Công dụng của uống nước húng quế thường xuyên

Đặc tính cây húng quế

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, cây húng quế là một trong những loại rau gia vị được ưa chuộng nên nhiều người trồng húng quế tại nhà để gia đình luôn có rau sạch sử dụng khi cần. Nó phát triển tốt nhất trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, ấm áp và phát triển tốt nhất trong môi trường ấm áp có khoảng sáu giờ nắng mỗi ngày. Húng quế thích đất mùn màu mỡ, thoát nước tốt, giàu chất hữu cơ.

Cây húng quế có mùi nồng, hăng, thường ngọt và có vị hơi giống hoa hồi. Tuy nhiên, cây húng quế được coi là một trong những loại thảo mộc rất dễ trồng. Ngoài hương vị hơi giống hồi, húng quế là một nguồn cung cấp chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất dồi dào.

Uống nước húng quế hàng ngày, cơ thể bạn sẽ nhận được những tác dụng gì?

Thông tin trên VOV, lá húng quế được cho là có thể giúp hỗ trợ làm ngừng quá trình phát triển của bệnh ung thư vú và ung thư miệng (do nhai thuốc lá). Những hợp chất có trong loại rau này sẽ ngăn máu chảy về các khối u bằng cách tấn công vào những mạch máu nuôi sống chúng.

Thường xuyên uống nước ngâm húng quế có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng tốt hơn.

Húng quế có khả năng sát trùng, diệt nấm mốc, kháng khuẩn hiệu quả nên có thể dùng để chữa bệnh sốt. Loại rau này có thể làm dịu nhiều kiểu sốt khác nhau, từ các cơn sốt liên quan đến những căn bệnh nhiễm khuẩn thông thường đến bệnh sốt rét. Theo y học cổ truyền của người Ấn Độ, để cắt cơn sốt, người bệnh cần uống nước sắc từ lá húng quế.

Húng quế được biết đến với đặc tính điều hòa miễn dịch, nghĩa là nó có thể giúp tăng cường phản ứng miễn dịch của cơ thể. Thường xuyên uống nước ngâm húng quế có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng tốt hơn.

Theo dân gian, húng quế được sử dụng để làm giảm các vấn đề về hô hấp như ho, cảm lạnh và hen suyễn. Do vậy, uống nước húng quế có tác dụng làm dịu, giảm khó chịu ở đường hô hấp. Bên cạnh đó, húng quế có đặc tính long đờm, giảm ho, các chất gây kích ứng và các triệu chứng cảm lạnh.

Các đặc tính chống đầy hơi của húng quế có thể hỗ trợ tiêu hóa, giảm khí, giảm đầy hơi. Uống nước húng quế còn kích thích sản xuất các enzyme tiêu hóa, hỗ trợ phân hủy thức ăn, tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng.

Các đặc tính chống viêm của húng quế cũng làm dịu niêm mạc dạ dày, giúp giảm chứng khó tiêu, đầy hơi và ợ chua. Bên cạnh đó, uống nước húng quế ngay khi thức dậy vào buổi sáng và trong suốt cả ngày, có thể giúp loại bỏ độc tố, vi khuẩn khỏi cơ thể, ngăn ngừa các bệnh về tiêu hóa.

Cách sử dụng lá húng quế tốt cho sức khỏe

VTV News cho hay, dược liệu húng quế thường được dùng theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào từng bài thuốc cụ thể. Có thể dùng tươi bằng cách giã lấy nước uống hay đắp ngoài, hấp cách thủy, sắc nước cùng các vị thuốc khác.

Khi dùng cho trẻ em cần dùng với liều thấp và theo dõi sát sao biểu hiện cơ thể trẻ trong suốt quá trình sử dụng.

Theo bài viết trên website Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, liều dùng được khuyến cáo cho lá tươi là khoảng 20g/ngày, còn với hạt là 6 - 12g/ngày. Tuy nhiên, trong các trường hợp cụ thể có thể điều chỉnh liều cho phù hợp, nhất là khi dùng chung với các vị thuốc khác.

Lưu ý: Nên cẩn trọng khi dùng dược liệu húng chó cho phụ nữ mang thai, người mắc bệnh máu khó đông hay bệnh nhân bị hạ đường huyết. Khi dùng cho trẻ em cần dùng với liều thấp và theo dõi sát sao biểu hiện cơ thể trẻ trong suốt quá trình sử dụng.

Cách làm nước húng quế

Nguyên liệu: 30g lá húng quế tươi; 1 nhánh gừng; 12g trà xanh; Đường; Nước nóng.

Cách làm: Đầu tiên, rửa sạch lá húng quế và ngâm lá trong nước muối pha loãng khoảng 15 phút, sau đó vớt lá ra để ráo nước. Rửa sạch gừng và đập hoặc thái mỏng. Tráng ấm pha trà bằng nước nóng, sau đó thêm gừng và lá húng quế vào và đổ nước sôi lên. Để khoảng 10 phút để tinh chất từ lá húng quế và gừng tan ra trong nước. Rót trà ra ly và thưởng thức. Trà gừng húng quế này có thể uống nóng hoặc lạnh.

Ăn lạc thường xuyên lợi hay hại cho mạch máu? GĐXH - Lạc là thực phẩm quen thuộc nhiều chất dinh dưỡng, giá thành rẻ, vậy ăn lạc thường xuyên có tốt cho mạch máu? Bài viết sau giúp bạn đưa ra lựa chọn cách ăn và lưu ý khi ăn lạc để tránh ảnh hưởng sức khỏe.

Cách ăn bánh trung thu không sợ béo, tăng đường huyết GĐXH - Bánh trung thu là một thực phẩm được làm từ nhiều loại nguyên liệu và chứa nhiều chất dinh dưỡng. Vì vậy bạn cần lưu ý khi lựa chọn và sử dụng để tránh ảnh hưởng sức khỏe.