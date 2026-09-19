Sai lầm khi luộc trứng kiểu này có thể gây hại cho sức khỏe, hãy luộc theo cách sau để giữ trọn dinh dưỡng

Những sai lầm khi luộc trứng

Chọn nồi có kích thước không phù hợp để luộc

Bạn không nên nhồi nhét quá nhiều trứng vào một nồi nhỏ. Chọn sai kích thước nồi sẽ khiến trứng chín không đều và có nguy cơ bị nứt. Thay vào đó, bạn hãy sử dụng một nồi có kích thước phù hợp với số lượng trứng cần nấu. Trứng cần được nằm một lớp duy nhất và có đủ không gian để di chuyển ra xung quanh.

Đun sôi nước xong bỏ trứng vào luộc

Theo Báo Pháp luật và Việt Nam, đây cũng là một sai lầm phổ biến nhiều bà nội trợ thường mắc phải. Trứng muốn luộc chín cần được nấu bằng nước lạnh. Nhiệt độ nước và trứng ngang bằng nhau sẽ làm món trứng chín ngon và không bị nứt.

Trứng mới khi luộc sẽ khó bóc vỏ hơn, vì vậy, bạn nên dùng trứng cũ. Nguyên nhân là do khi trứng để một thời gian, chúng giảm bớt độ ẩm thông qua các lỗ nhỏ li ti ở vỏ và túi khí ở đầu trứng to hơn. Bên cạnh đó, độ pH ở vỏ tăng lên khi để lâu làm trứng dễ bóc hơn. Vì thế, bạn nên mua trứng khoảng 1-2 tuần trước khi ăn và bảo quản chúng trong tủ lạnh.

Hâm nóng lại trứng

Không chỉ một mà rất nhiều gia đình khác có thói quen cất đi thức ăn thừa, trứng cũng như vậy, bữa sau ăn sẽ hâm lại trứng cho nóng.

Sử dụng một nồi có kích thước phù hợp với số lượng trứng cần nấu. Trứng cần được nằm một lớp duy nhất và có đủ không gian để di chuyển ra xung quanh.

Tuy nhiên, trứng gà đã chế biến, để qua đêm thì lượng protein sẽ bị biến chất và trở nên độc hại. Nếu ăn, cơ thể không hấp thu được chất dinh dưỡng sẽ gây ra bệnh ung thư.

Luộc trứng quá kĩ

Báo Giáo dục và Thời đại cho biết, nhiều người cho rằng trứng luộc càng chín thì càng tốt, càng đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Nhưng thực ra đó là một sai lầm. Khi trứng bị luộc quá lâu sẽ khiến chất sắt bên trong lòng đỏ tích tụ lại tạo nên màng xanh ở bề mặt lòng đỏ trứng gà.

Chất sắt này sẽ khiến bạn bị khó tiêu, dẫn đến đầy bụng. Bên cạnh đó, luộc trứng quá kĩ còn làm mất đi hương vị tươi ngon vốn có của trứng gà, ảnh hướng tới vị giác của bạn, khi ăn trứng không còn cảm giác ngon nữa.

Cách luộc trứng gà ngon, giữ trọn dinh dưỡng

Theo VTC News, trứng gà tươi mới đẻ quả thật rất tốt, nhưng nếu muốn làm món luộc, hãy chọn loại trứng hơi cũ một chút, khoảng 10 ngày (hạn sử dụng của trứng gà là 1 tháng). Trứng mới đẻ nếu luộc lên sẽ khó bóc vỏ, nếu bạn nóng vội thì quả trứng bóc ra sẽ sứt sẹo lởm chởm, bề mặt thường vẫn bám vỏ trứng, rất mất thẩm mỹ.

Đầu tiên, bạn rửa sạch trứng. Nếu bảo quản trứng trong tủ lạnh, bạn cũng không nên luộc luôn. Hãy ngâm trứng trong nước ở nhiệt độ thường khoảng 10 phút để vừa loại sạch hoàn toàn tạp chất ở vỏ, vừa làm trứng giảm đi độ lạnh, sau đó mới bật lửa bếp.

Khi nước bắt đầu sôi, cho một lượng giấm trắng thích hợp vào (giấm sẽ làm vỏ trứng dễ bóc hơn), đậy nắp nồi và đun khoảng 8 phút ở lửa nhỏ. Tắt bếp nhưng đừng vội vớt trứng. Sử dụng nhiệt độ còn lại trong nồi để trứng chín hơn trong vòng 5 phút.

Luộc trứng bao nhiêu phút thì ngon

Thông tin từ VOV, theo các nghiên cứu, trứng gà luộc giữ lại tới 99% thành phần dinh dưỡng, cao hơn nhiều so với các cách chế biến khác: rán non (98%), đánh bông với nước/sữa (92,5%), rán già (81,1%) hay ăn sống (chỉ 30-50%). Vì vậy, luộc là cách chế biến tốt nhất để tận dụng tối đa lợi ích từ trứng.

Trứng gà luộc giữ lại tới 99% thành phần dinh dưỡng, cao hơn nhiều so với các cách chế biến khác.

Đầu tiên bạn chuẩn bị nồi nước lạnh, nhẹ nhàng thả trứng vào. Đun lửa vừa, khi nước sôi lăn tăn thì bắt đầu hẹn giờ. Có thể khuấy nhẹ theo chiều kim đồng hồ để lòng đỏ nằm giữa.

Luộc trứng theo thời gian mong muốn:

1 phút lòng trắng hơi đặc, lòng đỏ còn sống.

3 phút lòng trắng vừa đặc, lòng đỏ lòng đào.

5 phút lòng trắng đặc, lòng đỏ sánh.

7 phút lòng trắng chín, lòng đỏ còn hồng.

9 phút trứng vừa chín tới. 10 phút chín hoàn toàn, lòng đỏ vàng tươi.

Thời gian cũng thay đổi theo kích cỡ: trứng vừa (9-10 phút), trứng lớn (11-12 phút), trứng cực lớn (13-14 phút). Vớt trứng ra bát nước lạnh, ngâm 5-10 phút để dễ bóc vỏ.

Bạn nên chọn trứng để từ 1-2 tuần trong tủ lạnh, khi đó lớp màng bên trong bớt dính vỏ; Gõ nhẹ vỏ trứng ngay khi vớt ra rồi mới cho vào nước lạnh để tách màng; Làm nguội hoàn toàn trong nước đá khoảng 10-15 phút trước khi bóc. Ngoài luộc, có thể hấp trứng - cách này giúp hạn chế nứt vỏ, trứng chín đều và lòng trắng dẻo hơn.

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