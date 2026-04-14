15 mặt trăng mới cùng lộ diện
Các mặt trăng mới được phát hiện đã nâng tổng số vệ tinh tự nhiên quay quanh các hành tinh và hành tinh lùn trong hệ Mặt Trời lên 442 cái.
Trung tâm Tiểu hành tinh (Mỹ) vừa công bố các phát hiện về 15 mặt trăng mới của hệ Mặt Trời, bao gồm 4 mặt trăng Sao Mộc và 11 mặt trăng Sao Thổ.
Chúng không phải một thiên thể lớn và phức tạp như vệ tinh mang tên Mặt Trăng của Trái Đất, mà là những vật thể tương đối nhỏ, quỹ đạo rất rộng quanh hành tinh mẹ, do vậy cực kỳ mờ nhạt và đã bị bỏ qua trong các cuộc khảo sát trước đây.
Theo Space.com, các mặt trăng được phát hiện có đường kính trung bình chỉ khoảng 3 km, độ sáng khoảng từ 25-27, ngoài tầm quan sát của các kính thiên văn nghiệp dư và tất nhiên không thể thấy bằng mắt thường khi bạn ngước nhìn lên trời.
Để so sánh, Mặt Trăng của chúng ta có độ sáng -12,6. Giá trị này càng nhỏ, thiên thể càng sáng.
Các vệ tinh mới chỉ lộ diện thông qua các quan sát tỉ mỉ từ một số kính viễn vọng mặt đất lớn nhất.
Trong đó, 4 mặt trăng mới của Sao Mộc được các nhà thiên văn học Scott Sheppard từ Viện Khoa học Carnegie (Mỹ) và David Tholen từ Đại học Hawaii (Mỹ) tìm thấy, nhờ kính viễn vọng Magellan–Baade 6,5 mét tại Đài quan sát Las Campanas ở Chile và kính viễn vọng Subaru 8 mét trên đỉnh Mauna Kea ở Hawaii.
11 mặt trăng mới của Sao Thổ đã được phát hiện nhờ một nhóm nghiên cứu do nhà thiên văn Edward Ashton từ Viện Thiên văn và vật lý thiên văn Academia Sinica (Đài Loan - Trung Quốc) dẫn đầu. Họ đã sử dụng kính viễn vọng Canada-Pháp-Hawaii (Canada-France-Hawaii Telescope) 3,5 mét trên đỉnh Mauna Kea.
Đây cũng là nhóm đã phát hiện ra 128 mặt trăng mới của Sao Thổ vào năm 2025.
Số mặt trăng mỗi hành tinh và hành tinh lùn trong hệ Mặt Trời sở hữu, theo số liệu cập nhật:
- Trái Đất: 1
- Sao Hỏa: 2
- Sao Mộc: 101
- Sao Thổ: 285
- Sao Thiên Vương: 28
- Sao Hải Vương: 16
- Sao Diêm Vương: 5
- Eris: 1
- Makemake: 1
- Haumea: 2
- Sao Thủy, Sao Kim và hành tinh lùn Ceres chưa có mặt trăng nào được phát hiện.
