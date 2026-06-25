19 trường hợp nhận tiền chuyển khoản không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tháng 7/2026, người dân nên cập nhật
GĐXH - Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế trực thu được tính trực tiếp dựa trên thu nhập chịu thuế của người nộp thuế. Tuy nhiên, nhiều khoản thu nhập sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
Những trường hợp nào nhận tiền chuyển khoản không phải nộp thuế thu nhập cá nhân?
Việc áp dụng Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi), các quy định về ngưỡng chịu thuế và các trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có nhiều thay đổi tích cực, giúp người dân giảm bớt gánh nặng tài chính.
Theo quy định, nếu tiền chuyển vào tài khoản thuộc các giao dịch dân sự hoặc các khoản được miễn thuế theo, bạn sẽ không phải nộp thuế.
Dưới đây là các trường hợp nhận tiền chuyển khoản không phải nộp thuế TNCN từ tháng 7/2026:
1. Tự chuyển khoản cho chính mình: Việc chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản ngân hàng của cùng một chủ thể (cùng tên) chỉ là dịch chuyển dòng tiền nội bộ, không phát sinh thu nhập.
2. Các khoản tiền nhận được từ người thân, bạn bè với mục đích vay mượn, giúp đỡ, hỗ trợ tài chính không được xem là thu nhập chịu thuế. Để tránh bị nhầm lẫn, nên ghi rõ nội dung chuyển khoản như "vay tiền", "mượn tiền", "giúp đỡ"... để làm cơ sở đối chiếu nếu cần.
3. Tiền chuyển khoản để đáo hạn ngân hàng: Khoản tiền mang tính chất kỹ thuật hỗ trợ người thân tất toán khoản vay rồi vay lại, không tạo ra thu nhập cá nhân.
4. Hoàn trả tiền hàng, tiền cọc: Nhận lại tiền đặt cọc do hủy đơn, hoặc tiền hoàn trả do hàng lỗi, thanh lý hợp đồng. Khoản này không cấu thành doanh thu.
5. Tiền từ người thân ở nước ngoài gửi về được miễn thuế TNCN để khuyến khích nguồn ngoại tệ. Điều kiện là tiền phải được gửi qua các kênh chính thức như ngân hàng, công ty chuyển tiền hợp pháp. Đồng thời cần có chứng từ chứng minh đã nộp thuế và chuyển tiền qua ngân hàng chính thống.
6. Tiền lãi tiết kiệm nhận được khi gửi tiền vào ngân hàng. Đây là khoản tiền cá nhân chuyển từ tiền mặt sang tài khoản ngân hàng bản chất chỉ là chuyển đổi hình thức tài sản, không làm phát sinh thu nhập. Do đó, dòng tiền này không thuộc diện chịu thuế.
7. Các cá nhân làm dịch vụ thu hộ tiền hàng (COD), hoặc nhận tiền rồi chi lại theo ủy quyền không phải kê khai TNCN. Vì đây không phải là thu nhập thực tế.
8. Nhận tiền bán nhà, đất đã hoàn thành nghĩa vụ thuế: Nếu đã nộp đầy đủ các loại thuế liên quan (thuế TNCN, lệ phí trước bạ...) khi bán bất động sản, số tiền nhận được sau đó không bị trừ thuế lại. Tuy nhiên, nếu cơ quan thuế phát hiện việc khai giá thấp hơn giá thực tế để trốn thuế, họ có quyền truy thu.
9. Tiền lương đã khấu trừ thuế chuyển cho người thân: Tiền lương sau thuế chuyển cho vợ, chồng hoặc người thân khác không được xem là thu nhập mới và không bị tính thuế lại. Cần chứng minh được nguồn tiền là từ tiền lương đã qua khấu trừ thuế.
10. Các khoản tiền bồi thường (bảo hiểm, tai nạn lao động, bồi thường nhà nước...) cũng thuộc diện miễn thuế.
11. Dòng tiền từ kinh doanh nhà trọ được xác định là thu nhập từ hoạt động kinh doanh, nên nghĩa vụ thuế phụ thuộc vào tổng doanh thu trong năm. Nếu doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm, người kinh doanh không phải nộp thuế nhưng vẫn phải thực hiện kê khai thuế định kỳ theo quy định (nộp tờ khai thuế hai lần/năm).
12. Dòng tiền thu nhập khi người dân tự nuôi, tự trồng bán ra. Theo quy định, người dân tự nuôi, tự trồng các sản phẩm và bán ra chưa qua chế biến hoặc chỉ sơ chế thông thường thì được miễn thuế.
13. Lương dưới 17 triệu đồng/tháng: Nếu không có người phụ thuộc, sau khi trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc, nếu thu nhập từ lương dưới mức này thì sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
14. Tiền nhận từ các quỹ từ thiện, tổ chức nhân đạo được cấp phép hoặc tiền học bổng từ ngân sách, các chương trình khuyến học.
15. Thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
16. Tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ, tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép theo quy định của pháp luật.
17. Thu nhập từ quyền tác giả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khi kết quả nhiệm vụ được thương mại hóa theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về sở hữu trí tuệ.
18. Thu nhập của nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia từ dự án khởi nghiệp sáng tạo, sáng lập viên cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư cá nhân góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm.
19. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia nước ngoài làm việc tại chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn vốn ODA không hoàn lại, chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc Hệ thống Liên Hợp Quốc tại Việt Nam; cá nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.
Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế trực thu được tính trực tiếp dựa trên thu nhập chịu thuế của người nộp thuế để nộp vào ngân sách nhà nước sau khi đã được giảm trừ.
Đối tượng nào sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân?
Theo Điều 2, Luật Thuế thu nhập cá nhân, đối tượng nộp thuế được quy định như sau:
- Người nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.
- Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: (*)
+ Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong 01 năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;
+ Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.
- Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại (*).
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Một chặng đường mới của tuổi trẻ Việt Nam đang mở raĐời sống - 34 phút trước
GĐXH - Sáng 25/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào Phiên trọng thể. Đại hội xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ.
Những người giàu có thường có chung con số này trong ngày sinh Âm lịchĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, một số người sở hữu ngày sinh Âm lịch đặc biệt thường được đánh giá là có đầu óc nhanh nhạy và năng lực kiếm tiền nổi bật.
Livestream tập thể dục giữa đường ray tàu hỏa, người phụ nữ ở Lạng Sơn bị xử phạtĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Lực lượng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn vừa xác minh, lập biên bản xử phạt một người phụ nữ có hành vi liều lĩnh đứng livestream tập thể dục ngay giữa đường ray tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.
Càng có tuổi càng trẻ: 4 con giáp này luôn tràn đầy năng lượng tích cựcĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Nhờ luôn giữ thái độ lạc quan, 4 con giáp này thường gặt hái thành công trong sự nghiệp, đồng thời duy trì được nguồn năng lượng trẻ trung theo năm tháng.
3 con giáp gặp thời trong tháng 5 âm lịch, được quý nhân nâng đỡ, tiền bạc thăng hoa, có tuổi tình duyên nở rộ bất ngờĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH – Không chỉ được hỗ trợ trong công việc, các con giáp này còn có cơ hội gia tăng thu nhập, mở rộng các mối quan hệ và đón nhận những tin vui bất ngờ.
Bảng lương mới nhất của bác sĩ, y sĩ, y tá từ 1/7/2026, sau khi áp dụng mức lương mớiĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, theo đó bảng lương của bác sĩ, y sĩ, y tá cũng thay đổi theo.
Giải cứu 2 học sinh dân tộc Mông bị dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” qua TiktokĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Công an xã Minh Tân (tỉnh Tuyên Quang) nhận được bức thư cảm ơn của công dân G.M.G (SN 1976, trú tại xã Minh Tân) vì kịp thời giải cứu con trai và cháu của ông đã bỏ nhà đi tìm “việc nhẹ, lương cao”, trở về an toàn với gia đình.
Người đàn ông kể về hành trình sinh, tử khi vượt biên bằng thuyền qua AustraliaĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Trong hành trình vượt biên trái phép, suốt 24 ngày đêm thuyền lênh đênh giữa biển khơi, họ liên tục phải đối mặt với sóng to, gió lớn và những cơn bão bất ngờ, cái nắng cháy da.
Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở khu vực nhà văn hóa trong đêmĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Qua xác minh ban đầu, bé gái bị bỏ rơi khoảng 7 ngày tuổi, nặng gần 3kg, cùng một số đồ dùng vật dụng cho trẻ sơ sinh và 1 tờ giấy với nội dung nhờ người nuôi giúp...
Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Tuổi trẻ vững bước trong kỷ nguyên mớiĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH – Ngày 24/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức khai mạc với sự tham dự của 788 đại biểu, đại diện cho hơn 21,6 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.
Sở hữu tố chất lãnh đạo, 4 con giáp dễ thành công lớn sau tuổi 40Đời sống
GĐXH - Những con giáp này không nhất thiết thành công từ sớm nhưng càng bước vào tuổi trung niên càng thể hiện rõ năng lực, bản lĩnh và khả năng tích lũy tài sản.