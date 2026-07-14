2 người dân tìm thấy kho báu trị giá 14,7 tỷ đồng trên sườn đồi

Một phần thưởng kỷ lục sẽ được trao cho 2 người leo núi vì đã tìm thấy kho báu vàng gần Zvičina thuộc vùng Trutnov. Đây sẽ là số tiền thưởng cao nhất từng được trả tại Cộng hòa Séc và gấp nhiều lần so với các phần thưởng thông thường.

Theo tờ iDNES.cz, kho báu này được 2 người leo núi tìm thấy trên sườn đồi Zvičina vào tháng 2/2025 và được giao cho nhân viên của Bảo tàng Đông Bohemia ở Hradec Králové. Văn phòng kiểm định đã xác nhận rằng đó là vàng nguyên chất.

Bảo tàng Đông Bohemia đã trưng bày những hiện vật được phát hiện gồm tiền xu, hộp đựng thuốc lá và các đồ vật khác từ Zvičina. Ảnh: Martin Veselý, MAFRA

Kho báu này bao gồm 598 đồng xu và hơn 30 hộp đựng thuốc lá, đồ trang sức và các vật phẩm khác từ thế kỷ 19 và 20. Yếu tố then chốt giúp bộ sưu tập lập kỷ lục về giá trị là vì nó được làm từ vàng nguyên chất.

Theo ông Jiří Štěpán, Phó Thống đốc phụ trách Văn hóa và Bảo tồn Di tích, trong trường hợp này, quy tắc thông thường về việc người tìm thấy được trả một phần mười giá trị của hiện vật không được áp dụng.

"Vì liên quan trực tiếp đến vàng, nên theo luật, giá trị của nó được định ở mức 100%. Đây thực sự là một phần thưởng bất thường so với quy mô của kho báu", ông Štěpán cho biết.

Giá trị của kho báu được tính toán dựa trên trọng lượng và giá vàng vào ngày phát hiện. Tổng trọng lượng là 5.230 gram và theo khu vực, vàng được giao dịch với giá 2.237,5 korun/gram vào tháng 2 năm ngoái. Do đó, giá trị của nó là 11,7 triệu korun (14,7 tỷ đồng).

"Đây là một trong những kho báu lớn nhất của Cộng hòa Séc, hay đúng hơn là của toàn bộ Trung Âu", ông Štěpán nhấn mạnh.

Kho báu hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Hradec Králové. Một số hiện vật tìm thấy vẫn đang chờ được phục chế. Sau đó, bảo tàng dự định sẽ trưng bày chúng cho công chúng.

Phương Linh (t/h)