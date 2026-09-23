Ngắm những mâm cỗ Trung thu đẹp mắt, độc đáo cho Tết Trung thu 2026

Thứ tư, 19:01 23/09/2026 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cùng khám phá mâm cỗ Trung thu độc đáo với hoa quả quen thuộc và cách tạo hình sáng tạo, đẹp mắt nhưng mang đậm không khí Tết Trung thu của các mẹ đảm dưới đây.

Ngắm những mâm cỗ Trung thu đẹp mắt, độc đáo cho Tết Trung thu 2026 - Ảnh 1.5 món ăn làm tăng đường huyết nhanh hơn đồ ngọt, nhiều người vẫn vô tư ăn hàng ngày

GĐXH - Theo chuyên gia, không phải cứ thực phẩm có vị ngọt mới khiến đường huyết tăng nhanh. Những món ăn này có thể làm tăng đường huyết nhanh hơn sau bữa ăn mà cần phải chú ý để bảo vệ sức khỏe.

Trung thu 2026 đang đến gần và nhiều gia đình đang háo hức chuẩn bị mâm cỗ Trung thu độc đáo để đón trăng. Với trẻ nhỏ, mâm cỗ không chỉ là món quà mà còn là một phần không thể thiếu trong đêm hội. Sau những hoạt động vui tươi, các em sẽ tận hưởng bữa tiệc phá cỗ với những món ăn đặc sắc. 

Trên mâm cỗ Trung thu của nhiều gia đình Việt không chỉ có bánh nướng, bánh dẻo mà còn được điểm thêm nhiều loại hoa quả theo mùa. Từ những loại hoa quả quen thuộc trên mâm cơm gia đình như nho, bưởi, chuối, hồng..., chỉ cần thêm một chút khéo léo trong cách phối màu, tạo hình và sắp xếp, nhiều mẹ đảm đã tạo nên một mâm cỗ sinh động và đậm nét truyền thống.

Điều thú vị nằm ở cách biến những nguyên liệu giản dị thành hình ảnh gợi không khí Trung thu. Một quả bưởi có thể được tỉa thành chú chó nhỏ, những múi bưởi xếp khéo có thể tạo thành hình hoa; các loại quả với màu sắc khác nhau được kết hợp hài hòa để mâm cỗ thêm nổi bật.

Nếu đang tìm ý tưởng để chuẩn bị một mâm cỗ Trung thu đẹp mắt nhưng không quá cầu kỳ, đây là gợi ý đáng tham khảo.

Ngắm những mâm cỗ Trung thu đẹp mắt, độc đáo cho Tết Trung thu 2026 - Ảnh 2.

Với chị Vũ Thu Hương (Hà Nội), năm nào cũng tự tay chuẩn bị mâm cỗ Tết Trung thu để con vừa có kỉ niệm về ngày Tết cổ truyền mà bản thân mình cũng rất vui và háo hức.

Ngắm những mâm cỗ Trung thu đẹp mắt, độc đáo cho Tết Trung thu 2026 - Ảnh 3.

Mâm cỗ Tết Trung thu của chị Cao Thanh Thủy (Hà Nội) gồm: chó bưởi, cốm, bánh Trung thu, bánh xu xê, kẹo dẻo, các loại trái cây theo mùa như hồng... 

Ngắm những mâm cỗ Trung thu đẹp mắt, độc đáo cho Tết Trung thu 2026 - Ảnh 4.

Những phần trái cây được chị Thanh Thủy tỉa và bày đẹp mắt.

Ngắm những mâm cỗ Trung thu đẹp mắt, độc đáo cho Tết Trung thu 2026 - Ảnh 5.

Đặc biệt, chị Thanh Thủy còn tỉa và trang trí một tháp cây từ các loại quả, vừa ngon và đẹp mắt vô cùng.

Ngắm những mâm cỗ Trung thu đẹp mắt, độc đáo cho Tết Trung thu 2026 - Ảnh 6.

Các loại bánh và cốm được bày biện khiến mâm cỗ thêm tròn đầy.

Ngắm những mâm cỗ Trung thu đẹp mắt, độc đáo cho Tết Trung thu 2026 - Ảnh 7.

Mâm cỗ trung thu bày biện đủ các loại hoa quả được sáng tạo thành các con vật ngộ nghĩnh, đáng yêu. Ảnh Thu Huyền

Ngắm những mâm cỗ Trung thu đẹp mắt, độc đáo cho Tết Trung thu 2026 - Ảnh 8.

Ngắm những mâm cỗ Trung thu đẹp mắt, độc đáo cho Tết Trung thu 2026 - Ảnh 9.

Ngắm những mâm cỗ Trung thu đẹp mắt, độc đáo cho Tết Trung thu 2026 - Ảnh 10.

Ngắm những mâm cỗ Trung thu đẹp mắt, độc đáo cho Tết Trung thu 2026 - Ảnh 11.

Ngắm những mâm cỗ Trung thu đẹp mắt, độc đáo cho Tết Trung thu 2026 - Ảnh 12.Món rau quen thuộc của người Việt lọt top 3 món ăn kèm ngon nhất Đông Nam Á

GĐXH - Từ một món rau quen thuộc trong những bữa cơm gia đình Việt, rau muống xào tỏi được TasteAtlas xếp thứ 3 trong danh sách món ăn kèm ngon nhất Đông Nam Á.

Ngắm những mâm cỗ Trung thu đẹp mắt, độc đáo cho Tết Trung thu 2026 - Ảnh 13.3 món hấp ngon cho ngày se lạnh mùa Thu dễ làm và hấp dẫn, ăn ngon như ngoài hàng

GĐXH - Ngày se lạnh, những món hấp nóng hổi, thơm ngon luôn dễ dàng chinh phục cả nhà. Với nguyên liệu và cách chế biến dễ dàng, 3 món hấp dưới đây vẫn bắt mắt và thơm ngon như ngoài hàng.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

7 mâm cơm gia đình không trùng món, đỡ phải vắt óc nghĩ hôm nay ăn gì

7 mâm cơm gia đình không trùng món, đỡ phải vắt óc nghĩ hôm nay ăn gì

Ăn -

GĐXH - "Ngày nào cũng vậy, cứ lặp đi lặp lại khiến mình có lúc còn thấy áp lực hơn cả việc đứng bếp. Thế là mình quyết định ngồi xuống, lên hẳn một thực đơn những mâm cơm không trùng món để cả nhà thay đổi khẩu vị mỗi ngày. Chỉ cần nhìn menu là biết hôm nay nấu gì, đi chợ cũng nhanh hơn, đỡ phải đứng giữa chợ rồi lại phân vân không biết mua gì".

Điểm khác biệt giữa mâm cỗ Trung thu 3 miền Bắc, Trung, Nam

Điểm khác biệt giữa mâm cỗ Trung thu 3 miền Bắc, Trung, Nam

Ăn -

GĐXH - Mâm cỗ Trung thu không chỉ là nét đẹp văn hóa, mà còn là biểu tượng cho lòng yêu kính tổ tiên, ông bà của mỗi gia đình Việt. Mỗi vùng miền lại có những nét riêng trong cách bày trí và lựa chọn món ăn mâm cỗ cúng rằm tháng Tám.

Bí quyết giữ sả thơm ngon suốt nhiều tháng

Bí quyết giữ sả thơm ngon suốt nhiều tháng

Ăn -

GĐXH - Sả tươi để lâu dễ khô, héo và giảm mùi thơm. Một cách đơn giản là sơ chế, xay hoặc băm nhỏ rồi chia thành từng phần và cấp đông. Làm đúng cách, sả có thể thuận tiện sử dụng trong nhiều tháng mà không phải sơ chế lại mỗi lần nấu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.