Từ 1/7/2026, thu nhập trên 28 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Theo VTC News, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế Thu nhập cá nhân.

Bộ chính thức đề xuất bổ sung quy định người nộp thuế được giảm trừ tối đa 47 triệu đồng/năm khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, 23 triệu đồng/năm đối với y tế và 24 triệu đồng/năm đối với giáo dục.

Bộ Tài chính đề xuất, từ 1/7/2026, thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, chưa kể các khoản giảm trừ cho bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, trong trường hợp mỗi người nộp thuế có 1 người phụ thuộc và phát sinh các khoản chi phí y tế, giáo dục - đào tạo, cá nhân có thể được giảm trừ các khoản sau:

Mức giảm trừ cho bản thân là 15,5 triệu đồng/tháng + giảm trừ cho người phụ thuộc 6,2 triệu đồng/người/tháng + giảm trừ cho y tế 23 triệu đồng/năm + giảm trừ cho giáo dục - đào tạo 24 triệu đồng/năm = 307,4 triệu đồng/năm.

Trên Báo Lao động, ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, chính sách dự kiến làm giảm thu ngân sách khoảng 7.697 tỉ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, đổi lại, nghĩa vụ thuế của người dân được giảm đáng kể.

Với người nộp thuế có 1 người phụ thuộc, mức thu nhập khoảng 28 triệu đồng/tháng vẫn chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Chỉ từ mức khoảng 28,63 triệu đồng/tháng trở lên, người nộp thuế mới bắt đầu phải nộp thuế đối với phần thu nhập vượt, với thuế suất 5% và số thuế phát sinh ở mức rất nhỏ.

Ông Lưu Đức Huy nhấn mạnh, chính sách lần này thể hiện rõ tính nhân văn khi giãn bớt nghĩa vụ nộp thuế cho người dân.

Để đảm bảo không bị trùng lắp về chính sách, tại dự thảo nghị định quy định các khoản chi phí mà người nộp thuế được giảm trừ phải đáp ứng các điều kiện: có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật; riêng đối với khoản chi cho y tế phải có thêm bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế...

Dự thảo nghị định quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026 để thống nhất với hiệu lực thi hành của luật Thuế thu nhập cá nhân 2025.

Riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

