20/10 đổi vị với Cà ri Gà Mỹ nấu chuối xanh
Chuối xanh vốn là một nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp Việt, thường xuất hiện trong những món ăn dân dã như canh, kho, om hay các món cuốn.
Thế nhưng, khi kết hợp cùng cà ri, nước cốt dừa và Gà Mỹ, loại quả mộc mạc này lại mang đến một cách thưởng thức hoàn toàn khác – mới lạ nhưng vẫn giữ được nét gần gũi của vị bếp nhà.
Nhân dịp 20/10, nếu đang tìm một món ăn vừa quen vừa lạ để đổi vị cho bữa cơm gia đình, Cà ri Gà Mỹ nấu chuối xanh là một gợi ý đáng thử. Món ăn là sự kết hợp giữa thịt đùi Gà Mỹ mềm mọng, chuối xanh bùi nhẹ cùng nước cà ri thơm nồng, béo dịu từ nước cốt dừa.
CÁCH THỰC HIỆN: CÀ RI GÀ MỸ NẤU CHUỐI XANH
Nguyên liệu chuẩn bị
1. Tẩm ướp Gà Mỹ:
2 Đùi Gà Mỹ Góc Tư, không xương: 600g
Tỏi băm nhuyễn: 15g
Nước mắm: 15ml
Tiêu xay: 2g
Bột curry: 5g
Giấm: 50ml
2. Nấu cà ri
Chuối xanh - gọt vỏ, cắt khúc: 250g
Hành tây - cắt múi cau nhỏ: 80g
Tỏi băm: 5g
Nước cốt dừa: 120ml
Nước dùng gà: 500ml
Muối: 5g
Nước mắm: 5ml
Đường phèn: 15g
Bột curry: 10g
Curry dầu: 15g
Lá curry tươi: 5pcs
Lá chúc: 5pcs
Dầu ăn" 15ml
Sả cây đập dập: 2pcs
3. Hoàn thiện món ăn
Đậu phộng rang: 10g
Ngò rí - cắt khúc: 2g
Hướng dẫn sơ chế và tẩm ướp Gà Mỹ:
Bước 1: Đùi gà Mỹ lóc lấy thịt, giữ lại xương để nấu nước dùng.
Bước 2: Thịt gà cắt miếng dài vừa ăn.
Bước 3: Ướp thịt cùng tỏi băm, nước mắm, tiêu và bột cà ri trong 30 phút cho thấm gia vị.
Bước 4: Xương gà nấu cùng 550ml nước và một ít muối trong khoảng 30 phút, lọc lấy nước dùng.
Hướng dẫn nấu Cà ri:
Bước 1: Chuối xanh gọt sạch vỏ, cắt khúc khoảng 3–4cm, ngâm nước muối loãng để tránh thâm.
Bước 2: Làm nóng nồi với dầu ăn, cho hành tây vào đảo cùng một ít muối đến khi trong và dậy mùi thơm.
Bước 3: Thêm tỏi băm vào phi thơm.
Bước 4: Cho gà đã ướp, lá curry, sả cây vào xào đến khi săn mặt.
Bước 5: Thêm chuối xanh vào đảo đều.
Bước 6: Cho nước cốt dừa, nước dùng gà, muối, nước mắm, đường phèn, lá chúc và bột cà ri vào.
Bước 7: Hạ lửa vừa, nấu trong khoảng 15–20 phút đến khi chuối mềm bùi và thịt gà chín hoàn toàn.
Phục vụ:
Trước khi phục vụ, cho đậu phộng rang giã dập vào, khuấy nhẹ.
Trang trí ngò rí, ớt cắt lát.
Tiêu chuẩn thành phẩm:
Thịt gà mềm mọng, thấm đều gia vị.
Chuối xanh mềm bùi nhưng không nát.
Nước cà ri sánh nhẹ, có độ béo vừa phải từ nước cốt dừa.
Hương cà ri nổi bật, cân bằng giữa vị mặn, ngọt và béo.
Lưu ý:
Có thể thay một phần nước dùng bằng nước dừa tươi để tăng độ ngọt tự nhiên.
Đậu phộng chỉ nên cho vào cuối để giữ độ giòn và hương thơm.
Chuối xanh nên được ngâm nước muối ngay sau khi cắt để tránh oxy hóa.
Có thể cho nước cốt dừa vào khi gà chín nếu không kiểm soát được lửa trong quá trình nấu.
Gà rửa qua với giấm và muối sau đó rửa sạch lại để ráo trước khi ướp gia vị.
Có thể sử dụng chuối sáp thay cho chuối xanh.
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Vài nét về Hiệp Hội Xuất Khẩu Trứng và Gia Cầm Hoa Kỳ
Hiệp Hội Xuất Khẩu Trứng và Gia Cầm Hoa Kỳ có văn phòng liên lạc trên khắp thế giới. Từ chính sách thương mại đến các hoạt động quảng bá, Hiệp hội đang nỗ lực xây dựng nhu cầu trên toàn cầu. Ngành công nghiệp trứng và gia cầm Mỹ rất nghiêm ngặt trong việc quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm từ trang trại đến tay người tiêu dùng. Thịt gà Mỹ được các thanh tra của Bộ Nông nghiệp Mỹ kiểm tra duy trì chất lượng cao nhất trên thế giới. Các thanh tra của Bộ Nông nghiệp Mỹ được đào tạo chuyên sâu, bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào trong thịt gà đều được phát hiện rất sớm. Ngành công nghiệp gia cầm Mỹ không sử dụng hóc-môn trong chăn nuôi. Khi cần thiết và dưới sự giám sát của các bác sĩ thú ý được cấp phép, kháng sinh có thể được sử dụng để phòng bệnh cho gia cầm.
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