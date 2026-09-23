Ngắm những mâm cỗ Trung thu đẹp mắt, độc đáo cho Tết Trung thu 2026
GĐXH - Cùng khám phá mâm cỗ Trung thu độc đáo với hoa quả quen thuộc và cách tạo hình sáng tạo, đẹp mắt nhưng mang đậm không khí Tết Trung thu của các mẹ đảm dưới đây.
Trung thu 2026 đang đến gần và nhiều gia đình đang háo hức chuẩn bị mâm cỗ Trung thu độc đáo để đón trăng. Với trẻ nhỏ, mâm cỗ không chỉ là món quà mà còn là một phần không thể thiếu trong đêm hội. Sau những hoạt động vui tươi, các em sẽ tận hưởng bữa tiệc phá cỗ với những món ăn đặc sắc.
Trên mâm cỗ Trung thu của nhiều gia đình Việt không chỉ có bánh nướng, bánh dẻo mà còn được điểm thêm nhiều loại hoa quả theo mùa. Từ những loại hoa quả quen thuộc trên mâm cơm gia đình như nho, bưởi, chuối, hồng..., chỉ cần thêm một chút khéo léo trong cách phối màu, tạo hình và sắp xếp, nhiều mẹ đảm đã tạo nên một mâm cỗ sinh động và đậm nét truyền thống.
Điều thú vị nằm ở cách biến những nguyên liệu giản dị thành hình ảnh gợi không khí Trung thu. Một quả bưởi có thể được tỉa thành chú chó nhỏ, những múi bưởi xếp khéo có thể tạo thành hình hoa; các loại quả với màu sắc khác nhau được kết hợp hài hòa để mâm cỗ thêm nổi bật.
Nếu đang tìm ý tưởng để chuẩn bị một mâm cỗ Trung thu đẹp mắt nhưng không quá cầu kỳ, đây là gợi ý đáng tham khảo.
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