại T10 địa bàn phía Nam.

- Tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các trường ngoài ngành (văn bằng 2 tuyển mới): Nhóm ngành nghiệp vụ an ninh, cảnh sát có địa bàn tuyển sinh phía Bắc (T01, T02), phía Nam (T04, T05); T06, T07, B06, ngành An toàn thông tin/An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại T01 có địa bàn tuyển sinh toàn quốc.

Về hình thức thi

Kể từ năm 2026, Bộ Công an đổi mới tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trên máy tính với lộ trình như sau:

- Đối với Kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới đối với công dân có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (Văn bằng 2 tuyển mới): triển khai tổ chức thi trên máy tính từ năm 2026.

- Đối với Kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông:

+ Năm 2026: tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến thí sinh là học sinh phổ thông về chủ trương thi trên máy tính của Bộ Công an trong các năm tiếp theo để thí sinh nắm, có định hướng ôn thi và làm quen với hình thức thi trên máy tính.

+ Năm 2027: thí điểm tổ chức thi trên máy tính tại một số trường như B06, T06, T07 song song tổ chức thi trên giấy đối với các trường còn lại.

+ Năm 2028: tổ chức thi trên máy tính áp dụng cho tất cả các trường trong CAND.

Về thời gian thi tuyển

- Tuyển sinh đại học, trung cấp CAND: Tiếp tục tổ chức song song với kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2026 (tháng 06/2026).

- Tuyển sinh Văn bằng 2 tuyển mới: Năm 2026, Bộ Công an tổ chức tuyển sinh Văn bằng 2 tuyển mới vào tháng 09/2026.