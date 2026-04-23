10 điều cha mẹ nhất định phải dạy con: Những bài học quý giá làm hành trang đi suốt cuộc đời

Thứ năm, 14:03 23/04/2026 | Nuôi dạy con
GĐXH - Cha mẹ hãy dành thời gian để tâm tình với con 10 điều dưới đây – những trí tuệ giúp con không chỉ thành công mà còn tìm thấy hạnh phúc thực sự.

Trưởng thành là một hành trình cha mẹ không thể đi thay con nhưng những lời dặn dò đúng lúc có thể trở thành ánh đèn soi đường, giúp con vững bước giữa những ngã rẽ cuộc đời. Dưới đây là 10 điều giản dị mà sâu sắc, cha mẹ nên nói với con càng sớm càng tốt – bởi đó chính là nền tảng giúp con sống vững vàng và hạnh phúc về sau.

10 điều cha mẹ nên nói sớm với con: Hành trang theo con suốt một đời

Dạy con biết trân trọng và quản lý tiền bạc

Nhiều cha mẹ ngại nói chuyện tiền với con, nhưng thực tế, nhận thức về tiền bạc là một trong những bài học quan trọng nhất của cuộc đời.

Hãy để con hiểu rằng tiền không tự nhiên mà có, mà là kết quả của lao động vất vả. Biết chi tiêu hợp lý, tránh mua sắm theo cảm xúc và học cách tiết kiệm sẽ giúp con hình thành tư duy tài chính lành mạnh. Đồng thời, cũng đừng quên dạy con biết sẻ chia, bởi giá trị của tiền không chỉ nằm ở việc tích lũy mà còn ở cách nó được sử dụng.

Sức khỏe và sự an toàn luôn là ưu tiên số một

Không có sức khỏe, mọi ước mơ đều trở nên xa vời. Hãy dạy con biết bảo vệ bản thân trước mọi tình huống.

Trong các mối quan hệ, biết nhường nhịn khi cần thiết không phải là yếu đuối. Điều quan trọng nhất là giữ an toàn cho chính mình, bởi chỉ khi bình an, con mới có thể tiếp tục tiến về phía trước.

Vấp ngã không đáng sợ, bỏ cuộc mới đáng sợ

Cuộc sống không tránh khỏi những lần thất bại. Khi đau, con có thể khóc, có thể buồn – đó là điều hoàn toàn bình thường.

Nhưng sau tất cả, điều quan trọng là biết đứng dậy. Mỗi lần vượt qua khó khăn, con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và tự tin hơn vào chính mình.

Giữ lòng tốt, nhưng phải có giới hạn

Lòng tốt là điều quý giá, nhưng nếu không có ranh giới, nó có thể trở thành điểm yếu.

Hãy dạy con biết giúp đỡ người khác, nhưng cũng cần biết từ chối khi cần thiết. Một người vừa ấm áp, vừa biết bảo vệ bản thân mới có thể đi đường dài.

Dám nhận lỗi là dấu hiệu của trưởng thành

Sai lầm là điều không thể tránh khỏi trong quá trình lớn lên. Điều quan trọng không phải là tránh sai, mà là biết đối diện với sai lầm.

Khi con dám nhận lỗi và sửa sai, con không chỉ trưởng thành hơn mà còn xây dựng được sự trung thực và lòng tự trọng.

Hiểu đúng ý nghĩa của việc học

Học không phải chỉ để vượt qua kỳ thi, mà là để mở rộng tầm nhìn và hiểu biết.

Những kiến thức con tích lũy hôm nay sẽ trở thành nền tảng giúp con tự tin đối mặt với cuộc sống. Học tập là con đường giúp con có nhiều lựa chọn hơn trong tương lai.

Đừng sống vì ánh nhìn của người khác

Không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Hãy dạy con biết lắng nghe góp ý, nhưng không bị cuốn theo những đánh giá tiêu cực.

Sống đúng với bản thân và giá trị của mình quan trọng hơn việc cố gắng hòa nhập một cách gượng ép.

Biết phân biệt bạn tốt và bạn xấu

Không phải ai đi cùng con cũng là bạn thật sự. Những người chỉ kéo con đi xuống không đáng để giữ lại.

Bạn bè đúng nghĩa là người ở bên khi con khó khăn, sẵn sàng giúp con trở nên tốt hơn. Hãy dạy con biết chọn bạn mà chơi.

Hạnh phúc nằm trong những điều bình dị

Không phải ai cũng cần làm điều lớn lao để có một cuộc đời ý nghĩa. Hạnh phúc thường đến từ những điều rất đỗi giản đơn trong cuộc sống hàng ngày.

Biết trân trọng những khoảnh khắc nhỏ bé sẽ giúp con sống nhẹ nhàng và bình an hơn.

Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc nhất

Hãy để con biết rằng, dù đi đâu, làm gì, gia đình vẫn luôn là nơi con có thể quay về.

Đồng thời, cha mẹ cũng cần giữ sự kết nối với con, lắng nghe và đồng hành cùng con trong mọi giai đoạn. Khi con biết mình luôn có một nơi để trở về, con sẽ tự tin hơn khi bước ra thế giới.

Những lời dạy của cha mẹ không chỉ là kinh nghiệm, mà còn là hành trang giúp con vững vàng trước cuộc đời. Từ cách quản lý tiền bạc, ứng xử với con người đến việc hiểu giá trị của bản thân, tất cả đều góp phần hình thành nên một con người trưởng thành.

Khi được nuôi dưỡng bằng những giá trị đúng đắn, đứa trẻ sẽ lớn lên với sự tự tin, bản lĩnh và lòng ấm áp – đó chính là “tài sản” quý giá nhất mà cha mẹ có thể trao cho con.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
