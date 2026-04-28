Hàng loạt thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1/7/2026, hàng triệu người dân cần biết ngay

Thứ ba, 11:05 28/04/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, nhiều khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025. Đó là những khoản thu nhập nào?

Từ ngày 1/7/2026, những khoản thu nhập nào được miễn thuế thu nhập cá nhân?

Quốc hội đã ban hành Luật số: 109/2025/QH15 quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân. Trong đó nêu rõ các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể:

1. Thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất tại Việt Nam.

3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.

4. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường; sản xuất muối; thu nhập từ lợi tức cổ phần của thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, cá nhân là nông dân ký kết hợp đồng với doanh nghiệp tham gia "Cánh đồng lớn", trồng rừng sản xuất, nuôi trồng thủy sản.

5. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.

6. Thu nhập từ lãi trái phiếu chính phủ, lãi trái phiếu chính quyền địa phương, lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

7. Thu nhập từ kiều hối.

8. Tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ, tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép theo quy định của pháp luật.

9. Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả; thu nhập do quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, quỹ hưu trí tự nguyện chi trả.

10. Thu nhập từ học bổng, bao gồm:

a) Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước;

b) Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

11. Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.

12. Thu nhập nhận được từ các tổ chức và quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không vì mục tiêu lợi nhuận.

13. Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

14. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

15. Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.

16. Thu nhập từ chuyển nhượng lần đầu kết quả giảm phát thải khí nhà kính của cá nhân được công nhận kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các bon của cá nhân được cấp tín chỉ các bon; thu nhập từ tiền lãi trái phiếu xanh; thu nhập từ chuyển nhượng lần đầu trái phiếu xanh sau khi phát hành.

17. Thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

18. Thu nhập từ quyền tác giả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khi kết quả nhiệm vụ được thương mại hóa theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về sở hữu trí tuệ.

19. Thu nhập của nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia từ dự án khởi nghiệp sáng tạo, sáng lập viên cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư cá nhân góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm.

20. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia nước ngoài làm việc tại chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn vốn ODA không hoàn lại, chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc Hệ thống Liên Hợp Quốc tại Việt Nam; cá nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

21. Thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân, cá nhân là chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Hàng loạt thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1/7/2026, hàng triệu người dân cần biết ngay - Ảnh 1.

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, từ 1/7/2026, nhiều khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân. Ảnh minh họa: TL

Miễn thuế thu nhập cá nhân mang lại lợi ích gì cho người dân?

Việc miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mang lại nhiều lợi ích thiết thực, tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế và tinh thần của người dân. Dưới đây là những lợi ích chính:

- Tăng thu nhập thực tế và thúc đẩy tiêu dùng

+ Khi không phải trích một phần thu nhập để nộp thuế, thu nhập của người lao động sẽ tăng lên. Người dân có thêm chi phí để trang trải cho các nhu cầu thiết yếu như ăn uống, y tế, giáo dục.

+ Thu nhập khả dụng tăng giúp người dân mạnh dạn chi tiêu hơn cho mua sắm và dịch vụ, từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

- Giảm bớt áp lực tài chính:

+ Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt (giá điện, nước, thực phẩm...) có xu hướng tăng, việc miễn thuế thu nhập cá nhân đóng vai trò như một "phao cứu sinh" kinh tế.

+ Đối với nhóm thu nhập thấp và trung bình việc miễn thuế thu nhập cá nhân giúp họ có thêm một khoản tích lũy nhỏ để đối phó với các rủi ro phát sinh hoặc kế hoạch dài hạn.

- Giảm bớt gánh nặng lo toan về tài chính hàng tháng, từ đó nâng cao chỉ số hạnh phúc và sự ổn định trong cuộc sống.

- Chính sách miễn thuế thường nhắm vào các đối tượng cụ thể, thể hiện tính nhân văn của pháp luật. Miễn thuế cho những người có thu nhập dưới ngưỡng duy trì mức sống tối thiểu hoặc những người có hoàn cảnh đặc biệt (người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo).

- Đối với những người thuộc diện được miễn thuế hoàn toàn:

+ Người dân không phải thực hiện các thủ tục kê khai, quyết toán thuế phức tạp hàng năm.

+ Tránh được các sai sót vô ý trong quá trình làm hồ sơ thuế mà có thể dẫn đến việc bị xử phạt hành chính.

- Khi mức hưởng thụ tương xứng với công sức bỏ ra mà không bị khấu trừ quá nhiều, người dân sẽ có động lực lớn hơn để tăng năng suất lao động.

