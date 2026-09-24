Rằm tháng 8 âm lịch 2026 đặc biệt hơn khi đúng tiết Thu phân, mâm cỗ Trung thu nên chú ý điều này?

Khung giờ cúng Rằm tháng 8 âm lịch và văn khấn chuẩn cho Tết Trung thu 2026 hợp từng con giáp GĐXH – Năm Bính Ngọ 2026, hai ngày 14 và 15/8 âm lịch được nhiều người quan tâm khi chuẩn bị lễ cúng Trung thu. Vào mỗi ngày này sẽ có những khung giờ và nhóm tuổi được lưu ý khác nhau, mọi người cùng tham khảo.

Rằm tháng 8 – Tết đoàn viên của người Việt

Rằm tháng 8, Tết Trung Thu là một trong những lễ truyền thống được người Việt vẫn coi trọng. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, lễ cúng Rằm tháng 8 mang nhiều ý nghĩa trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng. Đây là dịp con cháu bày tỏ lòng biết ơn với trời đất, thần linh và gia tiên, đồng thời gửi gắm mong cầu về một cuộc sống bình an, gia đình hòa thuận, con cháu khỏe mạnh và công việc thuận lợi.

Rằm Trung thu còn được biết đến là Tết đoàn viên. Các thành viên trong gia đình cùng nhau sum họp, quây quần bên mâm cỗ và cùng nhau "phá cỗ trông trăng".

Mâm cỗ Trung thu vì thế không chỉ mang ý nghĩa lễ nghi mà còn là một phần của không gian sum họp gia đình. Tùy phong tục từng địa phương, mâm cỗ có thể được chuẩn bị khác nhau với sự kết hợp giữa các món mặn, món ngọt, hoa quả và bánh Trung thu. Những thực phẩm trên mâm cỗ tạo nên một bức tranh ẩm thực đa dạng, hấp dẫn.

Ở miền Bắc, mâm cỗ có thể có thêm cốm – thức quà đặc trưng của mùa Thu. Với các vùng miền khác, gia đình lựa chọn những món ăn quen thuộc, đặc sản địa phương để tạo nên mâm cỗ phù hợp với điều kiện và khẩu vị.

Điều đặc biệt của Trung thu 2026

Một điểm đáng chú ý trong năm nay là Rằm tháng 8 âm lịch diễn ra trong tiết Thu phân. Theo lịch tiết khí được cung cấp, tiết Thu phân năm 2026 bắt đầu từ ngày 23/9 dương lịch, tức ngày 13/8 âm lịch và kết thúc vào ngày 7/10 dương lịch, trước khi chuyển sang tiết Hàn lộ.

Chuyên gia cho biết, thời điểm này thời tiết có xu hướng khô và lạnh hơn, cơ thể có thể dễ cảm nhận tình trạng khô họng, khô da. Vì vậy, khi chuẩn bị thực đơn, các gia đình nên ưu tiên những thực phẩm tươi ngon, phù hợp với mùa và cách chế biến nhẹ nhàng.

Một số thực phẩm thường được lựa chọn trong thời điểm này như lê, ngó sen, củ cải trắng, vừng đen, nấm tuyết, cùng các món cháo hoặc món hầm có cách chế biến dịu nhẹ. Bên cạnh đó, gia đình hạn chế việc sử dụng quá nhiều gia vị cay nóng hoặc các món ăn quá lạnh.

Mâm lễ ngày cúng Rằm tháng 8 âm lịch - Tết Trung thu nên chọn hoa quả chính vụ mùa thu để dâng lễ. Ảnh TL





Lưu ý khi làm mâm cúng Rằm tháng 8 âm lịch 2028

Theo chuyên gia Nguyễn Song Hà, thực đơn trong tiết Thu phân có thể ưu tiên những thực phẩm tươi mới, có vị ngọt hoặc chua vừa phải và cách chế biến phù hợp. Tùy theo điều kiện, khẩu vị và sức khỏe của các thành viên để chuẩn bị thực đơn phù hợp.

Nên chọn các thực vật có tính chua, ngọt để nhuận phế lợi tim, dưỡng âm thanh nhiệt, thực phẩm có tính ấm, nhạt, tươi mới, ngó sen, thịt vịt, lê, hồng, cam, mộc nhĩ, bách hợp, ngân nhĩ, vừng, hạch đào, gạo nếp, mật ong, chế phẩm từ sữa.

Không nên: hành, gừng, thực vật lạnh, đồ ăn quá lạnh, quá nhạt, quá dính.

Một số món ăn được chuyên gia gợi ý gồm tôm nõn xào măng, cháo mộc nhĩ, ngó sen gạo nếp, cua viên, gà hầm hạt dẻ. Ngược lại, theo quan niệm dưỡng sinh này, nên hạn chế các loại thực phẩm quá lạnh, quá cay nóng hoặc những món có nhiều gia vị kích thích.

Theo chuyên gia Nguyễn Song Hà, nếu người thân đã khuất lúc sinh thời có món ăn yêu thích, gia đình có thể chuẩn bị món đó trong mâm cúng. Đây được xem là một cách thể hiện tình cảm, sự tưởng nhớ của người còn sống đối với người đã khuất.

Mâm cỗ gia tiên thường có thể gồm các món mặn quen thuộc như xôi, gà luộc, cơm, canh, cá kho..., tùy phong tục và điều kiện của từng gia đình.

Một số gia đình cũng chuẩn bị tiền vàng hoặc đồ mã tượng trưng theo tập tục địa phương.

"Điều quan trọng là mâm cỗ không nhất thiết phải thật nhiều món hay quá cầu kỳ. Với nhiều gia đình, ý nghĩa lớn nhất của mâm cỗ Trung thu vẫn là dịp để các thành viên trở về bên nhau, cùng tưởng nhớ ông bà, tổ tiên và giữ gìn nét văn hóa gia đình" – chuyên gia Nguyễn Song Hà chia sẻ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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