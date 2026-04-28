Vì sao cách nuôi dạy con của người Tây Tạng tạo ra những đứa trẻ cực kỳ quyết đoán?

Thứ ba, 16:59 28/04/2026 | Nuôi dạy con
GĐXH - Với người Tây Tạng, nuôi dạy con không chỉ đơn thuần là dạy chữ, mà còn là quá trình rèn luyện bản lĩnh, sự tự chủ và lòng tôn trọng.

Điểm đặc biệt trong phương pháp nuôi dạy con của họ nằm ở việc chia nhỏ từng giai đoạn phát triển của trẻ, từ đó áp dụng cách ứng xử phù hợp với từng độ tuổi. Nhờ vậy, trẻ lớn lên không chỉ thông minh mà còn có chính kiến rõ ràng.

Giai đoạn 0–5 tuổi: Nuôi dạy con bằng sự tôn trọng và cảm xúc

Ở những năm đầu đời, người Tây Tạng tin rằng nuôi dạy con nên bắt đầu bằng sự tôn trọng tuyệt đối. Trẻ được đối xử như những "ông hoàng, bà chúa nhỏ", không bị quát mắng hay trừng phạt.

Đây là thời điểm trẻ tò mò, thích khám phá nhưng chưa đủ khả năng phân tích đúng sai. Thay vì cấm đoán, cha mẹ sẽ dùng biểu cảm và cảm xúc để hướng dẫn con. 

Khi trẻ làm điều nguy hiểm, họ không la mắng mà thể hiện sự lo lắng, đồng thời khéo léo chuyển hướng sự chú ý của trẻ sang điều khác.

Triết lý này trong nuôi dạy con giúp trẻ giữ được sự nhạy bén, tự nhiên và khả năng khám phá thế giới. 

Ngược lại, nếu kiểm soát quá chặt, trẻ dễ trở nên thụ động, chỉ biết nghe lời mà thiếu tư duy độc lập.

Ở những năm đầu đời, người Tây Tạng tin rằng nuôi dạy con nên bắt đầu bằng sự tôn trọng tuyệt đối. Ảnh minh họa

Giai đoạn 5–10 tuổi: Nuôi dạy con bằng kỷ luật và trách nhiệm

Khi bước vào độ tuổi đi học, phương pháp nuôi dạy con bắt đầu thay đổi. Cha mẹ trở nên nghiêm khắc hơn, nhưng không dùng sự đe dọa hay áp lực tiêu cực.

Ở giai đoạn này, tư duy logic và nền tảng nhân cách của trẻ đang hình thành. Vì vậy, cha mẹ cần đặt ra mục tiêu rõ ràng, giao nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu con chịu trách nhiệm với kết quả của mình.

Điểm quan trọng trong cách nuôi dạy con này là không sợ giao việc cho trẻ. Trẻ hoàn toàn có khả năng học hỏi từ thử thách. 

Nếu vẫn tiếp tục nuông chiều như giai đoạn trước, trẻ rất dễ trở nên thiếu trách nhiệm và phụ thuộc.

Khi bước vào độ tuổi đi học, phương pháp nuôi dạy con bắt đầu thay đổi. Cha mẹ trở nên nghiêm khắc hơn, nhưng không dùng sự đe dọa hay áp lực tiêu cực. Ảnh minh họa

Giai đoạn 10–15 tuổi: Nuôi dạy con bằng sự lắng nghe và đồng hành

Tuổi thiếu niên là lúc trẻ bắt đầu hình thành cái tôi cá nhân. Người Tây Tạng cho rằng, trong giai đoạn này, nuôi dạy con cần đặt trên nền tảng của sự tôn trọng và bình đẳng.

Cha mẹ không còn đóng vai trò "ra lệnh", mà trở thành người đồng hành. Họ lắng nghe ý kiến của con, khuyến khích con bày tỏ suy nghĩ và tự đưa ra quyết định.

Những lời khuyên lúc này mang tính định hướng, không áp đặt. Cách nuôi dạy con này giúp trẻ phát triển tư duy độc lập và khả năng tự chịu trách nhiệm.

Ngược lại, nếu kiểm soát quá mức, trẻ dễ phản kháng hoặc rơi vào trạng thái phụ thuộc, thiếu tự tin khi phải tự quyết định.

Tuổi thiếu niên là lúc trẻ bắt đầu hình thành cái tôi cá nhân. Người Tây Tạng cho rằng, trong giai đoạn này, nuôi dạy con cần đặt trên nền tảng của sự tôn trọng và bình đẳng. Ảnh minh họa

Giai đoạn từ 15 tuổi trở lên: Nuôi dạy con bằng sự tôn trọng và tin tưởng

Khi bước qua tuổi 15, nhân cách của trẻ gần như đã định hình. Lúc này, trọng tâm của nuôi dạy con không còn là dạy dỗ, mà là tôn trọng và tin tưởng.

Cha mẹ vẫn có thể đưa ra lời khuyên, nhưng không áp đặt. Thay vào đó, họ công nhận sự trưởng thành của con, trao quyền tự quyết và để con chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

Thành quả của quá trình nuôi dạy con theo cách này là một người trẻ độc lập, có chính kiến, biết tôn trọng người khác và không phụ thuộc vào gia đình.

Nuôi dạy con không có công thức chung, nhưng có nguyên tắc phù hợp

Phương pháp nuôi dạy con của người Tây Tạng không phải là khuôn mẫu cứng nhắc, mà là sự linh hoạt theo từng giai đoạn phát triển. 

Mỗi độ tuổi, trẻ cần một cách tiếp cận khác nhau: khi thì yêu thương vô điều kiện, khi cần kỷ luật rõ ràng, lúc lại phải lắng nghe và trao quyền.

Điều cốt lõi nằm ở việc cha mẹ hiểu con đang ở đâu trong hành trình trưởng thành. Khi làm được điều đó, nuôi dạy con không còn là áp lực, mà trở thành một quá trình đồng hành đầy ý nghĩa.

GĐXH - Gia đình luôn là môi trường đầu tiên và quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ, đặc biệt là trí tuệ.

Theo Brightside

