Có nên hâm nóng rau bằng lò vi sóng?

Nhưng liệu hâm nóng rau bằng lò vi sóng có làm rau sinh ra chất độc?

Hâm rau bằng lò vi sóng có làm rau mất chất?

Lò vi sóng làm nóng thực phẩm chủ yếu bằng cách kích thích các phân tử phân cực, đặc biệt là nước, tạo nhiệt. Cách làm nóng này không tự nhiên biến rau thành thực phẩm độc hại.

Tuy nhiên, thông tin trên VTC News cho hay: Nhiệt nói chung có thể làm hao hụt một phần vitamin nhạy cảm với nhiệt, đặc biệt là vitamin C và một số vitamin nhóm B. Mức độ hao hụt phụ thuộc vào loại rau, nhiệt độ, thời gian nấu và lượng nước sử dụng.

Vì vậy, nếu rau đã được nấu chín từ trước, sau đó tiếp tục hâm nóng lâu hoặc nhiều lần, chất lượng có thể giảm: rau mềm hơn, mất màu, kém thơm và một phần vitamin nhạy nhiệt tiếp tục suy giảm.

Ngược lại, lò vi sóng không phải lúc nào cũng là “kẻ thù” của chất dinh dưỡng. Khi dùng để làm chín rau tươi với ít nước và thời gian vừa đủ, phương pháp này đôi khi còn giúp hạn chế sự thất thoát một số vitamin tan trong nước so với luộc rau trong nhiều nước rồi bỏ nước luộc.

Nói cách khác, vấn đề không nằm ở việc rau được làm nóng bằng lò vi sóng mà nằm ở nhiệt độ, thời gian và cách chế biến.

Rau chứa nitrat có đáng lo khi hâm lại?

Rau xanh như rau chân vịt, cải, rau muống, cần tây, củ dền... có thể chứa nitrat tự nhiên. Nitrat trong rau không đồng nghĩa với chất độc và bản thân việc rau chứa nitrat không phải lý do để tránh ăn rau xanh.

Trong những điều kiện nhất định, vi khuẩn có thể chuyển một phần nitrat thành nitrit. Quá trình này liên quan nhiều đến thời gian và điều kiện bảo quản thực phẩm, đặc biệt khi thức ăn chín bị để ở nhiệt độ không phù hợp.

Đây cũng là lý do không nên biến câu chuyện “rau chứa nitrat” thành cảnh báo rằng cứ rau để qua đêm rồi hâm lại là sinh ra độc chất. Mối quan tâm thực tế hơn là rau chín để ở nhiệt độ phòng quá lâu sẽ tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển, đồng thời chất lượng thực phẩm cũng giảm. VnExpress cho hay.

Việc dùng lò vi sóng để hâm nóng không phải nguyên nhân khiến nitrat trong rau “biến thành nitrit” một cách nhanh chóng theo nghĩa cứ hâm là nguy hiểm. Nếu rau đã được làm nguội và bảo quản lạnh đúng cách, việc hâm nóng lại để ăn không phải là một thói quen cần tránh chỉ vì lý do này.

Một vấn đề khác là lò vi sóng có thể làm nóng không đều. Nếu hộp thức ăn được lấy thẳng từ tủ lạnh ra và chỉ quay rất nhanh, có chỗ còn lạnh trong khi chỗ khác đã nóng. Vì vậy, nên chia phần vừa phải, dàn đều thức ăn, đậy nắp phù hợp và đảo giữa chừng nếu cần.

Hâm rau thế nào để ngon hơn?

Với rau luộc, có thể cho vào hộp hoặc đĩa dùng được trong lò vi sóng, thêm một chút nước nếu rau bị khô, đậy nắp chuyên dụng rồi làm nóng trong thời gian ngắn. Có thể đảo giữa chừng để nhiệt phân bố đều.

Với rau xào, nếu có điều kiện, đảo nhanh trên chảo nóng thường giúp món ăn giữ được độ săn và mùi thơm tốt hơn. Nếu dùng lò vi sóng, cũng nên chia thành phần nhỏ và chỉ làm nóng vừa đủ.

Không sử dụng hộp nhựa hoặc màng bọc thực phẩm trong lò vi sóng nếu sản phẩm không có hướng dẫn cho phép dùng trong điều kiện này.

Và một nguyên tắc rất đơn giản: thức ăn có mùi lạ, nhớt, đổi màu bất thường hoặc đã bị để ở điều kiện không an toàn thì không nên cố hâm nóng để “cứu” lại. Hâm nóng có thể làm thức ăn nóng lên nhưng không phải lúc nào cũng loại bỏ được mọi nguy cơ do quá trình bảo quản sai cách.

Rau tươi vẫn nên được ăn thường xuyên. Với rau đã nấu chín, nếu muốn chuẩn bị trước cho bữa sau, điều đáng quan tâm nhất không phải là tránh lò vi sóng mà là nấu vừa đủ, làm nguội và bảo quản đúng cách, sau đó hâm nóng một lần ở mức vừa đủ trước khi ăn.

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